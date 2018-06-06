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Все про:Поляков (172) САП (800)

 Суд оставил фигуранта "янтарного дела" нардепа Полякова под подпиской еще на два месяца

Соломенский райсуд Киева продлил срок действия личного обязательства народному депутату Максиму Полякову на два месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.

"Рассмотрено ходатайство прокурора, удовлетворено в полном объеме. Обязанности продлены в полном объеме, то есть это обязанность появляться по вызову (к прокурору, следователю, суду - ред.), информировать об изменении места работы либо жительства, и обязанность воздерживаться от общения с рядом лиц (свидетелями - ред.). Это на два месяца продлено, до 6 августа", - сказал Мусияка.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070148
 
 
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І чому НАБУ не доводить таку зрозумілу та прозору справу до суду?
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Вопрошайка, пааасматррри в мєтодухє...)))
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Цирк...Фигуранты под следствием а законы пррринимают...😱
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд оставил фигуранта "янтарного дела" нардепа Полякова под подпиской еще на два месяца
 
 
 
 
 
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