 Иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день, на подъездных дорогах СММ ОБСЕ обнаружила взрывные устройства, - Апакан

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"Как видно из отчетов СММ, наблюдатели ежедневно фиксируют нарушения режима прекращения огня, иногда более сотни за день, в обширном районе вокруг Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Это подвергает опасности жизни мужчин и женщин, которые обслуживают ДФС, и невооруженных наблюдателей СММ, способствующих доступу сотрудников, а также ставит под угрозу работу самой станции, от функционирования которой зависит подача питьевой воды для более 300 000 мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения", - отметил глава Миссии. Кроме того, на подъездных к станции дорогах СММ ОБСЕ обнаружила взрывные устройства.

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"В свете непрекращающихся нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", — отметил глава Миссии. Вместе с тем он подчеркнул, что СММ ОБСЕ в соответствии со своим мандатом будет продолжать осуществлять мониторинг и сообщать о ситуации с безопасностью в обширном районе вокруг ДФС, а также содействовать обмену гарантиями безопасности сторонами для обеспечения доступа сотрудников к станции и возможности проведения других работ, необходимых для поддержания функционирования станции.

Напомним, сообщает об обстрелах ДФС и штаб ООС. Например, вечером 4 июня. Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки.