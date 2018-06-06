 Кипрский суд "разморозил" активы компании, - СКМ

В среду, 6 июня, Окружной суд Никосии вынес решение в пользу украинской финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), отменив предыдущее распоряжение об ограничении на отчуждение некоторых активов холдинга. Таким образом, в настоящее время активы СКМ "разморожены", передает УНИАН.
"Мы очень рады сегодняшнему решению Окружного суда Никосии – об отмене судебного запрета, а значит, о снятии всех ограничений на распоряжение активами группы СКМ, которые были наложены по данному запрету, - заявил директор по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джок Мендоза-Вилсон. - Более того, в своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga Establishment Ltd неправомерно добилась судебного запрета, для которого отсутствовали реальные основания. Это наглядно демонстрирует поведение Raga Establishment Ltd в споре и истинный характер ее исков против группы СКМ на территории Кипра. Мы настаиваем, что все эти иски безосновательны, равно как и судебный запрет, который сегодня был отменен. СКМ продолжит активно защищаться от исков Raga Establishment Ltd и отстаивать свои позиции на территории Кипра и в других юрисдикциях". Напомним, что в конце 2017 года в результате правового спора группы СКМ с компанией Raga Establishment Ltd относительно статуса ПАО "Укртелеком" Окружной суд Никосии наложил временный арест (на сумму до $820 млн.) на ряд компаний группы СКМ, расположенных на Кипре. Причиной судебных разбирательств стали юридические условия договора купли-продажи "Укртелекома" группе СКМ в 2013 году. В документе, утверждают юристы отечественного холдинга, продавец в лице Raga Establishment Ltd заявил о выполнении условий приватизационного договора 2011 года, заключенного с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).
Напомним, что речь идет о взятых Raga Establishment Ltd на себя обязательство инвестировать средства в развитие инфраструктуры ПАО "Укртелеком". В СКМ заявляют, что данное обязательство не было выполнено. Более того, после того, как группе стало об этом известно, она попыталась расторгнуть сделку и потребовала вернуть ей предоплату в размере $100 млн. Однако Raga Establishment Ltd подала иск против CКM с требованием выплатить ей за актив полную сумму в размере $760 млн. В сентябре 2016 года СКМ подала встречный иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), требуя аннулировать сделку купли-продажи ПАО "Укртелеком", в результате чего акции крупнейшего отечественного оператора фиксированной связи были бы возвращены Raga Establishment Ltd, а СКМ получила бы назад сумму предоплаты. Пока шли арбитражные разбирательства, в апреле 2017 года ФГИУ подал иск о расторжении приватизационного договора и возврате акций "Укртелекома" в государственную собственность, что свидетельствует о невыполнении Raga Establishment Ltd обязательств по приватизационному договору.
12 хв ·
Зазвичай, коли патріот отримує посаду чи депутатство, у нас стає одним патріотом менше й одним мусором більше.
Для прикладу, Ляшко, який у 2013-14 роках був патріотом і навіть допомагав добровольцям, і навіть відколи найнявся
до Ахметова, все ще іноді провадить свою рекламну кампанію українською мовою, так ось, навіть цей Ляшко на якого ми покладали стільки надій, подав законопроект про посилення кримінальної відповідальності громадян за зберігання й купівлю вибухівки.
З ним цей законопроект підписали ще двоє колишніх патріотів, один з яких при антинародному януковичі за вибухівку сидів, а тепер хоче, щоб сиділи ми всі.
В країні, яка незабаром може бути повністю окупована, колишні патріоти прагнуть максимально обеззброїти суспільство, аби утруднити боротьбу з окупантами.
Репресивний апарат держави мало пригноблює ватників, він здебільшого спрямований проти патріотів. Ганебно, що колишні патріоти, фінансовані ватними олігархами, хочуть посилити знаряддя репресій проти своїх колишніх подільників.
Ляшко називає свою фракцію "моя залізна команда". Правильніше було б називати "металургійна команда".
Ця команда виступає проти антикорупційного суду, проте, за виплату Україною пенсій ватникам на окупованих територіях.
Сподіваюся, що металургійна команда не потрапить до наступної Верховної Ради, тоді наш старий добрий Ляшко знову стане патріотом, а член команди, який колись сидів за вибухівку, знову сяде, але вже не за корупцію, а знову за вибухівку, на більший термін по новому закону, який він проштовхує.
Доля іронічна. Вони це знають, але весь час забувають.
Ілюстрація:UDF.by
"Вот честно, просто не могу пройти мимо этой новости, пришедшей из-за поребрика, ведь она как нельзя лучше демонстрирует то, как работает принцип кармического бумеранга. Но, обо всём по порядку." Про це у Livejopurnal пише zloy_odessit, передають Патріоти України, продовжуючи:
Так, с 15 июня сего года компания "Газпром межрегионгаз Омск" прекратит поставку газа семи теплоснабжающим компаниям Омской области и непосредственно самого города Омск. Таким образом, с 15 июня данный регион сверхдержавы окажется отключенным от газоснабжения. Отключение обусловлено задолженностью в размере 826 млн рублей.
Не знаю, как эта ситуация разрешится, может Путин лично заплатит со своей пенсии за нищебродов из Омска, а может, начнут устанавливать буржуйки, но не это же главное. А главное то, что страна, занимающая первое место в мире по запасам газа, по сути, не только не обустроила сеть поставок оного в значительное количество домохозяйств по стране, но и отключает его за долги целым городам, районам, областям. Одно радует, что хоть не в январе.
И вот тут даже не знаю, что и думать… В России разного рода ура-патриоты, с гринкартой США, призывали устроить "холодомор" Украине, а пока без газа сидят в основном граждане сверхдержавы. Так и хочется воскликнуть, хватит бомбить Воронеж! 😂😀