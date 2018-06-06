 Враг открывал огонь из минометов калибра 82 и 122 мм по защитникам Опытного, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник 7 раз нарушал режим прекращения огня, из них один раз с запрещенного минского договоренностями вооружения. Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.

Враг проявлял себя в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутово, Павлополь и Широкино. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по защитникам Опытного. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Текущих суток потерь наших войск нет. Потери противника уточняются".

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