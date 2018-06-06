 Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об увольнении главы Минфина Данилюка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Согласовали его отставку большинством голосов. Было представление премьера на увольнение, его одобрили ", - сказал Н.Скорик агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

Как отметил другой член комитета, А.Данилюка на заседании не было.

Оба представителя комитета предполагают, что вопрос отставки главы Минфина Верховная Рада может рассмотреть в четверг, 7 июня.

По информации руководителя Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде Виктора Мазярчука, на заседание комитета А.Данилюк был приглашен, но от Минфина никого не было.

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"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал проект постановления об увольнении министра финансов А.Данилюка. На комитет он был приглашен. Представителей Минфина на заседании не было", - заявил Мазярчук.

По его мнению, если бы А.Данилюк присутствовал, то, вероятно, "дискуссия была бы жаркая и, возможно, решение не принято".

"Воздержались 3 человека. Единственным, кто публично отметил, что решение не правильное и нужно заслушать министра, был Виктор Пинзеник", - указал В.Мазярчук.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Премьер-министр Украины В.Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов А.Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления (№8433) об увольнении А.Данилюка с должности министра финансов.