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 Политика Украины, Общество
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Все про:Верховный Суд (579) майдан (3808) судья (1939)

 Верховный Суд восстановил в должности "судью Майдана" Неганову

Большая палата Верховного Суда Украины приняла решение о восстановлении в должности "судьи Майдана" Подольского райсуда Киева Натальи Негановой.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал Михаил Жернаков, член Общественного совета доброчестности.

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"Возобновление судьи Негановой - это продолжение тенденции, поскольку до этого был восстановлен в должности другой "судья Майдана". Вероятно мы можем ожидать аналогичных решений и по другим "судьям Майдана", - отметил он.

Аргументация суда пока неизвестна, поскольку полный текст решения еще не обнародован.

Напомним, Высший совет правосудия 13 февраля 2018 уволил судью Подольского райсуда Киева Наталью Неганову за нарушение присяги. Основанием привлечения судьи к дисциплинарной ответственности стали нарушения закона, допущенные ею при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста евромайдан.

"Фактически судья принимала решение об аресте активистов Майдана, руководствуясь не законом, а указаниями из Аадминистрации Президента", - объясняет Жернаков.

Он считает, что этот случай может стать частью опасной тенденции, прецедентом, на основе которого будут приниматься другие решения.

"Важно то, что Большая палата Верховного Суда отвечает за установление единой судебной практики, ее унификации. Поэтому в аналогичных случаях будут выноситься аналогичные решения, а это плохо", - говорит Жернаков.

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Михаил Жернаков замечает, что преодолеть негативную тенденцию можно только путем проведения качественной судебной реформы и изменения судейского управления, в результате чего занимать должности судей будут действительно добропорядочные кандидаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3070131
 
   
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Коли Міхо виводив тре було використовувати його як таран і зносити Вальцманат. Але байдужих гоїв все влаштовує. Тож і мають що заслужили
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Отож....на завтра явка под зРаду ,клич кинули
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а яка була внутрішня політична сила, яка би підтримала Міхошвілі? не виявилося жодної.
То ж немає чого ображати людей.
та й Міхошвілі нічого особливого не пропонував..так був дешевий набір 2-3 гасел.
Нєєє...якщо ти любиш Міхо - твоє право.
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Валить надо этих майданутых. Сначала они майданили и мешали жить чавокуне, потом начали зрадофилить и мешать жить щеколадному мальдивцу, с такими тенденциями они скоро захотять жить не по новому а по закону. Но с помощью "правильных" судей, законов и общества "свидетелей 146 реформ от Пэтра" этих подонков удастся если не пересадить то хотябы выжить из Украины!
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агент на Банковой не теряет время зря
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еще всю ночь шантажировать по анти кор суду будет.
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Потужна реформа суда! Порошенко давно играет в открытую. Он наказывает патриотов и покрывает преступников майдана! Никто не посажен за 4 года его правления!
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"Фактически судья принимала решение об аресте активистов Майдана, руководствуясь не законом, а указаниями из Аадминистрации Президента", - объясняет Жернаков.Источник: https://censor.net.ua/n3070131

Ну так ее и восстановили по указанию из Аадминистрации Президента
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хто бы сомневался))))
жа и какая нах разница - они одинаковые решалы Верховный Суд восстановил в должности "судью Майдана" Неганову - Цензор.НЕТ 6280
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Осталось Азарова восстановить в должности глав КМУ, а потом и Януковича. Судебная реформа им. П.Порошенко удалась! Поздравляю, Петро!
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а пшонку...
не-не поторопился... там майно восстанавливать бюджета не хватит...
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так уже 100 заявлений в ЕСПЧ подано ! люстрация накрылась медным тазом. теперь по 300 тыс. задолженности по зарплате всем будут выплачивать.
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От заради цього і робилася "суддівська реформа". Слава Рошену Мальдівському та його "суддівській реформі"! Будуть ці холуї режиму захищати пєцю, як захищали януковоча. Бо знають, якщо сяде він, то і їм жаба цицьки дасть
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Не зря Хведорович батон оставил в Украине!
Цэ уже как скиПетр -знак царской власти Верховный Суд восстановил в должности "судью Майдана" Неганову - Цензор.НЕТ 940
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У нас был максимум месяц после расстрела Небесной сотни,что бы на площадях гильйотинировать всю эту мразь,которая сосет у народа кровь...Теперь поздно махать шашками. Дальше только хуже будет...
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Приблизну кількість тих, за ким плаче гільойтина, назви.
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на любу відповідь ти ж як завжди погониш якусь чергову ахінею
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Вважаєш Сашкові влізе? Гланди не пошкодить - хто ж співати буде?
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всех бывших у власти. это не много. но в первую очередь ахметку мелкого жулика и порошенко цыгана с гнилой душонкой.
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та порахуй сам, от наприклад Саакашвілі ставши презом, швидко звільнив і замінив до 80 тис чиновників і близько 5 тис різних посадовців запроторив за грати. І це на трьохмільйонну Грузію.
У нас масштаб приблизно такий самий
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тупі ми..тільки мінстець усьо знає і розлого розповіда сірим..
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Потужно! Потужно вдалося петі реформувати судову систему України.. Отаким буде й антикорупційний суд за задумкою петі..
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Аргументация суда пока неизвестна, поскольку полный текст решения еще не обнародован. Источник: https://censor.net.ua/n3070131
Тобто аргументації немає, а зрада вже є. Цікаво...
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Пишайся, Сашко, пишайся здобутками "найкращого менеджера для України " за твоєю версією..
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Тоді не скавчи :" Наді мною чотири роки глумляться на форумі?"... За твою жагучу гріховну пристрасть до петі рано чи пізно (але не пізніше 1-квітня 2019 р.) - розплачуватися тобі прийдеться..
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Попишайся новим лярдом Ахмєтки...😋
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Alexandros - факт в том, что абсолютное большинство народа Украины ненавидит и не доверяет Порошенко....
Вот как ты баран думаешь - это причина уйти ему в отставку и назначить перевыборы?
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Это уже стук снизу днища или еще насмотримся и наслушаемся?
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Порошенко всегда стоял за всеми президентами сзади и ждал своего часа,и выйдя на крови людей до власти хочет утопить нас в крови
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Чета седни аврал вем порохосмоктам обьявили-повылазили, подплинтусники...)))
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еще пару востановлений и контрреволюция удалась. Петя это твоя победа ты к ней 4 года ишел
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Хороший кандидат в антикоррупционный суд, усю антикоррупцию пересажае.
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Бандити януковича впевнено повертають собі всю повноту влади за повної бездіяльності, а то прямого сприяння цьому нинішньої влади.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд восстановил в должности "судью Майдана" Неганову
 
 
 
 
 
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