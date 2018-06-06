 Верховный Суд восстановил в должности "судью Майдана" Неганову

Об этом Цензор.НЕТ рассказал Михаил Жернаков, член Общественного совета доброчестности.

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"Возобновление судьи Негановой - это продолжение тенденции, поскольку до этого был восстановлен в должности другой "судья Майдана". Вероятно мы можем ожидать аналогичных решений и по другим "судьям Майдана", - отметил он.

Аргументация суда пока неизвестна, поскольку полный текст решения еще не обнародован.

Напомним, Высший совет правосудия 13 февраля 2018 уволил судью Подольского райсуда Киева Наталью Неганову за нарушение присяги. Основанием привлечения судьи к дисциплинарной ответственности стали нарушения закона, допущенные ею при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста евромайдан.

"Фактически судья принимала решение об аресте активистов Майдана, руководствуясь не законом, а указаниями из Аадминистрации Президента", - объясняет Жернаков.

Он считает, что этот случай может стать частью опасной тенденции, прецедентом, на основе которого будут приниматься другие решения.

"Важно то, что Большая палата Верховного Суда отвечает за установление единой судебной практики, ее унификации. Поэтому в аналогичных случаях будут выноситься аналогичные решения, а это плохо", - говорит Жернаков.

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Михаил Жернаков замечает, что преодолеть негативную тенденцию можно только путем проведения качественной судебной реформы и изменения судейского управления, в результате чего занимать должности судей будут действительно добропорядочные кандидаты.