 Прокуратура АРК сообщила о подозрении восьми людям, подозреваемым в преследовании журналистов в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

В частности, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в 23 уголовных производствах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилища, препятствования профессиональной деятельности.

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Уже есть результаты по уголовным производствам совершения преступлений в отношении Анны Андриевской, Натальи Кокориной, Романа Спиридонова, Османа Пашаева и других.

Так, по результатам собранных доказательств, восьми лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

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Подозреваемыми чаще всего являются "следственные и оперативные работники" "Управления ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю" и представители незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

В настоящее время указанные лица объявлены в розыск.

"Преследование журналистов и их семей, проведение незаконных обысков, задержания, препятствование профессиональной деятельности, угрозы применить оружие - именно такие факты содержатся в материалах наших уголовных производств. Виновные в этом должны нести ответственность", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

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По его словам, большое количество лиц, являющихся фигурантами как преступлений против них, так и других преступлений оккупационных властей, удалось установить благодаря сотрудничеству с журналистами.

"Нельзя не отметить помощь следствию именно журналистами. Они являются свидетелями событий перед зданием Верховного Совета АРК, незаконного голосования депутатами за присоединение территории Крыма к Российской Федерации, захвата административных зданий и других событий, которые привели к оккупации части территории Украины. Цель у нас общая: виновные должны отвечать за совершение противоправных действий, поэтому будем продолжать работать в этом направлении", - добавил прокурор.