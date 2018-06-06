 Украина и Лихтенштейн готовы усиливать торгово-экономическое сотрудничество, - Гройсман на встрече с Принцем Алоизом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
"Украина и Княжество Лихтенштейн готовы усиливать торгово-экономическое сотрудничество в контексте использования возможностей режима свободной торговли, а также Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах, к которой Украина присоединилась в этом году", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на начало года общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины составил 49,3 млн долл. Ключевые сферы вложения средств – промышленность и строительство.
"Интерес для бизнеса Лихтенштейна представляют также инфраструктура и энергетика", - говорится в сообщении.
Кроме того, премьер выразил надежду, что объем инвестиций из Лихтенштейна будет расти и в дальнейшем.
Украина ВВП на душу населения 8 272 долл.
Бердичев население 78 593 человек
Більше як 73,7 тис. міжнародних концернів і іноземних компаній зареєстровано на території Ліхтенштейну завдяки низькому рівню оподаткування, нескладних правил реєстрації й у цілях збереження фінансової таємниці. Бюджет держави складається в основному з податків, зокрема від цих компаній (близько 30 %), доходів від випуску поштових марок (10 %) і іноземного туризму.
Майже 50 % самодіяльного населення зайнято в промисловості (виробництво пресових і штампувальних виробів, обчислювальних машин, хімічної й фармацевтичної продукції, порцелянових зубних протезів, високовакуумної техніки). Значна частина населення займається ремісництвом. В сільському господарстві розвинуті тваринництво, виноградарство, виробництво зерна.
У структурі експорту переважають точні прилади, електроніка, поштові марки, кераміка. Експорт прямує в основному в країни ЄС і Швейцарію. У структурі імпорту фігурують машинне устаткування, металеві вироби, текстиль, продовольство, автомобілі. Основні партнери з імпорту - країни ЄС і Швейцарія. За вартістю експорт більш ніж у 2,5 раза перевищує імпорт, і дохід від нього в 1996 склав 2,47 млрд дол. США.
А так? Скорее всего - бла-бла. С нашей стороны.
то петюня с маринкой... то этот.. с улыбкой бегемота