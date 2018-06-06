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Все про:Лихтенштейн (18) торговля (780) экономика (3440) Гройсман (4100)

 Украина и Лихтенштейн готовы усиливать торгово-экономическое сотрудничество, - Гройсман на встрече с Принцем Алоизом

Украина и Лихтенштейн готовы усиливать торгово-экономическое сотрудничество в контексте использования возможностей режима свободной торговли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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"Украина и Княжество Лихтенштейн готовы усиливать торгово-экономическое сотрудничество в контексте использования возможностей режима свободной торговли, а также Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах, к которой Украина присоединилась в этом году", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на начало года общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины составил 49,3 млн долл. Ключевые сферы вложения средств – промышленность и строительство.

"Интерес для бизнеса Лихтенштейна представляют также инфраструктура и энергетика", - говорится в сообщении.

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Кроме того, премьер выразил надежду, что объем инвестиций из Лихтенштейна будет расти и в дальнейшем.

Источник: https://censor.net.ua/n3070128
 
 
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Лихтенштейна без микроскопа на карте не увидишь. Страна - микроб. А Грося такой довольный, что подписал с ней сотрудничество.)
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Лихтенштейн ВВП на душу населения 98 424 долл.
Украина ВВП на душу населения 8 272 долл.
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Лихтеншетейн население 36 838 человек
Бердичев население 78 593 человек
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Да по сравнению с его страной-помойкой и Вьетнам - великая держава.
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Тебе старший смены уже новый ник выдал,русский? Ты,видимо, ценный работничек
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Да нет,спасибо. Я к русским не обращаюсь, заразы боюсь.
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Ваша зараза эволюционирует,как любой другой вирус. С новым штаммом вы уже почти в красной корее
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Нет! Не поддерживаю! Я против любой войны! Такой ответ Вас устроит?
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конечно,если ты против войны,нужно устранить путина,как источник войны,создавать ячейки на местах,готовить почву к восстанию в москве против путинской власти,ты будешь нашим связным и организатором акциий против власти,напиши свои контакты,телефон и электронную почту
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Ліхтенштейн - успішна країна з розвиненим сектором фінансових послуг і високим рівнем життя. ВВП в Ліхтенштейні в 1999 склав 825 млн дол. США або на душу населення - 25 000 дол. США.

Більше як 73,7 тис. міжнародних концернів і іноземних компаній зареєстровано на території Ліхтенштейну завдяки низькому рівню оподаткування, нескладних правил реєстрації й у цілях збереження фінансової таємниці. Бюджет держави складається в основному з податків, зокрема від цих компаній (близько 30 %), доходів від випуску поштових марок (10 %) і іноземного туризму.

Майже 50 % самодіяльного населення зайнято в промисловості (виробництво пресових і штампувальних виробів, обчислювальних машин, хімічної й фармацевтичної продукції, порцелянових зубних протезів, високовакуумної техніки). Значна частина населення займається ремісництвом. В сільському господарстві розвинуті тваринництво, виноградарство, виробництво зерна.

У структурі експорту переважають точні прилади, електроніка, поштові марки, кераміка. Експорт прямує в основному в країни ЄС і Швейцарію. У структурі імпорту фігурують машинне устаткування, металеві вироби, текстиль, продовольство, автомобілі. Основні партнери з імпорту - країни ЄС і Швейцарія. За вартістю експорт більш ніж у 2,5 раза перевищує імпорт, і дохід від нього в 1996 склав 2,47 млрд дол. США.
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Никому из украинских олигархов не нужны никакие реформы, никакие инвестиции. Ибо им не нужны конкуренты. Те, на фоне которых их жлобский бизнес "забрать госактивы и доить до смерти", просто окажется не конкурентоспособным, с устаревшими технологиями. В случае здоровой конкуренции их не только не будет в списках Forbes, им тогда придется отказаться от дотаций с бюджета, и дай Бог, чтобы хотя бы быть крупными бизнесменами.
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Lichtenstein maloje gosudarstvo,daze ne Evrosojuza strana.Vriatly ona lyder i po targovli.Liuksemburg toze maloje 0.5 mln zytelej, no ona 1 meste po VVP v mire eti byli interesnej
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На самом деле - Лихтенштейн страна с "лилипутским" - населением и хорошимуровнем жизни. Даже на этом: "Значительные доходы приносят производство почтовых марок и туризм..." (Вики). Это показатель - рачительности. Это хорошо. Умнички. Но Юкрейн не Лихтенштейн. На марках и туризме не заработает, а значит и приоритеты - должны быть - огого. Как положено такой стране.
А так? Скорее всего - бла-бла. С нашей стороны.
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та что вы сегодня этого принца мудыхаете... задолбали
то петюня с маринкой... то этот.. с улыбкой бегемота
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