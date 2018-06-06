 Украина и Лихтенштейн готовы усиливать торгово-экономическое сотрудничество, - Гройсман на встрече с Принцем Алоизом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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"Украина и Княжество Лихтенштейн готовы усиливать торгово-экономическое сотрудничество в контексте использования возможностей режима свободной торговли, а также Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах, к которой Украина присоединилась в этом году", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на начало года общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины составил 49,3 млн долл. Ключевые сферы вложения средств – промышленность и строительство.

"Интерес для бизнеса Лихтенштейна представляют также инфраструктура и энергетика", - говорится в сообщении.

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Кроме того, премьер выразил надежду, что объем инвестиций из Лихтенштейна будет расти и в дальнейшем.