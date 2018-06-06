 Рассекреченные архивы СБУ о Чернобыле внесли в реестр ЮНЕСКО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Участники мероприятия, которое состоялось в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел, сообщили общественность о включении вышеуказанных архивных материалов в международный реестр "Память мира" ЮНЕСКО.
Указанный перечень документов всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб. Немалую часть коллекции составляют документы из рассекреченных фондов КГБ.
Государственная архивная служба Украины вручила представителям СБУ сертификат, подтверждающий включение архивных документов в соответствующий реестр ЮНЕСКО.