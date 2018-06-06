 Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в принятом в среду заявлении председателя СБ ООН, текстом которого располагает "Укринформ".

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"Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на Востоке Украины", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что это имеет существенное влияние на безопасность гражданского населения.

"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что повлекло трагические гибели, в том числе среди мирных жителей", - отмечается в заявлении.

В этой связи Совбез призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого вооружения в соответствии с Минскими соглашениями.

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Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость расширить усилия гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах. Совет Безопасности ООН также выразила полную поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвала все стороны содействовать ее работе.

"Совет Безопасности напоминает о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркивает необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила Пакет мер по имплементации Минских соглашений и призывает все стороны снова поддержать мирный процесс и осуществить все меры, согласованные в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, чтобы достичь немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

В последнем пункте СБ ООН подтвердил "полную поддержку" Резолюции 2166 (2014) относительно сбитого авиалайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Заявление председателя Совета Безопасности ООН является официальным документом, наделенным соответствующими полномочиями. Оно утверждается на основе консенсуса, то есть без возможности применения права вето постоянными членами Совбеза. И хотя, в отличие от Резолюции СБ ООН, этот документ не является обязательным к исполнению, на его основании могут выполняться определенные действия в ООН.