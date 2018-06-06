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Все про:резолюция (201) Совбез ООН (640) Донбасс (16333)

 Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Совбез ООН осудил обострение боевых действий на Донбассе с применением запрещенного тяжелого оружия и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав стороны к имплементации Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в принятом в среду заявлении председателя СБ ООН, текстом которого располагает "Укринформ".

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"Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на Востоке Украины", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что это имеет существенное влияние на безопасность гражданского населения.

"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что повлекло трагические гибели, в том числе среди мирных жителей", - отмечается в заявлении.

В этой связи Совбез призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого вооружения в соответствии с Минскими соглашениями.

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Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость расширить усилия гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах. Совет Безопасности ООН также выразила полную поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвала все стороны содействовать ее работе.

"Совет Безопасности напоминает о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркивает необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила Пакет мер по имплементации Минских соглашений и призывает все стороны снова поддержать мирный процесс и осуществить все меры, согласованные в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, чтобы достичь немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

В последнем пункте СБ ООН подтвердил "полную поддержку" Резолюции 2166 (2014) относительно сбитого авиалайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Заявление председателя Совета Безопасности ООН является официальным документом, наделенным соответствующими полномочиями. Оно утверждается на основе консенсуса, то есть без возможности применения права вето постоянными членами Совбеза. И хотя, в отличие от Резолюции СБ ООН, этот документ не является обязательным к исполнению, на его основании могут выполняться определенные действия в ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3070124
 
 
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"Резолюция кота Леопольда" - ребята, давайте жить дружно
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Распустите уже этих клоунов дармоедов. Ну реально же ничего не делают, ещё и Рашка имеет право вето, от чего всё это ООН превращаеца в бутафорию и декорацию..
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это ты сейчас кому отдал приказ распустить ?
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Тебе конечно ты ж управишься на раз. Как и твой соевый босс
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ну ты, судя по всему, уже управился - приказ планете дал, а там хоть и Солнце не свети.
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После "выражения серьезной обеспокоенности" будет выражена крайняя или предельная обеспокоенность.
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Зашоколадило
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Ага шоколадное
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если ты признал,что обделался,получается это ты шоколадным стал
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На голову тебе
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так только в курятнике бывает,ты курица или петух гамбургский?
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У Ляшка спроси кто ты
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...что, вася, у кого что болит - тот о том и говорит?
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Точно ты
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Самокритично ляшковец
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Рожай себе подобных
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Да,за эти Минские соглашения ,Пэтя ещё будет большой срок мотать ...
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ты в атаку на кремль рвался, а тебя этими соглашениями остановили ?
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А кто голосовал за и кто против ? Надо знать врагов в лицо
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...катись к херам с Цензора, Евгениу... Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3431
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...ты право, козломордое, твое присутствие на Цензоре из-под прокси неприятно, видать, стесняешься под власовским ярлыком тут сидеть?... Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 4029
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Они опять обеспокоились... Это пройдет.
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Більш нікчемнішої шараги важко знайти...
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Вот с такой психологией эти козломордые сбили гражданский малазийский Боинг и сбили самолет Качинского , и говорят, что живых еще и расстреливали.
Думаю, что Гаага у этих дипломатов не за горами
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Обеспокоились или озаботились... или чего хуже: озадачились???
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Надо отменить ЧМ по футболу в наказание, пока ещё не поздно
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Зачем? нехай люди посмотрят на русню в их естественной среде обитания.
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"Совбез ООН осудил обострение боевых действий на Донбассе с применением запрещенного тяжелого оружия и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав стороны к имплементации Минских соглашений..."
Это хотелки. На самом деле идет РАЗЛОМ. Разлом во всем. Выбор, если хотите пути цивилизаций. При невероятном совпадении - мирно. Обычно - войной. Либо вариант - отказаться. Не решение. оттяжка.Гордеев узел - придется развязывать. Украине - украинскими руками. Нет? Значит проблема - почти на вечно. Выбор пути. На двух стульях? Не получится.
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Надо развалить рашку и все утрясется само собой
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учора курил прилукский табак - это нечто адское и богопротивное... даже у кацапов на Погаре хватило мозгов понять, что в их краях выращенный нормальный табак это абсурд и весь табак закупают в Индонезии и всего лишь фасуют под своим лейблом. Здесь же, сцуко, черте где выращенный тютюн, по мерзости сравнимый с сыктывкарским Беломором... Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 7717
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Маразм текста заявления, что нельзя убивать из "запрещенного" оружия, а с "разрешенного", по всей видимости, можно!
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"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что повлекло трагические гибели, в том числе среди мирных жителей"
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Это тот самый Совет, где Рашка имеет право вето? Надо ли кому-то обьяснять, почему вдруг Рашка не наложила вето на это заявление? Потому что оно ни о чём. Кремле-СМИ вполне могут это подавать как озабоченность ООН «гражданской войной НА Украине, которую развязала киевская хунта». А призывы к прекращению огня как направленные в первую очредь к ВСУ.
Дблбля, а не ООН.
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