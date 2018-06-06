 Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ближайшее время на сайте ведомства будет обнародована стенограмма заседания, состоявшегося 15 мая, на котором был заслушан отчет об эффективности использования бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных граждан Украины за рубежом
"Отчет, включая выступлением заместителя министра здравоохранения А.Линчевского, передан Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы. В ближайшее время на сайте Счетной палаты будет обнародована стенограмма заседания", - сообщает Счетная палата.
В.Пацкан отметил, что в настоящее время аудиозапись всего заседания, в том числе и выступление А.Линчевского, передана Константину Ващенко (главе Нацагентства по госсслужбе. - Ред.) для обработки".
"Расшифровка записи продолжается. Материала очень много. Думаю, в ближайшее время мы предоставим расшифровку целого заседание", - подчеркнул глава Счетной палаты.
В.Пацкан напомнил, что из более 500 млн грн бюджетных средств, выделенных на программу лечения граждан Украины за рубежом, 286 млн грн, согласно заключению аудиторов Счетной палаты, были использованы неэффективно, еще 24 млн грн - использованы с нарушением законодательства, около 200 млн грн за 2016-2017 года остались не использованными.
Свой отчет Счетная палата намерена направить в НАБУ и Национальную полицию.
Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы 7 июня рассмотрит дисциплинарное производство по заместителю министра здравоохранения А.Линчевскому в связи с его высказываниями о лечении окнобольных украинских граждан за рубежом.
4 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабинету министров с предложением уволить с должности замминистра здравоохранения А.Линчевского. Инициатором документа (№8425) выступил нардеп Сергей Каплин (фракция "Блок Петра Порошенко"). Ранее в тот же день ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовал его отставки. Речь, в частности, шла о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы относительно эффективности программы лечения украинских граждан за рубежом в ходе представления отчета Счетной палаты о результатах аудита этой программы за 2016-2017 гг.
"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом – ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.
Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств: 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.
В свою очередь, глава Счетной палаты Валерий Пацкан завил о намерении опубликовать полную стенограмму и аудиозапись всего заседания палаты.
В.Гройсман поручил начать дисциплинарное производство в отношении замминистра здравоохранения А.Линчевского.
А дальше уже взорвался моск.
"Кто на ком стоял?" (с) Булгаков
Мало того, там тоже не 100 % выделенных их бюджета на медицину денег идёт на лечение онкобольных.
или ты не согласен с самим утверждением, что они распределяются ?
А сколько вас ?
я так считаю, что процентов 30 комментаторов, не меньше.
ЕСТЬ ТАКОЙ АГЕКДОТ .
Один мужчина говорит " мне не нравится как поет Паваротти"
Его спрашивают " ты Паваротти слушал?"
Он отвечает " нет. НО МНЕ НАПЕЛ ПОПЛАВСКИЙ"
"По нерезультативности и неекономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. Каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут - без вариантов. Эффективность программы - 0%. Те онкозаболевания, нуждающиеся в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки или сердца не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить дольше. 75% пациентов прожили 1-2-3-5 лет. Кто-то живет дольше, в отдельных случаях. Опять же вопрос нет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе."
можно все выделенные на медицину деньги пустить на продление жизни онкобольных на год,
вот только на туберкулёзники денег вообще не останется.
Первые упоминания об использовании в народной медицине личинок восковой моли для лечения туберкулеза относится к XVII в. Научные исследования этого насекомого связаны с именем великого русского ученого XIX в., Нобелевского Лауреата И. И. Мечникова.
И. И. Мечников в 1889 году работал в Парижском институте Пастера и активно занимался бактериологией. В поисках противотуберкулезной вакцины он обратил внимание на лечебные свойства личинок восковой моли. Его гипотеза была основана на том, что пищеварительные ферменты насекомого, питающегося пчелиным воском и способные его переваривать, смогут разрушить восковую оболочку Mycobacterium tuberculosis, придающую им большую устойчивость. Проведенные опыты подтвердили эту гипотезу. В дальнейшем исследования были продолжены его учениками - профессором С. И. Метальниковым и микробиологом И. С. Золотаревым. Изучая иммунитет восковой моли, С. И. Метальников доказал чрезвычайную устойчивость ее личинок к возбудителям туберкулеза.
повторю:
как это аргументирует целесообразность перекинуть туберкулёзные деньги на продление на год жизни онкобольных ?
Кстати, в Словакии лекарства дешевле
Ну хоть один пример.
Вот в городе Болград вода подается в город по асбестоцементным трубам . А в ЕС асбест категорически запрещен. Ну и откуда взяться в городе большому проценту онкологии?
ну виноват же замминистра ?
У нас, вообще, никто ни в чем не виноват, кроме яныка и Ко.
я хочу пить и покупаю себе воду, а не пью из болота и не обвиняю в этом никого.
Ты это серьезно или шутишь?
В Словакии утилизацией асбеста занимаются лицензированные фирмы. Раньше в старых домах ( при совке) применялся . А теперь при реконструкции вызываются спец фирмы .Вот просто взять и забетонировать нельзя- уголовное дело. Тому до ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ . А в Болградец питьевая вода по трубам
Только за счёт страховки.
Напрасно ты соседа во мне ищешь.
Бригадой работаете ?
Да от вас лугандятиной за версту несёт !
с того самого "алкомайдана", который взашей киевляне летом разогнали ?
Бля, где вас только набирают )))))
Схерали я сейчас своими налогами должен оплачивать лечение твоей пропитой денатуратом печени ?
Пойди помастурбируй,не доводи "клаву" до экстаза своей тупостью...
))))
а ты уже исключительно старый пачкун ?
Патамуша, насколько я знаю, там аспирина в больничках нет )))
Истории про раздачу пенсионерам Лугандона трёх килограммов чёрной икры в неделю будут ?
Кстати, три килограмма чёрной икры дешевле сеанса химии.