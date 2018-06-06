EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  854  67
Все про:дисциплина (50) Минздрав (1599) Счетная палата (105) Линчевский (5)

 Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский

Счетная палата Украины передала дисциплинарной комиссии, созданной для рассмотрения высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского о лечении окнобольных украинских граждан за рубежом, полную аудиозапись заседания, посвященного реализации программы лечения за рубежом, на котором присутствовал заместитель министра здравоохранения Александр Линчесвкий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Полная стенограмма заседания Счетной палаты, на котором выступал Линчевский, до сих пор не получена, - МОЗ. ДОКУМЕНТ

В ближайшее время на сайте ведомства будет обнародована стенограмма заседания, состоявшегося 15 мая, на котором был заслушан отчет об эффективности использования бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных граждан Украины за рубежом

"Отчет, включая выступлением заместителя министра здравоохранения А.Линчевского, передан Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы. В ближайшее время на сайте Счетной палаты будет обнародована стенограмма заседания", - сообщает Счетная палата.

В.Пацкан отметил, что в настоящее время аудиозапись всего заседания, в том числе и выступление А.Линчевского, передана Константину Ващенко (главе Нацагентства по госсслужбе. - Ред.) для обработки".

"Расшифровка записи продолжается. Материала очень много. Думаю, в ближайшее время мы предоставим расшифровку целого заседание", - подчеркнул глава Счетной палаты.

В.Пацкан напомнил, что из более 500 млн грн бюджетных средств, выделенных на программу лечения граждан Украины за рубежом, 286 млн грн, согласно заключению аудиторов Счетной палаты, были использованы неэффективно, еще 24 млн грн - использованы с нарушением законодательства, около 200 млн грн за 2016-2017 года остались не использованными.

Свой отчет Счетная палата намерена направить в НАБУ и Национальную полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция Радикальной партии пришла на заседание Кабмина с требованием увольнения замглавы Минздрава Линчевского

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы 7 июня рассмотрит дисциплинарное производство по заместителю министра здравоохранения А.Линчевскому в связи с его высказываниями о лечении окнобольных украинских граждан за рубежом.

4 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабинету министров с предложением уволить с должности замминистра здравоохранения А.Линчевского. Инициатором документа (№8425) выступил нардеп Сергей Каплин (фракция "Блок Петра Порошенко"). Ранее в тот же день ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовал его отставки. Речь, в частности, шла о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы относительно эффективности программы лечения украинских граждан за рубежом в ходе представления отчета Счетной палаты о результатах аудита этой программы за 2016-2017 гг.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом – ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств: 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Линчевский отвечал на упрек Счетной палаты в нерациональных тратах на лечение онкобольных, и смысл в том, чтобы стараться спасти людей, - спикер Минздрава Ябчанка. ВИДЕО

В свою очередь, глава Счетной палаты Валерий Пацкан завил о намерении опубликовать полную стенограмму и аудиозапись всего заседания палаты.

В.Гройсман поручил начать дисциплинарное производство в отношении замминистра здравоохранения А.Линчевского.

Источник: https://censor.net.ua/n3070123
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
орденсыну, бухойнасамолет, вальцман, липецк, лолита, снимаютстрамвая, распятыймальчик...
 показать весь комментарий
 
 
"По нерезультативности и неекономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. Каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут - без вариантов. Эффективность программы - 0%. Те онкозаболевания, нуждающиеся в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки или сердца не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить дольше. 75% пациентов прожили 1-2-3-5 лет. Кто-то живет дольше, в отдельных случаях. Опять же вопрос нет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе."
 показать весь комментарий
 
 
Нет, счетная палата передала комиссии аудиозапись какого-то посвященного (масона-жидорептилоида, не иначе) Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 3058

А дальше уже взорвался моск.
"Кто на ком стоял?" (с) Булгаков
 показать весь комментарий
 
Лохи,а вы представляете ,что бы было с этим мудаком,если бы он такое ляпнул в США или Израиле ???
 показать весь комментарий
 
 
Ты не поверишь, но в США и Израиле выделенные на медицину бюджетные деньги тоже распределяют.

Мало того, там тоже не 100 % выделенных их бюджета на медицину денег идёт на лечение онкобольных.
 показать весь комментарий
 
 
Да? Ну тогда ждёмс цитату замминистра здравоохранения США или Израиля,где они рассказывают ,что выделять деньги на онкобольных ни к чему ибо они всё равно умрут .... Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 2034
 показать весь комментарий
 
 
да такие вещи как-то по тихому распределяются.

или ты не согласен с самим утверждением, что они распределяются ?
 показать весь комментарий
 
Ясно ,цитаты видимо от тебя мы не дождёмся Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 9128хотя оно и не мудрено ... Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 6661
 показать весь комментарий
 
 
да я очень даже верю, что бригада лугандонцев на этом сайте весьма многочисленна.\

я так считаю, что процентов 30 комментаторов, не меньше.
 показать весь комментарий
 
Надо прочесть стенограмму. Верить пересказал неправильно .
ЕСТЬ ТАКОЙ АГЕКДОТ .
Один мужчина говорит " мне не нравится как поет Паваротти"
Его спрашивают " ты Паваротти слушал?"
Он отвечает " нет. НО МНЕ НАПЕЛ ПОПЛАВСКИЙ"
 показать весь комментарий
 
 
Почитай, если интересно....ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИНЧЕВСКОГО

"По нерезультативности и неекономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. Каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут - без вариантов. Эффективность программы - 0%. Те онкозаболевания, нуждающиеся в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки или сердца не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить дольше. 75% пациентов прожили 1-2-3-5 лет. Кто-то живет дольше, в отдельных случаях. Опять же вопрос нет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе."
 показать весь комментарий
 
всё правильно он сказал.
можно все выделенные на медицину деньги пустить на продление жизни онкобольных на год,
вот только на туберкулёзники денег вообще не останется.
 показать весь комментарий
 
 
Туберкулеза в Украине не было до тех пор , как раша не стала завозить своих питерских болотных чахоточных на юг Украины лечиться . Навезли инфекций на чистый юг.
 показать весь комментарий
 
и как это аргументирует целесообразность перекинуть туберкулёзные деньги на продление на год жизни онкобольных ?
 показать весь комментарий
 
 
Лечение туберкулеза в современных условиях процесс сложный и длительный. Проводится под наблюдением врача поэтапно и комплексно несколькими противотуберкулёзными и стимулирующими иммунитет препаратами, что позволяет предупредить развитие лекарственной устойчивости микробактерий туберкулеза к различным медикаментозным средствам.
Первые упоминания об использовании в народной медицине личинок восковой моли для лечения туберкулеза относится к XVII в. Научные исследования этого насекомого связаны с именем великого русского ученого XIX в., Нобелевского Лауреата И. И. Мечникова.
И. И. Мечников в 1889 году работал в Парижском институте Пастера и активно занимался бактериологией. В поисках противотуберкулезной вакцины он обратил внимание на лечебные свойства личинок восковой моли. Его гипотеза была основана на том, что пищеварительные ферменты насекомого, питающегося пчелиным воском и способные его переваривать, смогут разрушить восковую оболочку Mycobacterium tuberculosis, придающую им большую устойчивость. Проведенные опыты подтвердили эту гипотезу. В дальнейшем исследования были продолжены его учениками - профессором С. И. Метальниковым и микробиологом И. С. Золотаревым. Изучая иммунитет восковой моли, С. И. Метальников доказал чрезвычайную устойчивость ее личинок к возбудителям туберкулеза.
 показать весь комментарий
 
ты немножно не в состоянии понять смысл задаваемого мной вопроса?

повторю:

как это аргументирует целесообразность перекинуть туберкулёзные деньги на продление на год жизни онкобольных ?
 показать весь комментарий
 
 
Вот чем должно заниматься Минздрав- рекомендацией нормальных лекарство и нормального лечения. А не грузить людей дорогими лекарствами и делать прибыль медицинской мафии .
Кстати, в Словакии лекарства дешевле
 показать весь комментарий
 
кстати, назови пример, когда наш минздрав грузил людей дорогими лекарствами.

Ну хоть один пример.
 показать весь комментарий
 
Не имею к украденным деньгам никакого отношения.
 показать весь комментарий
 
а с какого тогда перепугу ты себя считаешь специалистом по краденым деньгам ?
 показать весь комментарий
 
Это мнение врача ( он врач?) . Главное наверно в словах " мы не ликвидирует проблему в принципе". А это нервы, загрязненный воздух, некачественное продукты, поздняя диагностика.
Вот в городе Болград вода подается в город по асбестоцементным трубам . А в ЕС асбест категорически запрещен. Ну и откуда взяться в городе большому проценту онкологии?
 показать весь комментарий
 
 
Он - не врач. В настоящий момент он - зам. министра.
 показать весь комментарий
 
Вот в городе Болград вода подается в город по асбестоцементным трубам...


ну виноват же замминистра ?
 показать весь комментарий
 
Нет, виноваты жители Болграда, которые пить хотят.
У нас, вообще, никто ни в чем не виноват, кроме яныка и Ко.
 показать весь комментарий
 
виноваты именно жители Болграда.

я хочу пить и покупаю себе воду, а не пью из болота и не обвиняю в этом никого.
 показать весь комментарий
 
Министерство могло бы разработать рекомендации по замене труб . Но все думают про деньги, а не здоровье
 показать весь комментарий
 
а без рекомендаций минздрава в Болграде дебилы не понимают, что асбест вреден ?
 показать весь комментарий
 
"Ну и откуда взяться в городе большому проценту онкологии?"
Ты это серьезно или шутишь?
 показать весь комментарий
 
Вода грязная.В НЕЙ АСБЕСТ .
В Словакии утилизацией асбеста занимаются лицензированные фирмы. Раньше в старых домах ( при совке) применялся . А теперь при реконструкции вызываются спец фирмы .Вот просто взять и забетонировать нельзя- уголовное дело. Тому до ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ . А в Болградец питьевая вода по трубам
 показать весь комментарий
 
а если в самом деле СМИ перекрутили? что бы было в США или Израиле?
 показать весь комментарий
 
в США и Израиле такие вещи государством вообще не финансируются.

Только за счёт страховки.
 показать весь комментарий
 
А почему твой пост начинается с оскорбления людей ?
 показать весь комментарий
 
Это не оскорбление ,это УВЫ факт ,только лохи могут позволять себя так унижать,обворовывать и уничтожать ....
 показать весь комментарий
 
 
та кто ж обворует нищего жителя гордого Лугандона ? )))
 показать весь комментарий
 
А где именно ты в лугандоне проживаешь ? Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 1956
 показать весь комментарий
 
 
я там вообще не проживаю.
Напрасно ты соседа во мне ищешь.
 показать весь комментарий
 
А,ну-да ,ты там существуешь Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 6420о какой там жизни может идти речь .... Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 6420
 показать весь комментарий
 
 
зачем ты своё местожительства называешь "там" ?
 показать весь комментарий
 
Фу,как некрасиво ,ну неужели ты такое тупое,что кроме как стрелки перевести ни на что больше не способное.
 показать весь комментарий
 
 
извини, что оскорбил твоё чувство верующего в благую жизнь в вашем Лугандоне.

Бригадой работаете ?

Да от вас лугандятиной за версту несёт !
 показать весь комментарий
 
Нет конечно ,я криком кричал ,призывая людей не расходится с Майдане не расправившись со всем ворьём ,я вопил благим матом ,призывая людей не голосовать за барыгу ,я предрекал именно то,что имеем сейчас ,хотя мне тоже стыдно за себя ,потому что и я это допустил и я в этом виноват ....
 показать весь комментарий
 
 
я криком кричал ,призывая людей не расходится с Майдане ...

с того самого "алкомайдана", который взашей киевляне летом разогнали ?
 показать весь комментарий
 
Это лишнее,в том,что ты идиот ,ты меня давно убедил да и меня одного... Счетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский - Цензор.НЕТ 418
 показать весь комментарий
 
 
я рад, что тебя убедил, да и тебя одного тоже )))

Бля, где вас только набирают )))))
 показать весь комментарий
 
Клава, ты за свою жизнь сколько денег на своё лечение отложила ?

Схерали я сейчас своими налогами должен оплачивать лечение твоей пропитой денатуратом печени ?
 показать весь комментарий
 
Клавка, седни в вашем дурдоме у санитаров выходной, шоли???
Пойди помастурбируй,не доводи "клаву" до экстаза своей тупостью...
))))
 показать весь комментарий
 
старушка, мне пока жены своей хватает )))

а ты уже исключительно старый пачкун ?
 показать весь комментарий
 
У меня знакомый с онкологией кишечника .Химию проходил в Харькове---оставил там 60 тыс. в общем. Теперь ездит в ордло и там ему уже 2раза химию делают бесплатно, по какой то программе. Как так? А наши 500млн. не использовали. Только не надо кричать что я кацап. Хочется аргументов .Обидно за Родину-Украину.
 показать весь комментарий
 
 
вариант только один.переезжать на пмж в лугандон.
 показать весь комментарий
 
Это не ответ. Это реклама образа жизни и из за наших воров раша выигрывает!
 показать весь комментарий
 
а можно как-то подтвердить факт бесплатной химии в Лугандоне ?

Патамуша, насколько я знаю, там аспирина в больничках нет )))
 показать весь комментарий
 
Ау !!!!

Истории про раздачу пенсионерам Лугандона трёх килограммов чёрной икры в неделю будут ?

Кстати, три килограмма чёрной икры дешевле сеанса химии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСчетная палата передала дисциплинарной комиссии полную аудиозапись посвященного лечению за рубежом заседания, на котором выступал Линчевский
 
 
 
 
 
 вверх