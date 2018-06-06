 Жительнице Тверской области дали срок за убийство мужа, ударившего ее 51 раз

Подсудимая убила мужа, который во время ссоры ударил ее не менее 51 раза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Следствие установило, что обвиняемая Баркина 1 января 2018 года выпивала вместе с мужем у себя дома. Между супругами произошла ссора, в ходе которой муж нанес Баркиной не менее 48 ударов руками и ногами и не менее трех ударов рукояткой ножа. Женщина перехватила руку мужа и дважды ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина погиб на месте.
Подсудимая признала вину, ее дело было рассмотрено в особом порядке. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил Баркину к ограничению свободы сроком на год. Приговор вступил в законную силу 29 мая.
а за что было любимого убивать то? да?
цена кацапской "жизни"
комментарии излишни
https://www.youtube.com/watch?v=438sGy9IE58
Обычный кухонный нож бывает разный - например - нож для филерования - тонкий и острый, длиной до 24 см. Он как стилет по сути - им не слишком сложно кого-то проткнуть при желании.
Судять не нападників, а тих, хто відбивається.
Прикладів безліч.
Помните, мужика оправдали...
"Какая свадьба без баяна, какой еврей без Жигулей,
Какая Марья от Ивана не получала ***дюлей..."
Кацапи кажуть "Бьёт - значит любит".
51 раз и не убил. Баба с одного положила !