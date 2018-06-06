 Жительнице Тверской области дали срок за убийство мужа, ударившего ее 51 раз

Подсудимая убила мужа, который во время ссоры ударил ее не менее 51 раза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Следствие установило, что обвиняемая Баркина 1 января 2018 года выпивала вместе с мужем у себя дома. Между супругами произошла ссора, в ходе которой муж нанес Баркиной не менее 48 ударов руками и ногами и не менее трех ударов рукояткой ножа. Женщина перехватила руку мужа и дважды ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

Подсудимая признала вину, ее дело было рассмотрено в особом порядке. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил Баркину к ограничению свободы сроком на год. Приговор вступил в законную силу 29 мая.