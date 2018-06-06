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Все про:пьянство (635) Россия (69527) суд (20985)

 Жительнице Тверской области дали срок за убийство мужа, ударившего ее 51 раз

Сонковский районный суд Тверской области признал местную жительницу виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны.

Подсудимая убила мужа, который во время ссоры ударил ее не менее 51 раза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Следствие установило, что обвиняемая Баркина 1 января 2018 года выпивала вместе с мужем у себя дома. Между супругами произошла ссора, в ходе которой муж нанес Баркиной не менее 48 ударов руками и ногами и не менее трех ударов рукояткой ножа. Женщина перехватила руку мужа и дважды ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

Подсудимая признала вину, ее дело было рассмотрено в особом порядке. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил Баркину к ограничению свободы сроком на год. Приговор вступил в законную силу 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3070120
 
   
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Все верно! Счетчик ударов не дошел до критической отметки, дающей право на убийство. Каких-то жалких 51 раз...
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опять же... закон рашеского домостроя-долбо...зма - "бьет - значит любит"
а за что было любимого убивать то? да?
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только дураки могут смеяться над кацапами,когда в Украине крысина отпустили и многих ему подобных
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вообще-то и от одного удара в висок умереть можно
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и вообще не понятно, как скажутся на здоровье эти удары в долгосрочное перспективе.
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У них на Московии есть закон, позволяющий мужу учить/воспитывать жену с применением физической силы. так что мужик действовал в рамках роисского законодательства. А вот она подняла руку на мужа, а это - не скрепно...
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Кто же это посчитал ,сколько раз он её ударил ,шо это за мужик такой шо бьёт 51 раз а баба его живая-здоровая,да ещё и режет его ,как свинюку ....КОМЕДИЯ !!! Жительнице Тверской области дали срок за убийство мужа, ударившего ее 51 раз - Цензор.НЕТ 179
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весь бывший совок это в мире животных,на этой территории были уничтожена интеллигенция,остались амебы в основной массе
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могу привести тысячи случаев убийств на постсовке вообще без причины,а контраст в отношении людей заметен уже в аэропорту
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Жена в последний раз ездила к родне в Приморье в 2007. На тот момент мы прожили в Штатах почти 15 лет. Приехала в тихом ужасе от немотивированной агрессии русских друг к другу. "Зверинец" - самое мягкое слово из тех,которыми она мне описывала свои впечатления.
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Зачем ехать в кадырбург? У нас в получасе езды есть зоопарк. То же самое удовольствие.
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Я считаю Санкт-Петербург самым Красивым Городом на Земле! Кадыров может думает иначе. Я его не спрашивал!
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Угу. "Кому и кобыла - невеста"(ц). А людям разницы нет, какой части страны-помойки обитают животные - в кадырбурге,в грозном или в сыктывкаре. Поэтому я и предпочту поехать в местный зоопарк - по крайней мере там животные воспитанные,чистые и трезвые.
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вот тебе реакция людей на упавшего человека РФ,Питер и США,
комментарии излишни
https://www.youtube.com/watch?v=438sGy9IE58
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Вот постоянно такие истории. А менты всегда вынюхивают,является ли твой нож,холодным оружием. Если неопытная баба...Пъяная.Смогла угандонить обычным кухонным ножем ,мужика. А дело я вам скажу,непростое. Убить ножом. Если не знаешь как. Можно и десять ударов нанести ,а все равно выживет. И таких случаев с бытовухой у бомжей - море.
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"обычным кухонным ножем"

Обычный кухонный нож бывает разный - например - нож для филерования - тонкий и острый, длиной до 24 см. Он как стилет по сути - им не слишком сложно кого-то проткнуть при желании.
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это озвиздеть какая нужная новость, жаль шо они друг друга не завалили вместе со всем городом.
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Да и опять же - зарезала не потому что избивал а потому что побоями мешал водяру ей жрать .
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дык.... там же закон приняли, что один раз - можно, есть там такая защитница прав женских - мизулина (брррррррррррррррррррррр) - её, кажется. работа Идиоты....
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Ой, Сонково...... Молодость-транзит.....
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І що? У нас так само, якщо й не гірше.
Судять не нападників, а тих, хто відбивається.
Прикладів безліч.
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У нас уже есть сдвиги!!!
Помните, мужика оправдали...
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Була в совкові часи така собі пісенька:
"Какая свадьба без баяна, какой еврей без Жигулей,
Какая Марья от Ивана не получала ***дюлей..."
Кацапи кажуть "Бьёт - значит любит".
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Ну дак ить, таперіча,значіт, будеть випівать з другім мужем...чай,не прападьоть...
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А когда он ее бил рукояткой ножа, он нож за лезвие держал?
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Ну какие вы после этого мужики, россияне?
51 раз и не убил. Баба с одного положила !
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Печатайте уже все криминальные новости рашки, вопрос только зачем это нужно.
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если бы эта алкашка вдобавок ещё покончила с собой, то матушка-природа вздохнула ещё свободнее!
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Нельзя убивать мужа собутыльника. Он богом дан и волен бить свою жену ,кулаком 48 раз и трижды ножом. Это по ватницки и входит в скрепы.
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- 2 рузьге былоскота, один к червям, другая в росгулаг, считаю, что все правильно сделали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖительнице Тверской области дали срок за убийство мужа, ударившего ее 51 раз
 
 
 
 
 
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