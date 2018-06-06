 "Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно". ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Честно".
Отмечается, что народные избранники побили рекорд, установленный в прошлом году в ноябре.
В частности, по меньшей мере 21 раз кнопкодавил Андрей Шинькович, 19 раз - Хвича Мепаришвили, 17 раз - Андрей Иванчук и 15 раз - Антон Яценко.
Как отмечает "Честно", Яценко из группы "Видродження" и Шинькович от БПП являются лидерами кнопкодавства в Верховной Раде 8-го созыва: по данным мониторинга, они совершили 67 и 40 кнопкодавства соответственно.
"Таким образом, в эти месяцы депутаты Верховной Рады превысили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств (72): в апреле они кнопкодавили по меньшей мере 98 раз, а уже в мае - более 133 раза. Количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8-го созыва составляет 132, то есть более 30% от общего числа народных избранников.
маємо знати "хероїв"
http://patrioty.org.ua/society/ukrainski-artysty-vyrishyly-vystupyty-v-rosii-na-festyvali-foto-233362.html
уголовника, а потом послушно проголосовало за
президента, назначенного российско - израильско - украинским
олигархом Фирташем, удивляется, что ничего не
изменилось. Действительно, а почему?
П.С. Про кнопочные страдания Яценюка, Кличка и Тягныбока я тогда даже написал такой незатейливый стишок:
Смерековая мавпа, тормоз-лось
И злобный кролик, всем грозящий трёпкой,
Однажды раздобыли где-то кнопку -
И, мамма мия, что тут началось!
Они крутили так ее и сяк,
Кусали, поджигали зажигалкой,
Лупили по несчастной кнопке палкой,
Стучали ею о дверной косяк.
Но как ни суетились фрайера,
Как ни пытались сделать что-то с кнопкой,
Традиционно этим трем ушлёпкам
Не удавалось сделать ни-хе-ра.
Проста суть этой басни, как пятак -
Ее озвучить попытаюсь робко:
Бывают долбо_бы просто так,
Ну, а бывают долбо_бы с кнопкой.
результате фальсифицированных и
проституированных выборов и является неработоспособным и
марионеточным. Состав этой Рады, наихудший из всех. Такая Рада должна быть давно
распущена!
Она не легитимна... Про
"какалицию" давно забыли...