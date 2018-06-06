 "Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно". ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Честно".

Отмечается, что народные избранники побили рекорд, установленный в прошлом году в ноябре.

В частности, по меньшей мере 21 раз кнопкодавил Андрей Шинькович, 19 раз - Хвича Мепаришвили, 17 раз - Андрей Иванчук и 15 раз - Антон Яценко.

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Как отмечает "Честно", Яценко из группы "Видродження" и Шинькович от БПП являются лидерами кнопкодавства в Верховной Раде 8-го созыва: по данным мониторинга, они совершили 67 и 40 кнопкодавства соответственно.

"Таким образом, в эти месяцы депутаты Верховной Рады превысили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств (72): в апреле они кнопкодавили по меньшей мере 98 раз, а уже в мае - более 133 раза. Количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8-го созыва составляет 132, то есть более 30% от общего числа народных избранников.

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