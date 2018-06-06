EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  757  25
Все про:ВР (22013) парламент (774) кнопкодавство (3)

 "Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно". ИНФОГРАФИКА

По меньшей мере 55 народных депутатов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Верховной Рады в апреле и мае 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Честно".

Отмечается, что народные избранники побили рекорд, установленный в прошлом году в ноябре.

В частности, по меньшей мере 21 раз кнопкодавил Андрей Шинькович, 19 раз - Хвича Мепаришвили, 17 раз - Андрей Иванчук и 15 раз - Антон Яценко.

Новый рекорд: минимум 55 нардепов кнопкодавили 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - Честно 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Убери фотоаппарат. Он что, не имеет права на личную жизнь?", - оппоблоковец Долженков расставляет в систему "Рада" карточки для голосования отсутствующих депутатов. ВИДЕО

Как отмечает "Честно", Яценко из группы "Видродження" и Шинькович от БПП являются лидерами кнопкодавства в Верховной Раде 8-го созыва: по данным мониторинга, они совершили 67 и 40 кнопкодавства соответственно.

"Таким образом, в эти месяцы депутаты Верховной Рады превысили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств (72): в апреле они кнопкодавили по меньшей мере 98 раз, а уже в мае - более 133 раза. Количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8-го созыва составляет 132, то есть более 30% от общего числа народных избранников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Відродження" Яценко кнопкодавит на заседании парламента. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070117
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и зачем нам 450 депутатов? Давайте оставим двоих: Яценко и Шиньковича. Этих многостаночников будет достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
Самая позорная Рада в истории Украины. Банда временщиков на крови простых украинцев дорвавшихся до кормушки
 показать весь комментарий
 
 
Самая позорная держава это паРашка. Ибо воровство не может быть грехом большим чем убийство. А ты рашист не хныч, от ненависти, возврата в рашистский Мордор не будет
 показать весь комментарий
 
Ну какая может быть борьба с коррупцией в стране,где в парламенте совершенно свободно процветает жульничество? Причем в открытую,не стесняясь камер и без малейшего опасения.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лохи,вам нравится ЖИТЬ по НОВОМУ ??? "Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно" - Цензор.НЕТ 3684 "Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно" - Цензор.НЕТ 3684 "Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно" - Цензор.НЕТ 3684
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю движению "Честно" проверить: совпадает ли нажатие кнопок "за" и "против" даже с учетом кнопкодавства с теми цифрами, которые возникают на эл. табло ВРУ за ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ законопроекты и если будет установлен факт, что депутаты НИ НА ЧТО не влияют и за них кто-то "голосует", предлагаю выяснить, Кто отдает команды заводить те или иные цифры в эл. табло ВРУ!
 показать весь комментарий
 
 
пора к кнопкам подводить 10кВ... не совпали биоритмы - трахтибидох...
 показать весь комментарий
 
 
"Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно" - рыба воняет с головы, а голова в Украине, ну очень вонючая, и эта голова, в лице АП (Паханата) подмяла под себя всю ВР во главе с хохлом Парубием, который кстати, стоял на баррикадах, и даже его, поставил на колени шоколадный Мародёр, моё мнение, 80% состава ВР - это ворьё, и можно безболезненно поставить их к стенке, и это может спасти Украину быстро и эффективно. т.е. малое кровопускание.
 показать весь комментарий
 
 
А без злочину кнопкодавства пєтюніна ширка практично не існує.
 показать весь комментарий
 
 
Страна, население которой, вначале выбрало президентом
уголовника, а потом послушно проголосовало за
президента, назначенного российско - израильско - украинским
олигархом Фирташем, удивляется, что ничего не
изменилось. Действительно, а почему?
 показать весь комментарий
 
 
Я интересуюсь: а где сенсорная кнопка, ввести которую после выборов 2012-года порывались оппозиционные тогда "Батькивщина" Яценюка, "УДАР" Кличка и "Свобода" Тягныбока? Порывались, но всё никак не могли из-за ожесточенного сопротивления тогдашней "злочыннойи влады". Сейчас никакой "злочыннойи влыды" вроде бы и нет, но почему-то нет и сенсорной кнопки. Как же так?

П.С. Про кнопочные страдания Яценюка, Кличка и Тягныбока я тогда даже написал такой незатейливый стишок:

Смерековая мавпа, тормоз-лось
И злобный кролик, всем грозящий трёпкой,
Однажды раздобыли где-то кнопку -
И, мамма мия, что тут началось!

Они крутили так ее и сяк,
Кусали, поджигали зажигалкой,
Лупили по несчастной кнопке палкой,
Стучали ею о дверной косяк.

Но как ни суетились фрайера,
Как ни пытались сделать что-то с кнопкой,
Традиционно этим трем ушлёпкам
Не удавалось сделать ни-хе-ра.

Проста суть этой басни, как пятак -
Ее озвучить попытаюсь робко:
Бывают долбо_бы просто так,
Ну, а бывают долбо_бы с кнопкой.
 показать весь комментарий
 
 
Ворье ,проходимцы,хапуги,лжепатриоты и лжецы вот весь набор народных депутатов
 показать весь комментарий
 
 
Чего же Вы остановились и не дописали: которых выбрали мы.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нынешний парламент был избран в
результате фальсифицированных и
проституированных выборов и является неработоспособным и
марионеточным. Состав этой Рады, наихудший из всех. Такая Рада должна быть давно
распущена!

Она не легитимна... Про
"какалицию" давно забыли...
 показать весь комментарий
 
 
И рожи одни и те же .Как они пролазят в Верховную Раду эти кандидаты на виселицу ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Новый рекорд": минимум 55 нардепов "кнопкодавили" 231 раз во время голосований Рады в апреле-мае 2018, - "Честно". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх