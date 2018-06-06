 Парубий проведет совещание с главами фракций перед голосованием в зале законопроекта об Антикоррупционном суде

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.

"Алгоритм такой. Начнется заседание комитета, на котором комитет должен завершить со всеми другими поправками, и начнется заседание ВР. В это время состоится согласительный совет руководителей фракций с председателем Совета, на которой должны ознакомиться и согласовать общий формат по ключевой правки о праве вето на голосования", - заявил Емец.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов принять представленный им законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он заработал уже до конца этого года.





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