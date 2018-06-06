EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  902  35
Материалы по теме:
Все про:Парубий (1646) совещание (57) Антикоррупционный суд (222)

 Парубий проведет совещание с главами фракций перед голосованием в зале законопроекта об Антикоррупционном суде

В четверг глава Верховной Рады Андрей Парубий проведет совещание с председателями фракций относительно окончательного формата спорной поправки об антикоррупционном суде. На совещании должны согласовать формат по ключевой правке о праве вето совета международных экспертов.

 Об этом сообщил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.

"Алгоритм такой. Начнется заседание комитета, на котором комитет должен завершить со всеми другими поправками, и начнется заседание ВР. В это время состоится согласительный совет руководителей фракций с председателем Совета, на которой должны ознакомиться и согласовать общий формат по ключевой правки о праве вето на голосования", - заявил Емец.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов принять представленный им законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он заработал уже до конца этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В профильном комитете ВР в среду подготовят сбалансированный текст законопроекта об Антикоррупционном суде, - нардеп Лапин

Источник: https://censor.net.ua/n3070116
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ваш кацапский или ваш лугандонский ?
 показать весь комментарий
 
 
может справке из дурдоме нет ограничения на работу в раде
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в кацапской фейковой справке вообще нет никаких ограничений.
 показать весь комментарий
 
Володин, он такой ))))) Пизданутый в головку )))))))
 показать весь комментарий
 
договариваться будут
(ну если поймут... друг друга)
или торговаться (тут и жестов хватит)
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос щепетильный. Тут каждый за себя.

Возможное давление Пети или Сени - мелочь по сравнению от возможности попасть под каток этого суда.
 показать весь комментарий
 
 
Щас примут...

Устав работы антикорпуционного суда:

1) Корупция разрешена и всячески приветствуется.
2) За взятки в особо крупных размерах депутат должен получать дополнительную премию к ЗП.
3) Кто против - тот агент Кремля.

Готово. Приняли.
 показать весь комментарий
 
 
Договаривайтесь упыри быстрее , иначе завтра Народ подойдет под ВР и "поможет" вам принять закон об АКС и заметте - только в редакции МВФ!!!! Или вас приймет всех Феофания..
 показать весь комментарий
 
 
как вы легко палитесь своей калькой )))
 показать весь комментарий
 
Я даю гарантию, что Парубий им говорит примерно следующее: "Ребята, я понимаю, делать самим себе отрезание яиц - больно, стыдно и очень не хочется. Но поймите - если мы их сегодня себе чуть не подрежем, завтра нас всех поимеют в очко. И если Ляшко от этой перспективы и испытывает анальное предвкушение, то лично я хотел бы этого не допустить. Поэтому давайте примем закон, чтобы МВФ нам дал денег, а через пару недель мы к нему столько поправок допринимаем, что нам никакой суд будет не страшен. Я вам обещаю! Мы его превратим в такого свадебного генерала, как и НАБУ и САП! Ну же, давите на кнопки! Дружно!!"
 показать весь комментарий
 
 
Правильно !

За всю историю человечества было только два совещания:
Овощ в Зоряном и вот теперь Парубий.

То, что это прямая должностная обязанность Парубия - это мелочь.

Главное, вскрыт сам факт ЗРАДЫ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Прочитал , - Парубий проведет совещание с главарями банд перед голосованием в зале законопроекта об Антикорруционном суде.....
 показать весь комментарий
 
 
Рожа к парубия перепуганная и постаревшая. Видно и ему этот закон петлю на шею готовит.
 показать весь комментарий
 
 
зато он сам с собой не переписывается, что уже является признаком психического здоровья
 показать весь комментарий
 
 
это не главари, это простые "бригадиры"
 показать весь комментарий
 
 
И меня интересует этот риторический... только хотела спросить... опередил...
 показать весь комментарий
 
 
Я кажется понимаю, чего они так боятся. Антикоррупционный суд контролируется обычно иностранцами. Причем иностранцами весьма специфическими. Права у антикоррупционных судов очень большие. Могут забрать собственность для последующей приватизации. И таким образом наши политики теряют фактически власть. Страна переходит под управление МВФ. Зря что ль кредиты давали. И они, возможно понимают, что недовольство населения будет расти, потому что еще неизвестно, что МВФ будет делать с населением и как кредиты отбивать. Но гнев населения упадет на них. Впрочем, кого жалеть? Все имеют то, что заслуживают. Парубій проведе нараду з головами фракцій перед голосуванням у залі законопроекту про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9467
 показать весь комментарий
 
барыжную власть заставили сыграть в еврейскую рулетку
 показать весь комментарий
 
 
Ой, такая прям Лагард скромница. Неизвестно, кто кого боится.
 показать весь комментарий
 
Грядущее голосование за АКС - новость №1 во всех СМИ.
Событие настолько важное, что ему уделили особое внимание G7 а посол США в Украине дала особое интервью.
Верхушку колбасит, пару суток не спят, совещания, торги, интриги, подключены всевозможные рычаги, связи и схемы.
Людей призывают прийти завтра под ВР.

И тока порохоботы "равнодушно" типа ну еще один суд, на кой он нужен?
 показать весь комментарий
 
 
главное, сторговаться с ляшком, а то скотыняка в последнее время зажралась, особо после "выиграшей" в лотерею!)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий проведет совещание с главами фракций перед голосованием в зале законопроекта об Антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
 вверх