 Парубий проведет совещание с главами фракций перед голосованием в зале законопроекта об Антикоррупционном суде

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.
"Алгоритм такой. Начнется заседание комитета, на котором комитет должен завершить со всеми другими поправками, и начнется заседание ВР. В это время состоится согласительный совет руководителей фракций с председателем Совета, на которой должны ознакомиться и согласовать общий формат по ключевой правки о праве вето на голосования", - заявил Емец.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов принять представленный им законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он заработал уже до конца этого года.
(ну если поймут... друг друга)
или торговаться (тут и жестов хватит)
Возможное давление Пети или Сени - мелочь по сравнению от возможности попасть под каток этого суда.
Устав работы антикорпуционного суда:
1) Корупция разрешена и всячески приветствуется.
2) За взятки в особо крупных размерах депутат должен получать дополнительную премию к ЗП.
3) Кто против - тот агент Кремля.
Готово. Приняли.
За всю историю человечества было только два совещания:
Овощ в Зоряном и вот теперь Парубий.
То, что это прямая должностная обязанность Парубия - это мелочь.
Главное, вскрыт сам факт ЗРАДЫ !!!
Событие настолько важное, что ему уделили особое внимание G7 а посол США в Украине дала особое интервью.
Верхушку колбасит, пару суток не спят, совещания, торги, интриги, подключены всевозможные рычаги, связи и схемы.
Людей призывают прийти завтра под ВР.
И тока порохоботы "равнодушно" типа ну еще один суд, на кой он нужен?