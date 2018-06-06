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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (45) Киевсовет (1094) Харченко (10)

 Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве

Во время обсуждения вопроса о незаконном решении НАК "Нафтогаз Украины" отключить горячую воду для киевлян депутат Киевсовета Александр Харченко отметил, что менеджеры НАК выписывают себе миллиардные премии и ездят на мерседесах, подчеркнув, что в "Нафтогазе" "уху ели".

"Я думаю, что нам нужно помочь "Нафтогазу", ведь там очень талантливые люди работают. Вот как можно, имея убытки и постоянно жалуясь, покупать регулярно новые автомобили. Мы же тут видим (здание "Нафтогаза" находится в том же квартале, что и Киевсовет, – ред.), что через их автопарк сложно пройти, так много машин стоит", – заявил депутат.

Александр Харченко напомнил про недавний скандал, когда наблюдательный совет "Нафтогаза" сам себе назначил миллиардные премии.

"Стокгольмский арбитраж: заплатили 20 миллионов долларов юридической фирме, она суд выиграла, а они потом 46 миллионов долларов (1,196 млрд гривен, – ред.) себе премии выплачивают. Интересно, что эта премия примерно в ту же сумму, что и сомнительные долги (1,2 млрд гривен, – ред.), которые они хотят сбить с киевлян. Я думаю, что нам нужно помочь этим людям из "Нафтогаза" просто спуститься на землю. И спросить: "Парни, вы что, уху ели?" Просто мне кажется, что они уже настолько ею объелись, что нужно переходить на сухари, ведь машины покупают, премии по миллиону долларов на каждого распределяют, у них водители уже не помещаются во внутреннем дворе. Поэтому я предлагаю идти к ним и там проводить заседание Киевсовета!" – предложил Александр Харченко.

Напомним, что около 3 тысяч домов в Киеве остаются без горячей воды. НАК "Нафтогаз Украины" отказывается подписывать договор на поставку природного газа с городом, незаконно требуя выплатить долг частной компании "Киевэнерго" в 1,2 миллиарда гривен. Если ситуация не изменится, то с 1 августа Киев может остаться без электричества, горячей воды и отопления.

Источник: https://censor.net.ua/n3070115
 
   
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Не согласен ,лучше помочь им отправится на небо ...
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ты со своими призывами к насилию расслабился ввиду недосягаемости для украинской правоохранительной системы ?
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Ну если бы ты не был дураком,то наверняка бы знал ,что в Украине нет правоохранительной системы а есть система ВОРОохранительная .... Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве - Цензор.НЕТ 1099
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если бы я жил в кацапии или лугандоне, то я именно так бы наверняка и знал.
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Ну так у тебя ещё всё впереди ,как только пэтю возьмут за жабры ,тикать вашей кодле придётся именно в кацапию или лугандонию ...
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Этот вопрос подчёркивает твой дебилизм Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве - Цензор.НЕТ 5796ну кто знал,за пол года до событий ,кто возьмёт за жабры Чаушеску ,кто накинет петлю на Хусейна ,кто проломит голову Кадафи Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве - Цензор.НЕТ 5796это всё частности а то,что пэтю возьмут за жабры это уже ФАКТ !!!
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в принципе, кто перечисленных тобой возьмёт за жабры, знали все вменяемые люди. Не знали только сроков.

А ты, супротив вменяемых, знаешь сроки, но не знаешь, кто )))
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Та ты шо ,ну если раньше все знали ,то тогда поведай,кто же взял за жабры Чаушеску ,назови фамилию того,кто проломил голову Кадафи и того,кто вздёрнул Хусейна .... Потрібно допомогти людям з "Нафтогазу" спуститися на землю, - депутат Київради Харченко про відключення гарячої води в Києві - Цензор.НЕТ 270ну-ка-ся ,блесни эрудицией ....
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та разве вопрос в фамилиях непосредственных исполнителей?

И перед кем мне блистать?

Я бисер перед свиньями не мечу )))
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Ну вот мы всё и выяснили ,ты лох пустоголовый не умеющий ответить за свои слова и даже их подтвердить Потрібно допомогти людям з "Нафтогазу" спуститися на землю, - депутат Київради Харченко про відключення гарячої води в Києві - Цензор.НЕТ 5186 А мечешь ты перед собой бисер или нет ,то уже твои заботы... Потрібно допомогти людям з "Нафтогазу" спуститися на землю, - депутат Київради Харченко про відключення гарячої води в Києві - Цензор.НЕТ 5186обтекай помаленьку "эрудит соевый".... Потрібно допомогти людям з "Нафтогазу" спуститися на землю, - депутат Київради Харченко про відключення гарячої води в Києві - Цензор.НЕТ 6623
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На "небо" для них будет самый простой и легкий выход из ситуации. Лучше в тюрму лет на 15 с полной конфискацией..имхо
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Интересно этот клон с Киеврады понимает, что Нафтогаз в суде отбился от дела, где Газпром хотел с Украины взыскать десятки миллиардов дол (100% дефолт страны при при позитиве для Газпрома), а в результате арбитраж постановил оплатить тот газ, который мы реально закачали! Понимает ли этот клоун, что Нафтогаз нахлобучил Газпром почти на 5 лярдов дол, а это почти 5% ВВП нашей страны! Понимает ли он, что теперь Нафтогаз будет торпедировать (причём Штаты в этом только помогут) Северные Потоки, стараясь удержать транзит газа, доходы от которого равны годовому военному бюджету страны или 3% ВВП! А решение арбитража по платежам за газ, который поставлялся в Луганду - вообще бесценное! Ребята получили премиальные, за то что порвали Газпром (впервые за всю историю Нашего государства) и не продались снегерийцам, как многие до них... А что сделал этот клоун для Украины и Киева?
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а может и киевские модные менеджеры проебали этот вопрос, когда подняв горда нос, глаголили о том, что возвращают киевские активы городу от Ахметова.
Может нужно было включиться в тему основательно?
Может менеджмент Нафтогаза вправе себе выписывать потому, что компания в плюсах впервые за многие 10-летия?
Это вы, олухи, только и привыкли, что к вам с чемоданами ходям и платят за ваши резолюции, согласования, за нихера не деланье с важным видом.
так что, нехер киевлянами, мудачье, прикрываться. Решайте вопрос, гандоны
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Насчет премий - грех спорить, заработали. А вот насчет долгов ДТЭКу... ДТЭК достаточно мутная компания, и вписываться за нее государственному Нафтогазу бы не следовало.
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так они и не вписываются, они денег хотят от них получить, которые последним должны киевляне. и это вообще не секрет был аж ни разу, просто киевская власть, забила болт и занималась своими важными бюджетными вопросами, проще говоря - пилили долю от корыта.
а их сейчас поставили в позу, еще не раком, так их поставят, если они продолжат гнать пургу ближе к осени
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Все верно, но это, во первых, не отменяет мутности ДТЭК, а во вторых, наказывать штрафными санкциями надо непосредственного должника (этот самый ДТЭК) - а уж пусть тот давит на КГГА или, там, абонентов. А то Ахметка че-то сильно белый и пушистый получается...
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Так суть не в том, просто киевсовет занял позицию по умыванию рук, мол компания другая, а с долгами собачтесь между собой.
Но должники то киевляне, а городская администрация и киевсовет, если они забыли, то представляют этих самых киевлян.
Вот нафтогаз решил, что в эту игру можно играть вдвоем. И имеют право не заключать договор с той компанией.
А страдают жители, особенно те, которые оплатили услуги
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Да ладно - миллиард заработали?? Работали юристы, которым заплатили 20 млн - себе они за что в 2,5 раза больше выделили?
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Больно нас всех жаба давит за бабки у кармане соседа. Так мы сами никогда богаче не станем.
Получается, Юля права, когда прибедняется и в декларации нолики рисует. Наши нищеброды ее и выбирают...
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Если бы этот "сосед" зарабатывал бы деньги своим трудом и интеллектом, как Гейтс, Маск и тд - я бы им только восхищался, но это не гений, а просто долбаный чиновник, который живет за счет наших отчислений за тот же газ и имеет и так сверхвысокую зарплату, а кроме того - грабит государственное предприятие, начисляя себе миллиардную премию! Из денег, которые заплатил ему я на газ!
Он по сути собрал у нас деньги и выплатил себе абсолютно ничем не заслуженную премию, которая превышает 1000 средних заработных плат.
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та по-моему там не только нафтогазу крылышки надо подрезать..
ибо зажралась чиновничья вошь
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и это говорит, один из сотни мудил, которые кроме как бюджетного дерибана и откатами в принципе ничем не занимаются.
одна сессия в квартал, это вообще пиздец какой-то, постоянные переносы и перетеркои внутри.
городом, мудачье, никто не занимается
в этом и прошлом году, даже разметку не наносят на эти колдоебины, а не дороги
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По фразеологии чувствуется матёрый кацапище Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве - Цензор.НЕТ 3358
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Не угадал. Поверь, у меня достатрчный словарный запас, чтобы не использовать матерные и ругательные слова и фразы.
Но с этими чудаками на букву "М" приходится сталкиваться по работе и иногда возмущению нет пределов, который можно описать сухо и не эмоционально
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Типа в Нафтогазе сидят не такие же мудилы, только более мудилистые, матерые и жадные...
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Если судить по результату,то нафтогазовские лучше выполняют свою работу. Но, в целом да, в госструктурах так и есть, в основном
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По какому результату?
Иск у Газпрома выиграли не они, а юридическая фирма, которой заплатили отдельно.
В Плюс Нафтогаз вышел не из-за их "гениального управления", а из-за банального повышения цен на газ. Какую такую работу они выполняют, чтобы ее можно было бы оценить в миллиард премии?
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Газпром тоже фирму нанял и тоже заплатил немало, но выиграли они.
И если тариф приводят к реальности, то должна появиться прибыль и она появилась и отразилась в отчетности и платятся огромные налоги.
И если все былр так просто, то почему это сделали только сейчас? Раньше некто мыкила втирал, что контракт так составлен, что его нельзя оспорить.
Так что, счет на табло, а как забивались голы скоро никто не вспомнит.
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пропонуємо соєвій шушарі добровільно лізти вішатись на стовби
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тем кто в подвале на параше голоса не давали
а представь реально что с 1 августа отключат электричество в Киеве
наконец то народ поднимется да сделает то что надо отмуссолинит ворюг беспредельщиков
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отмуссолинить народ можен - сомнений нет,

шо касается сломать, украсть, разрушить, голову проломить - тут пролетариату равных нет.

а электричество от этого как появится ?
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когда ихний киндерсюоприз получает миллионами это сложно
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Нафтогаз по сути принадлежит соросу (коболев сам говорил что летает к нему за "советами") так что спустить будет тяжело.
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А что не так?пора уже киевлянам и жителям больших городов платить за жкх столько сколько оно стоит.Почему я живя в селе плачу полную цену за горячую воду?почему я за свои деньги оплачивал за насоссную станцию когда она вышла из строя?и поверте,с учетом ремонта и оплаты за эл.энергию я плачу в разы больше чем Возмушенные гаражане.пора бы уже забыть о том что жкх должно оплачиватся из бюджета.Так как говарил киля кровосис:"хватит скиглити".
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Идиот, кто бюджет наполняет? Гройсман? Или Харченко, которые только жрут оттуда.
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Уж точно не манагеры нафтогаза.
Бюджет наполняют простые люди - именно налог на доходы физлиц является бюджетоформирующим в Украине.
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людей из нафтогаза сначала повесить, а потом опустить на землю
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КП "Киевтеплоэнерго" которое создали как кормушку Хорченко и боксер сожрало 80 миллионов гривен на обслуживание клиентов включая работу телефонных диспетчерских. Но единственный телефон 247-40-40 не отвечает. На жителей Киева просто положили, но деньги киевлян конечно спистили. Так кто "ухе ел"?
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Ты читать умеешь???
"КП "Киевтеплоэнерго" без разрешения Киевсовета провело закупку диспетчерских услуг у КК "Центр коммунальных услуг". Договор подписали без объявления открытых торгов - по переговорной процедуре. Таким образом, новый столичный поставщик тепла и горячей воды за 80,7 млн гривен бюджетных гривен переложил на подрядчика консультирование и комплексное обслуживание потребителей тепловой энергии. "
http://kievvlast.com.ua/news/kp-kievteploe-nergo-zakupilo-dispetcherskie-uslugi-na-807-mln-griven

А телефоны обслуживания не работают, все деньги киевлян списили сразу. Или опять тебе не ясно??
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Про "прибыльность" нафтогаза.
У него в активах три дочки: Укргазвыдобування, трансгаз и укрнафта (если не ошибаюсь).
Дочки в глубоком минусе, потому, что нафтогаз выкачивает деньги на свои счета.
Вот вам и "прибыля" из которых они миллиарды себе выписали, (а де факто из наших карманов)
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это вообще ужас на фоне войны и такие премии. За что? Ведь не фирма выиграла, а Украина
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А где в Украине кроме Киева еще бывает горячая вода без бойлеров. Днепровцам вообще непонятно об чем это они...
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БОЙЛЕР БОЙЛЕР БОЙЛЕР . ГЕТЬ КОЛГОСПНІЙ ПІДІГРІВ ВОДИ І ХАТИ . ДОРОГО , НЕЕФЕКТИВНО , КОРУПЦІЙНО .
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве
 
 
 
 
 
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