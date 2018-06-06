 Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве

"Я думаю, что нам нужно помочь "Нафтогазу", ведь там очень талантливые люди работают. Вот как можно, имея убытки и постоянно жалуясь, покупать регулярно новые автомобили. Мы же тут видим (здание "Нафтогаза" находится в том же квартале, что и Киевсовет, – ред.), что через их автопарк сложно пройти, так много машин стоит", – заявил депутат.
Александр Харченко напомнил про недавний скандал, когда наблюдательный совет "Нафтогаза" сам себе назначил миллиардные премии.
"Стокгольмский арбитраж: заплатили 20 миллионов долларов юридической фирме, она суд выиграла, а они потом 46 миллионов долларов (1,196 млрд гривен, – ред.) себе премии выплачивают. Интересно, что эта премия примерно в ту же сумму, что и сомнительные долги (1,2 млрд гривен, – ред.), которые они хотят сбить с киевлян. Я думаю, что нам нужно помочь этим людям из "Нафтогаза" просто спуститься на землю. И спросить: "Парни, вы что, уху ели?" Просто мне кажется, что они уже настолько ею объелись, что нужно переходить на сухари, ведь машины покупают, премии по миллиону долларов на каждого распределяют, у них водители уже не помещаются во внутреннем дворе. Поэтому я предлагаю идти к ним и там проводить заседание Киевсовета!" – предложил Александр Харченко.
Напомним, что около 3 тысяч домов в Киеве остаются без горячей воды. НАК "Нафтогаз Украины" отказывается подписывать договор на поставку природного газа с городом, незаконно требуя выплатить долг частной компании "Киевэнерго" в 1,2 миллиарда гривен. Если ситуация не изменится, то с 1 августа Киев может остаться без электричества, горячей воды и отопления.
А ты, супротив вменяемых, знаешь сроки, но не знаешь, кто )))
И перед кем мне блистать?
Я бисер перед свиньями не мечу )))
Может нужно было включиться в тему основательно?
Может менеджмент Нафтогаза вправе себе выписывать потому, что компания в плюсах впервые за многие 10-летия?
Это вы, олухи, только и привыкли, что к вам с чемоданами ходям и платят за ваши резолюции, согласования, за нихера не деланье с важным видом.
так что, нехер киевлянами, мудачье, прикрываться. Решайте вопрос, гандоны
а их сейчас поставили в позу, еще не раком, так их поставят, если они продолжат гнать пургу ближе к осени
Но должники то киевляне, а городская администрация и киевсовет, если они забыли, то представляют этих самых киевлян.
Вот нафтогаз решил, что в эту игру можно играть вдвоем. И имеют право не заключать договор с той компанией.
А страдают жители, особенно те, которые оплатили услуги
Получается, Юля права, когда прибедняется и в декларации нолики рисует. Наши нищеброды ее и выбирают...
Он по сути собрал у нас деньги и выплатил себе абсолютно ничем не заслуженную премию, которая превышает 1000 средних заработных плат.
ибо зажралась чиновничья вошь
одна сессия в квартал, это вообще пиздец какой-то, постоянные переносы и перетеркои внутри.
городом, мудачье, никто не занимается
в этом и прошлом году, даже разметку не наносят на эти колдоебины, а не дороги
Но с этими чудаками на букву "М" приходится сталкиваться по работе и иногда возмущению нет пределов, который можно описать сухо и не эмоционально
Иск у Газпрома выиграли не они, а юридическая фирма, которой заплатили отдельно.
В Плюс Нафтогаз вышел не из-за их "гениального управления", а из-за банального повышения цен на газ. Какую такую работу они выполняют, чтобы ее можно было бы оценить в миллиард премии?
И если тариф приводят к реальности, то должна появиться прибыль и она появилась и отразилась в отчетности и платятся огромные налоги.
И если все былр так просто, то почему это сделали только сейчас? Раньше некто мыкила втирал, что контракт так составлен, что его нельзя оспорить.
Так что, счет на табло, а как забивались голы скоро никто не вспомнит.
а представь реально что с 1 августа отключат электричество в Киеве
наконец то народ поднимется да сделает то что надо отмуссолинит ворюг беспредельщиков
шо касается сломать, украсть, разрушить, голову проломить - тут пролетариату равных нет.
а электричество от этого как появится ?
Бюджет наполняют простые люди - именно налог на доходы физлиц является бюджетоформирующим в Украине.
"КП "Киевтеплоэнерго" без разрешения Киевсовета провело закупку диспетчерских услуг у КК "Центр коммунальных услуг". Договор подписали без объявления открытых торгов - по переговорной процедуре. Таким образом, новый столичный поставщик тепла и горячей воды за 80,7 млн гривен бюджетных гривен переложил на подрядчика консультирование и комплексное обслуживание потребителей тепловой энергии. "
http://kievvlast.com.ua/news/kp-kievteploe-nergo-zakupilo-dispetcherskie-uslugi-na-807-mln-griven
А телефоны обслуживания не работают, все деньги киевлян списили сразу. Или опять тебе не ясно??
У него в активах три дочки: Укргазвыдобування, трансгаз и укрнафта (если не ошибаюсь).
Дочки в глубоком минусе, потому, что нафтогаз выкачивает деньги на свои счета.
Вот вам и "прибыля" из которых они миллиарды себе выписали, (а де факто из наших карманов)