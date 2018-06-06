 Нужно помочь людям из "Нафтогаза" спуститься на землю, - депутат Киевсовета Харченко об отключении горячей воды в Киеве

"Я думаю, что нам нужно помочь "Нафтогазу", ведь там очень талантливые люди работают. Вот как можно, имея убытки и постоянно жалуясь, покупать регулярно новые автомобили. Мы же тут видим (здание "Нафтогаза" находится в том же квартале, что и Киевсовет, – ред.), что через их автопарк сложно пройти, так много машин стоит", – заявил депутат.

Александр Харченко напомнил про недавний скандал, когда наблюдательный совет "Нафтогаза" сам себе назначил миллиардные премии.

"Стокгольмский арбитраж: заплатили 20 миллионов долларов юридической фирме, она суд выиграла, а они потом 46 миллионов долларов (1,196 млрд гривен, – ред.) себе премии выплачивают. Интересно, что эта премия примерно в ту же сумму, что и сомнительные долги (1,2 млрд гривен, – ред.), которые они хотят сбить с киевлян. Я думаю, что нам нужно помочь этим людям из "Нафтогаза" просто спуститься на землю. И спросить: "Парни, вы что, уху ели?" Просто мне кажется, что они уже настолько ею объелись, что нужно переходить на сухари, ведь машины покупают, премии по миллиону долларов на каждого распределяют, у них водители уже не помещаются во внутреннем дворе. Поэтому я предлагаю идти к ним и там проводить заседание Киевсовета!" – предложил Александр Харченко.

Напомним, что около 3 тысяч домов в Киеве остаются без горячей воды. НАК "Нафтогаз Украины" отказывается подписывать договор на поставку природного газа с городом, незаконно требуя выплатить долг частной компании "Киевэнерго" в 1,2 миллиарда гривен. Если ситуация не изменится, то с 1 августа Киев может остаться без электричества, горячей воды и отопления.