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Все про:арест (9642) Газпром (2788) дотации (65) Нафтогаз (2507) Правительство РФ (88)

 Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак

Правительство РФ может рассмотреть вопрос о поддержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, но после юридических консультаций.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Читайте: Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз" (обновлено)

"Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поддержки госмонополии со стороны государства.

Меры, предпринимаемые украинской стороной по принудительному взысканию с "Газпрома" $2,6 млрд, не способствуют решению вопроса по продлению сроков транзита газа через Украину, добавил Новак.

"Конечно, на наш взгляд те меры, которые предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности [с "Газпрома"], они не приводят к положительному решению этого вопроса (транзита газа) с точки зрения дальнейшего взаимодействия", - сказал он.

"Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений от этих действий очень нехороший эффект", - заключил российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга. ВИДЕО

"Нафтогаз" 5 июня сообщил, что голландский суд удовлетворил его ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. Ходатайства были поданы для обеспечения права "Нафтогаза" на получение $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3070114
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Хм...Ну и ШО??? Мы даже за! Вы же в курсе..., что мы ваши акционеры!!! Гы-гы-гы-ы, Го-го-го-гоо!!!
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Не хочу быть миллионером,не хочу быть миллиардером,
Я хочу быть акционером ОАО Газпром. Не хочу я быть московским мэром, президентом!!! и даже премьером,

Я хочу быть акционером ОАО Газпром.Буда- буда-буда, трам пам-пам.
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пришло время россиянам платить по счетам
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Кажется в Украине тарифы на газ для населения в августе повышают! А не в России!
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В принципе все останутся довольны, ну кроме встающих с колен, просто нужно еще больше будет чуть чуть потерпеть....
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Мои поздравления пенсионному фонду ватников!
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Вряд ли фонду... конечным "бенефициарам".....
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"Конечные бенефициары" роются вперде в "фонде".Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 2680
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Это как бы включат реверс - из бюджета - взад. Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 221
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Так там и так уже "ПОЛНЫЙ" ЗАД..... и в прямом и переносном....
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Добычу газа в Украине можно легко увеличить в два-три раза ,хотя и нынешнего для населения хватает с головой а все эти тёрки с газпромом это чисто воровские дела ...
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для населения так точно хватило бы
(а вот для предприятий - покупайте где хотите и за сколько хотите)
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Для раисян....
если где то убывает - у народа, то Газпрому - добавят....
Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 4360
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порошенко поставив раком газпром ! це факт
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Петя злопамятний і ценічний...чортяка... Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 511 ЗІ Вгадайте, куди Міллер тепер засунув собі цього пальчика?
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какой то каламбур получается. Правительство россии решило само себя поддержать.
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пеня там вже натікала 500 000 $/ доба. 30 млн $ вже заробив Нафтогаз тільки на пені.
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та ні у швейцарців вже є позитивний досвід як стягувати борги з рф.
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Айяйяй! Четыре года русня бесчинствует на донбассе и в крыму,но негативный эффект оказывает взыскание "Нафтогазом" денег. Как жить дальше? Может извиниться перед кацапами?...Вот же племя-уникум дал черт в соседи.
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теперь сколеновстователи будут еще меньше кушать.
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401 способ отьема денег у граждан Кацапии
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ПенсионЭры от масквы до самых до окраин - объединяйтесь !!! Бггг
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Судя по публикуемым тут рейтингам, Жулька Газовая уже практически президент... То шо Порох отсудит у газпрома, та потом отдаст назад... Не зря же хихикала с послом Немытой...
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Жюлька газовая весну 2019-го будет в параше встречать.
Там ей её рейтинги очень пригодятся. Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 6689
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таоя Йулька проигрывает во вторм туре всем.
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Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 3834Экономика от Пророка‏ @proro2012 6 ч.6 часов назад
Бизнес с Россией приносит президенту Украины Порошенко огромные доходы - расследование.
Видео http://dlvr.it/QWLvxS

Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 6346
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Россияне... вы думали санкции накладывают на Россию? Нет. Их положили на вас. С пробором
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Кто кого должен поддерживать, если Грязьпром содержит правительство паРаши
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А все помнят, что еще только вчера немецкая путинская марионетка Штанмайер крякало мол строительство СП2 это "частная инициатива" и руководство нового рейха тут совсем-совсем ни причем?
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не усе так радужно, есть и неприятные моменты... Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 9823 У Газпрома в Европе не так уж много собственности, уж всяко не на 2.6 млрд, а получить деньги с арестованных счетов, это не то же самое, что их арестовать - тут дело может растянуться на до-о-олгие годы...а к тому времени Газпром уже прекратит транзит через Украину и наверняка отмажется...как-то так...
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Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 6328

Ну, ты-то никак не отмажешься, коцаб: придёцца тебе всё ж таки платить... Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак - Цензор.НЕТ 7917
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Пенсіонери депресивних районів нечорнозем*я вітали таке рішення бурхливими,довго незатихаючими оплесками.Які потім перейшли в овації.
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Грабить Украину и убивать ее граждан у мокшанских утырков вызывает удовольствие как только стоит вопрос об возмещении долгов сразу поют дифирамбы о нехорошем эффекте... РФ страна дебилов.
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Я нихера не могу понять у них бюджет резиновый чтоли? Санкции, аресты, суды, отток инвестиций и валюты, а им....
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Когда нефть была 130$ доллар был по 29 рублей = 3.770 руб. Сегодня нефть 75$, а доллар 62 = 4.650 руб. Вот и вся математика про бюджет. Плюс бензин на заправках для населения подорожал за три года вдвое! Что опять же лишний доход в бюджет!
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Сук@ бл@ - интеллигентно закончил беседу министр.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак
 
 
 
 
 
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