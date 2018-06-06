 Правительство РФ может принять решение о господдержке "Газпрома" в связи с арестом его активов, - Новак

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поддержки госмонополии со стороны государства.

Меры, предпринимаемые украинской стороной по принудительному взысканию с "Газпрома" $2,6 млрд, не способствуют решению вопроса по продлению сроков транзита газа через Украину, добавил Новак.

"Конечно, на наш взгляд те меры, которые предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности [с "Газпрома"], они не приводят к положительному решению этого вопроса (транзита газа) с точки зрения дальнейшего взаимодействия", - сказал он.

"Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений от этих действий очень нехороший эффект", - заключил российский министр.

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"Нафтогаз" 5 июня сообщил, что голландский суд удовлетворил его ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. Ходатайства были поданы для обеспечения права "Нафтогаза" на получение $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).