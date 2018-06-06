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 Происшествия, Общество
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Все про:Карпаты (156) книги (400) лес (361)

 50 тыс. деревьев высадят в Карпатах за книги, купленные на "Книжном арсенале". ФОТО

В Карпатах высадят 50 тысяч деревьев благодаря купленным книгам на "Книжном арсенале" в Киеве.

Об этом сообщает сообщество "Разом за природу" на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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С 30 мая по 3 июня на "Книжном арсенале" проводилась акция "Деревья за книги". По ее условиям за каждую купленную книгу на фестивале в Карпатах высадят одно дерево.

Как сообщается, на момент закрытия ярмарки счетчик показывал число 48996.

"Соотечественники в очередной раз продемонстрировали, что мы не только любим читать, но и готовы заботиться о природе, защищать леса в целом и Карпаты частности", - отметила соорганизатор проекта Марина Соловьева.

Среди читателей появилась рекордсменка, которая приобрела 62 книги за три дня.

"Купила много книг: детские для сына, а также научные, экономические, художественные для себя. Я счастлива, что есть такая акция и надеюсь, что все эти книги превратятся в деревья. Хочу их увидеть в Карпатах", - похвасталась в Facebook Надежда Потоцкая.

50 тыс. деревьев высадят в Карпатах за книги, купленные на Книжном арсенале 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070112
 
   
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Значит древесину вырубают и прибыль получают одни, а народ должен скинутся своими кровными и восстановить леса? Ох-ть..........
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на месте пеньков...
очень нужная акция
дерево растет десятилетия... а пиляется-продается...быстро
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в Карпатах из лиственных - дуб, бук (послеледникового периода) , граб
из хвойников - конечно тис (знаменитый реликтовый, ягодный), кедровая сосна, ель (смерека), пихта, лиственница (польская), можжевельник козацкий...и др.
а тополь... даже не знаю... приживется ли ... а может и есть где?
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Спочатку треба не давати так безжалісно пиляти.
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про "Книжный Арсенал" и его хозяев сепаратистов - ватников...
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/416379162159703/
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Главное чтобы потом разные БАЛОГИ и ЙОБИКИ не спиляли "на сировину" ((
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А посадят те кто вырубил Карпаты? Или дурачки будут и дальше садить деревья а " деловые" барыги и дальше будут рубить леса и обогащаться ?
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Проблему варварського вирізання лісів можна легко вирішити:
50 тис. дерев висадять у Карпатах за книги, придбані на "Книжковому арсеналі" - Цензор.НЕТ 6548
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так борются пасечники с лесниками охраняя медоносную акацию! но даже это людям сделать лень...
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Жив би я зараз поруч з Карпатами, я б цим зайнявся....
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а те кто там живет вырубкой леса и контрабандой займаються! а не этим...чому?
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бо не розумні... дерева скоро закінчаться, тоді й зрозуміють що натворили.
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Сейчас, в первую очередь, не "саженцы деревьев" высаживать нужно, а саженцы "айвы японской". Она солнцелюбива, засухоустойчива. Но, самое главное - имеет разветвлённую корневую систему,проникающую в глубину до трёх метров и диаметром до 10 метров. Это прекрасный вид растений, созданный самой природой для укрепления крутых склонов. Растёт, при отсутствии затенения, быстро. И вот, потом, под защитой этого, высотой - до метра, кустарника, прекрасно приживутся саженцы смереки, которая, в отличие от айвы, тенестойкая, но медленнорастущая ... Кстати, этим мы "убиваем двух зайцев" - плоды айвы японской - прекрасная подкормка для диких животных - кабанов, лосей, оленей, зайцев. А ещё из их плодов можно изготавливать массу продуктов для питания человека - сиропы, джемы, варенье, цукаты, повидло, пастилу, мармелад (кстати, он получил своё название от "мармелло". Так называли в Средиземноморье айву обыкновенную, и её дольки, варёные в меду и высушенные). Плодоносит айва японская, на солнечной стороне очень обильно.
На единицу веса свежий плод айвы японской имеет в ЧЕТЫРЕ РАЗА больше витамина С, чем лимон... (сам знаю - более пятнадцати лет мы готовим её в разных видах. Вкус джема - смесь яблока - кислинка и груши - чуть вяжущий).
А как цветёт! Алые цветы, форма - как у яблони, куст алеет, как костёр. Прекрасный весенний медонос...
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Пан сучку завтраками кормил, пока она и не сдохла! В июле будут сажать или уже осенью, когда все про всё забудут? Посадите , сделайте дело, а потом рапортуйте , а не рекламу --разводняк делайте!
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Это уже жалкие потуги. Нет уже тех карпатских лесов. Есть горная лесостепь. Ни одна книга из древесины - не стоит внимания. Мне не нравится, но читаю оцифровку. По крайней мере не люблю-рублю лес ради оцифрвки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия50 тыс. деревьев высадят в Карпатах за книги, купленные на "Книжном арсенале". ФОТО
 
 
 
 
 
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