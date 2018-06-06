 50 тыс. деревьев высадят в Карпатах за книги, купленные на "Книжном арсенале". ФОТО

Об этом сообщает сообщество "Разом за природу" на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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С 30 мая по 3 июня на "Книжном арсенале" проводилась акция "Деревья за книги". По ее условиям за каждую купленную книгу на фестивале в Карпатах высадят одно дерево.

Как сообщается, на момент закрытия ярмарки счетчик показывал число 48996.

"Соотечественники в очередной раз продемонстрировали, что мы не только любим читать, но и готовы заботиться о природе, защищать леса в целом и Карпаты частности", - отметила соорганизатор проекта Марина Соловьева.

Среди читателей появилась рекордсменка, которая приобрела 62 книги за три дня.

"Купила много книг: детские для сына, а также научные, экономические, художественные для себя. Я счастлива, что есть такая акция и надеюсь, что все эти книги превратятся в деревья. Хочу их увидеть в Карпатах", - похвасталась в Facebook Надежда Потоцкая.