 50 тыс. деревьев высадят в Карпатах за книги, купленные на "Книжном арсенале". ФОТО

Об этом сообщает сообщество "Разом за природу" на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
С 30 мая по 3 июня на "Книжном арсенале" проводилась акция "Деревья за книги". По ее условиям за каждую купленную книгу на фестивале в Карпатах высадят одно дерево.
Как сообщается, на момент закрытия ярмарки счетчик показывал число 48996.
"Соотечественники в очередной раз продемонстрировали, что мы не только любим читать, но и готовы заботиться о природе, защищать леса в целом и Карпаты частности", - отметила соорганизатор проекта Марина Соловьева.
Среди читателей появилась рекордсменка, которая приобрела 62 книги за три дня.
"Купила много книг: детские для сына, а также научные, экономические, художественные для себя. Я счастлива, что есть такая акция и надеюсь, что все эти книги превратятся в деревья. Хочу их увидеть в Карпатах", - похвасталась в Facebook Надежда Потоцкая.
очень нужная акция
дерево растет десятилетия... а пиляется-продается...быстро
из хвойников - конечно тис (знаменитый реликтовый, ягодный), кедровая сосна, ель (смерека), пихта, лиственница (польская), можжевельник козацкий...и др.
а тополь... даже не знаю... приживется ли ... а может и есть где?
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/416379162159703/
На единицу веса свежий плод айвы японской имеет в ЧЕТЫРЕ РАЗА больше витамина С, чем лимон... (сам знаю - более пятнадцати лет мы готовим её в разных видах. Вкус джема - смесь яблока - кислинка и груши - чуть вяжущий).
А как цветёт! Алые цветы, форма - как у яблони, куст алеет, как костёр. Прекрасный весенний медонос...