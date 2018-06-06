 Директор предприятия, обещавший за взятку "решить вопрос" в Минэкологии, задержан при получении 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Директор требовал от представителя судоходной компании, расположенной в г. Никополе, взятку в сумме 12 тыс. долларов, мотивируя это тем, что только он "имеет влияние на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины" и "поможет" решить вопрос о согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник "Укрзализныци" задержан при получении 350 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО

6 июня во время получения указанных денежных средств взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Смотрите: Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган. ФОТО