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 Директор предприятия, обещавший за взятку "решить вопрос" в Минэкологии, задержан при получении 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В Никополе (Днепропетровская область) сотрудники прокуратуры совместно с Нацполицией при получении взятки задержали директора предприятия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Директор предприятия, обещавший за взятку решить вопрос в Минэкологии, задержан при получении 12 тыс. долл., - прокуратура 01

Директор требовал от представителя судоходной компании, расположенной в г. Никополе, взятку в сумме 12 тыс. долларов, мотивируя это тем, что только он "имеет влияние на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины" и "поможет" решить вопрос о согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда.

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6 июня во время получения указанных денежных средств взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Директор предприятия, обещавший за взятку решить вопрос в Минэкологии, задержан при получении 12 тыс. долл., - прокуратура 02

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070109
 
 
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