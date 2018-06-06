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 Политика Украины
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Все про:поджог (568) пожар (3223) Чернобыль (325) ГСЧС (1545) Чечеткин (69)

 Версия о поджоге в Зоне отчуждения ЧАЭС пока не подтвердилась, - глава ГСЧС Чечеткин

Версия о возгорании сухой травы в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) в результате умышленного поджога пока не подтвердилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

"Не подтвердилась. Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли версия об умышленном поджоге.

В то же время Чечеткин отметил, что расследованием занимаются органы Национальной полиции.

Напомним, 5 июня в Зоне отчуждения и обязательного отселения загорелась сухая трава, пожар распространился на лесной массив на площади около 10 га.

Полиция открыла уголовное производство. Также сообщалось, что на месте пожара были найдены факелы.

Источник: https://censor.net.ua/n3070108
 
 
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Версия не подтвердилась, но факела в месте поджога нашли....идиоты бля...
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Брошеный факел - это не доказательство.
"Какие ваши доказательства?"(с)
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"Свобода"? "Долг"? Вряд ли.
Либо зомбированные подожгли, либо бандиты.
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Собственно, русо туристо и бандиты имеют нечто общее

- Смотрите, кто к нам колёса катит! Гондурасы! Ану чики-брыки - и в дамки!
Спустя короткое время:
- Пацаны, я маслину поймал!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерсия о поджоге в Зоне отчуждения ЧАЭС пока не подтвердилась, - глава ГСЧС Чечеткин
 
 
 
 
 
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