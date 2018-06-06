 Версия о поджоге в Зоне отчуждения ЧАЭС пока не подтвердилась, - глава ГСЧС Чечеткин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

"Не подтвердилась. Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли версия об умышленном поджоге.

В то же время Чечеткин отметил, что расследованием занимаются органы Национальной полиции.

Напомним, 5 июня в Зоне отчуждения и обязательного отселения загорелась сухая трава, пожар распространился на лесной массив на площади около 10 га.

Полиция открыла уголовное производство. Также сообщалось, что на месте пожара были найдены факелы.