 Версия о поджоге в Зоне отчуждения ЧАЭС пока не подтвердилась, - глава ГСЧС Чечеткин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.
"Не подтвердилась. Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли версия об умышленном поджоге.
В то же время Чечеткин отметил, что расследованием занимаются органы Национальной полиции.
Напомним, 5 июня в Зоне отчуждения и обязательного отселения загорелась сухая трава, пожар распространился на лесной массив на площади около 10 га.
Полиция открыла уголовное производство. Также сообщалось, что на месте пожара были найдены факелы.
"Какие ваши доказательства?"(с)
Либо зомбированные подожгли, либо бандиты.
- Смотрите, кто к нам колёса катит! Гондурасы! Ану чики-брыки - и в дамки!
Спустя короткое время:
- Пацаны, я маслину поймал!