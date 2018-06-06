 Порошенко и Трюдо скоординировали позиции накануне саммита G7

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, собеседники скоординировали позиции накануне саммита Большой семерки, который состоится 8-9 июня в канадском Шарлевуа.

"Обсуждалась дальнейшая консолидация поддержки Украины на уровне Большой семерки как в вопросе восстановления территориальной целостности и усиления политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией, так и в вопросе поддержки реформаторских усилий президента Украины", - говорится в сообщении.

П.Порошенко проинформировал Премьера Канады о развитии ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях Россией Минских договоренностей, а также о провоцировании Москвой напряженности на Азовском море.

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Кроме того, стороны отметили важность развертывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации на Донбассе, а также необходимость осуществления дальнейшего давления на Россию для освобождения всех незаконно удерживаемых украинских политзаключенных.

Лидеры двух стран приветствовали начало с 6 июня прямого авиасообщения между Киевом и Торонто.