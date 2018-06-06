 Коммерсант из Черновцов задержан за попытку подкупить сотрудника СБУ за 750 евро

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в прессс-центре СБУ.

В тексте отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что делец обещал семьсот пятьдесят евро за содействие в контрабандной перемещении через границу партии табачных изделий.

Сотрудник СБУ сразу проинформировал руководство по "предложению", которое поступило. Правоохранители задержали коммерсанта в Черновцах во время передачи всей суммы "неправомерно выгоды". Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.