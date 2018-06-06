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 Коммерсант из Черновцов задержан за попытку подкупить сотрудника СБУ за 750 евро

Сотрудники управления внутренней безопасности СБ Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали в Черновцах коммерсанта, который предложил взятку сотруднику Службы.

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в прессс-центре СБУ.

В тексте отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что делец обещал семьсот пятьдесят евро за содействие в контрабандной перемещении через границу партии табачных изделий.

Сотрудник СБУ сразу проинформировал руководство по "предложению", которое поступило. Правоохранители задержали коммерсанта в Черновцах во время передачи всей суммы "неправомерно выгоды". Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070103
 
   
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Сбушник обиделся ,он же не дешёвка - больше надо было давать ....
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Я даже знаю, какое обвинение ему выдвинут: "Оскорбление сотрудника СБУ при исполнении им служебных обязанностей". 750 евро... Блин, да пусть скажет спасибо, что его не пристрелили за такую смешную сумму! В порядке самозащиты "чести и совести мундира". ))
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Да что ж такое происходит? Прокурочику 300, СБУшнику 700? Это прямо таки неуважение к власти. Измена моНо сказать!
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Опутинел чувак внатуре! СБУшнику - и 750 евро???
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Яке зухвальство! З таким дріб'язком підходити до хозяїна життя??? Це майже, як харкнути йому у пику! Торгаш обнаглівший...
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Таку суму СБУ-шннику давати - все одно, що на)(уй послати!
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Вот это суммы! 750$ целых! Вот это борьба с коррупцией, я понимаю!
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сбу оскорбилось ?
а если это последнии днньги ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоммерсант из Черновцов задержан за попытку подкупить сотрудника СБУ за 750 евро
 
 
 
 
 
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