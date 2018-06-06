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 Политика Украины, Экономика
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 Нардеп Загорий опровергает "выигрыш" на тендерах 13 млн грн

Народный депутат Глеб Загорий опровергает информацию о "выигрыше" на государственных тендерных закупках в 2017 году 13 млн грн.

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Узнал из рейтинга Антикоррупционного штаба, что "вместе с семьей выиграл" 13 млн гривен на тендерных закупках в 2017 году. Удивился. Решил проверить. Оказалось, что фармацевтическая фирма "Дарница" в 2017 году получила через систему государственных закупок контракты на 11 млн 515 тыс. гривен. А компания "Борщаговский химико-фармацевтический завод" - на 307 тыс. гривен", - сообщил Загорий.

Нардеп Загорий опровергает выигрыш на тендерах 13 млн грн 01
Нардеп Загорий опровергает выигрыш на тендерах 13 млн грн 02

"В "Дарнице" моя семья - 100% бенефициар. И "Дарница" владеет примерно 30% акций "БХФЗ". Это открытая информация, и никакого "скрытого интереса" (так называется проект антикоррупционного штаба) здесь нет", - отметил нардеп.

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Загорий также обращает внимание, что победа в тендере не означает получение владельцем предприятия прибыли на аналогичную сумму.

"На тендерах выигрывают предприятия, а не собственники. Полученные через тендерные закупки средства являются доходом, а не прибылью предприятия. А прибыль предприятия - это еще не дивиденды акционерам. И даже странно, что приходится напоминать об этих прописных истинах", - говорится в сообщении.

Нардеп Загорий опровергает выигрыш на тендерах 13 млн грн 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3070094
 
 
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какое честное лицо))))))) ну как ему не верить(((((( ведь депутаті не врут когда касается денег
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Воно тупэ?
Тендера выигрывают. Названы суммы тендеров. А воно с семьей ну вообще не заинтересовано в прибылях от тендеров!
Наверняка сынок или бабушка в руководителях предприятия, а как отмываются эти бабки - все мы не дети.... знаем.
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Суд ЄС зняв санкції з Арбузова. Сколько за это получили барыга и генплокулол?
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Загорий сказал правду!
Он не выиграл на тендерах.
Ему их отдали, тендер без тендера. Нардеп Загорий опровергает "выигрыш" на тендерах 13 млн грн - Цензор.НЕТ 370
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Загорий опровергает "выигрыш" на тендерах 13 млн грн
 
 
 
 
 
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