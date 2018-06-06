 Нардеп Загорий опровергает "выигрыш" на тендерах 13 млн грн

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Узнал из рейтинга Антикоррупционного штаба, что "вместе с семьей выиграл" 13 млн гривен на тендерных закупках в 2017 году. Удивился. Решил проверить. Оказалось, что фармацевтическая фирма "Дарница" в 2017 году получила через систему государственных закупок контракты на 11 млн 515 тыс. гривен. А компания "Борщаговский химико-фармацевтический завод" - на 307 тыс. гривен", - сообщил Загорий.
"В "Дарнице" моя семья - 100% бенефициар. И "Дарница" владеет примерно 30% акций "БХФЗ". Это открытая информация, и никакого "скрытого интереса" (так называется проект антикоррупционного штаба) здесь нет", - отметил нардеп.
Загорий также обращает внимание, что победа в тендере не означает получение владельцем предприятия прибыли на аналогичную сумму.
"На тендерах выигрывают предприятия, а не собственники. Полученные через тендерные закупки средства являются доходом, а не прибылью предприятия. А прибыль предприятия - это еще не дивиденды акционерам. И даже странно, что приходится напоминать об этих прописных истинах", - говорится в сообщении.
Тендера выигрывают. Названы суммы тендеров. А воно с семьей ну вообще не заинтересовано в прибылях от тендеров!
Наверняка сынок или бабушка в руководителях предприятия, а как отмываются эти бабки - все мы не дети.... знаем.
Он не выиграл на тендерах.
Ему их отдали, тендер без тендера.