 Комитет ВР поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине ЧМ-2018

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в своем Twitter заместитель председателя наблюдательного совета ПАО "НСТУ" Светлана Остапа.

Комітет свободи слова розглядає питання про заборону трансляції українськими ЗМІ ЧС з футболу в Росії. Юрій Павленко вважає заборону безглуздою pic.twitter.com/CfFM8VdTwP — Sveta Ostapa (@SvetaOstapa) 6 июня 2018 г.

Комітет свободи слова підтримав проект постанови 8343 про недопущення трансляції ЧС з футболу в Росії — Sveta Ostapa (@SvetaOstapa) 6 июня 2018 г.

Как пишет УНИАН, в проекте постановления № 8343 предлагается признать трансляцию в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018, такой, что "нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".

Отметим, что трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу в России анонсировали только в медиахолдинге "Интер медиа групп". Предполагается, что игры будут показывать на телеканалах "Интер" и "НТН".