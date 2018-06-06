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 Политика Украины
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Все про:запрет (1250) трансляция (56) ЧМ-2018 (132)

 Комитет ВР поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине ЧМ-2018

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу, который скоро стартует в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в своем Twitter заместитель председателя наблюдательного совета ПАО "НСТУ" Светлана Остапа.

Как пишет УНИАН, в проекте постановления № 8343 предлагается признать трансляцию в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018, такой, что "нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".

Отметим, что трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу в России анонсировали только в медиахолдинге "Интер медиа групп". Предполагается, что игры будут показывать на телеканалах "Интер" и "НТН".

Источник: https://censor.net.ua/n3070093
 
   
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Кацап, попроси прапорщика, чтобы выдал нормальный аккаунт.
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Они вживую будут на трибунах смотреть
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Ну пиар , понятное дело, это же так легко. А запретить парашенко и его подельникам вести бизнес на ПаРашке и с раша партнёрами? Неа, слабо.....Идиоты. Сейчас столько возможностей смотреть. опять таки тупорылые популисты.
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Вот и смотри, а транслировать по общенациональным каналам нечего.
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типа Интер пролетает как фанера, а бабки уже заплатил.
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Реально кремляди могли Интеру и без денег права трансляции предоставить. Политика гибридная...Это же их рупор.
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в целом все понятно... но формулировка... какие законные права и интересы граждан нарушает трансляция? не хочу - не смотрю!...
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Я не буду смотреть этот футбол. Даже болеть ни за кого не буду. Мимо!
Кроме того))) я давно не смотрю Интер. Неинтересен.
Сейчас очень много хороших программ на УТ-1. Рекомендую.
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я тоже смотреть не буду, современный футбол стал малоинтересен (бабльгум). по тв вообще мало что есть интересного в принципе. а в этом телодвижении ничего, кроме как насрать интеру, ничего не вижу. мне все равно, что потеряет телеканал, но я не нахожу попрания законных прав граждан в трансляции...
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Как прекрасно звучит - комитет по свободе слова поддерживает недопущение
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Это тот где оттюнингованная дура Сюмар рулит, так у неё от собственной важности вообще помутнение сознания.
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...недопущение вражеских брехливых СМИ!
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я не буду смотреть этот футбол...
Чемпионат проводится в стране-оккупанте.
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...вот я даже нє знаю как ета називаїцца какда чєлавєку нравіцца сматрєть на г.вно...
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Молодцы. Если бы еще и российских коллаборантов с Интера прижучили
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Что стыдно показать украинцам какие стадионы там построили?
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Регулярно показывают...дерьмо полное...параши без кабинок, крыши текут, газоны гавно, стулья шлак, инфраструктура грязь и помойка. в Питере за лярд денег на стадион, поле как батут, в одном конце подрыгнул, н а другой половине вратаря как прыгуна в высоту перекинуло через перекладину...
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За наявності інтернету та супутникового телебачення - це значення не має.................. Комитет ВР поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 4086
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине ЧМ-2018
 
 
 
 
 
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