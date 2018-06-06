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Все про:G8 (48) Меркель (1521) Россия (69527)

 Меркель не видит оснований для возвращения России в "Большую семерку"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пока не видит возможностей для возвращения России в группу ведущих промышленных стран мира.

Об этом она заявила в среду, отчитываясь перед депутатами Бундестага, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным... Такой формат, который направлен на соблюдение международного права, на данный момент для России невозможен", - заявила Меркель.

В то же время она отметила, что "нить диалога" с Россией не обрывается, несмотря на существующие разногласия. Осуществляются постоянные контакты как в формате G20, так и непосредственно между руководителями, в частности, по вопросу о том, как решить кризис на востоке Украины, отметила канцлер, напомнив о своем недавнем визите в Сочи. Сторонам следует говорить друг с другом, убеждена Меркель. При этом она уточнила, что согласовывает много шагов внешней политики, в частности по вопросу Ирана, Украины, штрафных мер США с партнерами, в частности, с президентом Франции.

Россия была исключена из G8 в 2014 году, после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070092
 
 
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Странно ....а основание на Северный Поток-2 видит - неувязочка ...
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пусть россия организует большую еденицу и сама в эту организацию войдет
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Сейчас пиарят княгиню Марию Владимировну Романову: и на Крымский мост её возят, и на Ладе Калине катают. С чего бы это?

Прочитал где-то, что великий стратег Путин собирается... расписаться с ней. И тогда - вуаля - он уж император всея Руси! Меркель не видит оснований для возвращения России в "Большую семерку" - Цензор.НЕТ 2121
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Вот когда построят очередной северный поток тогда и вернутся!
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вот опять хуйленок напрасно башлял бабками пенсоваты бундесфрау.
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Сьогодні не бачить. А завтра придивиться - от кляті окуляри! - бачу! Брешуть як можуть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель не видит оснований для возвращения России в "Большую семерку"
 
 
 
 
 
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