 Меркель не видит оснований для возвращения России в "Большую семерку"

Об этом она заявила в среду, отчитываясь перед депутатами Бундестага, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным... Такой формат, который направлен на соблюдение международного права, на данный момент для России невозможен", - заявила Меркель.

В то же время она отметила, что "нить диалога" с Россией не обрывается, несмотря на существующие разногласия. Осуществляются постоянные контакты как в формате G20, так и непосредственно между руководителями, в частности, по вопросу о том, как решить кризис на востоке Украины, отметила канцлер, напомнив о своем недавнем визите в Сочи. Сторонам следует говорить друг с другом, убеждена Меркель. При этом она уточнила, что согласовывает много шагов внешней политики, в частности по вопросу Ирана, Украины, штрафных мер США с партнерами, в частности, с президентом Франции.

Россия была исключена из G8 в 2014 году, после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе.

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