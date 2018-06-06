 Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не соответствующий требованиям МВФ закон об Антикоррупционном суде, - посол США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если не будет принят законопроект, который будет отвечать требованиям МВФ, способность Украины бороться с коррупцией будет подорвана, Украина не получит миллиарды долларов помощи, экономика дестабилизируется. Поступить здесь правильно - это абсолютная предпосылка для построения крепкой, процветающей и демократической Украины", - сказала американский дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, продолжение украинской программы МВФ необходимо для получения дальнейшей, необходимой Украине, помощи.

"Это сигнал миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", - подчеркнула М.Йованович.

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Посол отметила, что эффективный Антикоррупционный суд необходим стране, "если она собирается утвердить верховенство права, где никто не стоит выше закона, и быть такой страной, которую заслуживает украинский народ".

"Я уверена, что это в полной мере осознают ключевые должностные лица в украинском правительстве и депутаты Верховной Рады, а также украинский народ. Я не думаю, что кто-то в Украине не знает, что это ключевой момент и ключевое решение", - резюмировала М.Йованович.

Американский дипломат также акцентировала внимание, на том, что Совет международных экспертов должен отыгрывать центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

"Если Совет настоящих экспертов, выбранных авторитетными международными организациями, признает кандидата неприемлемым для служения в антикоррупционном суде, это решение должно иметь вес. Мнение такого Совета нельзя легко отбрасывать или ветировать. Эта функция отфильтровывания плохих кандидатов должна играть центральную роль в процессе назначения", - подчеркнула дипломат.

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Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.

Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.