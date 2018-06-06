 Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не соответствующий требованиям МВФ закон об Антикоррупционном суде, - посол США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если не будет принят законопроект, который будет отвечать требованиям МВФ, способность Украины бороться с коррупцией будет подорвана, Украина не получит миллиарды долларов помощи, экономика дестабилизируется. Поступить здесь правильно - это абсолютная предпосылка для построения крепкой, процветающей и демократической Украины", - сказала американский дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По ее словам, продолжение украинской программы МВФ необходимо для получения дальнейшей, необходимой Украине, помощи.
"Это сигнал миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", - подчеркнула М.Йованович.
Посол отметила, что эффективный Антикоррупционный суд необходим стране, "если она собирается утвердить верховенство права, где никто не стоит выше закона, и быть такой страной, которую заслуживает украинский народ".
"Я уверена, что это в полной мере осознают ключевые должностные лица в украинском правительстве и депутаты Верховной Рады, а также украинский народ. Я не думаю, что кто-то в Украине не знает, что это ключевой момент и ключевое решение", - резюмировала М.Йованович.
Американский дипломат также акцентировала внимание, на том, что Совет международных экспертов должен отыгрывать центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.
"Если Совет настоящих экспертов, выбранных авторитетными международными организациями, признает кандидата неприемлемым для служения в антикоррупционном суде, это решение должно иметь вес. Мнение такого Совета нельзя легко отбрасывать или ветировать. Эта функция отфильтровывания плохих кандидатов должна играть центральную роль в процессе назначения", - подчеркнула дипломат.
Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.
Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
к сожалению они все осознают.
Так что, винить некого.
Учитывая короткую память украинского избирателя, выборы раз в два-три года могли бы сильно помочь Украине.
кананенкі, грановського, хвірташа, ахметки змусять
їх погодитися на незалежний суд..
або якщо виганяти палками з кабінетів..
https://www.youtube.com/watch?v=9GmipSGx5r8
Всё больше люблю эту страну...
Как в Японии, после 2 мировой войны. Результат, надеюсь, озвучивать не нада?
Или есть несогласные? Тада прасю аргументы.
06.06.2018, 16:48 • 7 • 0
Отже, що я дізнався останніми днями:
1. Що корупція - це не біда.
2. Що МВФ нам не потрібен.
3. Що антикорупціонери гірші за корупціонерів.
4. Що Захід є ворогом України і хоче скупити наші чорноземи.
Читайте також: Просте пояснення жорсткої позиції МВФ щодо Антикорупційного суду
5. Що в нас профіцит бюджету внаслідок стрімкого економічного зростання.
6. Що Ахметов не сидить, а значить, НАБУ не потрібно.
7. Що антикорупціонери зацікавлені в корупції, бо інакше їм грошей не дадуть.
8. Що в усьому винен Сорос.
9. Що НАБУ нікого не посадило, а значить, не працює (нагадаю, посадити може лише суд, але багато людей вважають інакше).
Читайте також: Україна на межі глибокої економічної кризи: відкритий лист економістів і бізнесу
10. Що Україна не має великих боргів, а це нас просто лякають.
11. Що Україні треба обрати власний шлях і не слухати нічиїх порад.
12. Що корупцію вже переможено.
Чудові твердження, найближчим часом буде більше й різноманітніше.
Тому я завтра о 9:30 буду під Верховною Радою, щоб нагадати народним депутатам: відкараскатися від створення Антикорупційного суду за міжнародними вимогами не вийде.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram Валерій ПЕКАР