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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2536) финансирование (1259) Йованович (113) Антикоррупционный суд (222)

 Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не соответствующий требованиям МВФ закон об Антикоррупционном суде, - посол США

Приняв не согласованный с Международным валютным фондом (МВФ) закон "О Высшем антикоррупционном суде", Украина не получит миллиарды долларов международной помощи, а ее экономика дестабилизируется, уверена посол США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если не будет принят законопроект, который будет отвечать требованиям МВФ, способность Украины бороться с коррупцией будет подорвана, Украина не получит миллиарды долларов помощи, экономика дестабилизируется. Поступить здесь правильно - это абсолютная предпосылка для построения крепкой, процветающей и демократической Украины", - сказала американский дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, продолжение украинской программы МВФ необходимо для получения дальнейшей, необходимой Украине, помощи.

"Это сигнал миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", - подчеркнула М.Йованович.

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Посол отметила, что эффективный Антикоррупционный суд необходим стране, "если она собирается утвердить верховенство права, где никто не стоит выше закона, и быть такой страной, которую заслуживает украинский народ".

"Я уверена, что это в полной мере осознают ключевые должностные лица в украинском правительстве и депутаты Верховной Рады, а также украинский народ. Я не думаю, что кто-то в Украине не знает, что это ключевой момент и ключевое решение", - резюмировала М.Йованович.

Американский дипломат также акцентировала внимание, на том, что Совет международных экспертов должен отыгрывать центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

"Если Совет настоящих экспертов, выбранных авторитетными международными организациями, признает кандидата неприемлемым для служения в антикоррупционном суде, это решение должно иметь вес. Мнение такого Совета нельзя легко отбрасывать или ветировать. Эта функция отфильтровывания плохих кандидатов должна играть центральную роль в процессе назначения", - подчеркнула дипломат.

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Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.

Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Источник: https://censor.net.ua/n3070089
 
 
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совершенно верно,власть воров нужно дрессировать,как в цирке,за правильне действия давать сахар,а за не правильные бить палкой
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Нет,эти шакалы дрессировке не подлежат ,их или в клетку или усыпить ... Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не отвечающий требованиям МВФ закон об Антикоррупционном суде, - посол США - Цензор.НЕТ 5507
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это может сделать только народ,а пока он спит,США может только дрессировать
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идет охота на волков - лицензии уже выдали))))
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логично предположить, те фракции которые не дадут голоса и есть пятая колона
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Не зовсім так. Є такі що переслідують свої інтереси, а є такі що цілеспрямовано добиваються такого результату. Це вони і є.
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вот если бы у нас меньше политики удиляли внимание пиару, а больше думали как уменьшить уровень коррупции в стране, то возможно и ситуация была бы другая. А так лишь нам вечно условия предоставляют и совсем уже не верят, что мы хоть как-то боримся с коррупцией
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Я Бога молю,чтобы эти гниды не приняли закон ,пусть доллар будет по сто ,пусть не платят пенсии ,пусть хлеб стоит 100 гривен за булку - может тогда нам с вами надоест эту падаль терпеть на своих шеях !!!
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Чего это я должен тебе голову лечить ,тем более,что это занятие бесполезное ... Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не отвечающий требованиям МВФ закон об Антикоррупционном суде, - посол США - Цензор.НЕТ 942
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Ты прав, даже если доллар будет по лимону мы схаваем молча и это. Быдло!!!!!
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вы цапы тута совсем потерялись - мы не вы - не чего тута свою сущность показывать - у нас было уже 2 революции - вон в Кривом Роге добились повышения зарплат и это только из последнего - не то шо вы - рабы)))))))
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Не для свидонутых жополизов писано, не напрягайся, пунешь Пэця накажет!!!!
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Что самое позорное - это те самые избранники народа, которых он сам назначил быть своими представителями. Глядите на собственное зеркало, радуйтесь. Нравится? А все потому что мы совершенно не контролируем ситуацию после выборов. Нет - ни закона об отзыве депутата, нет ничего, что позволяло бы реализовать ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ с этими г.ндонами, получившими депутатские корочки.
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Вдогонку - хотя, если честно говорить, ЕСЛИ И КОГДА народ соберется вешать этих подонков на фонарных столбах (вместе с командой президента и кабмином) - сообщите. Я - в деле.
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В каком ты деле мокшанин? хуйло своё смести, для начала
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Язык вынь, то не шоколдад, то говно!
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...Украина не получит миллиарды долларов помощи ...й Слава Богу ...пройдисвіти не вкрадуть
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Пєтя дуже сильно любе гроші, але тюрми боїться сильніше!
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Подяка Заходу за тиск на сивочолого брехуна.. Здається - у Заходу терпець, щодо петі-пустуна увірвався..
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Только так нужно тыкть рожей наших казнокрадов, в собственное дерьмо.
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Кому вообще, кроме Сытника, Лещенка и друзей-побратимов этот суд нужен. Обычному гражданину то какая польза от него, лучше бы навели порядок с обычными судами, хоть так реальная польза будет. А то придумают очередной ручной суд и дальше будут дела закрывать на разных Кононенка, Гонтаревых
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а дадуть мільярди то підвищать тарифи і так безкінечно...
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Это та Йованович, которая когда-то обвиняла Украину в поставках Ираку РЛС? Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не отвечающий требованиям МВФ закон об Антикоррупционном суде, - посол США - Цензор.НЕТ 8632
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поподробнее пожалуйста - а то я конспектирую))))))
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проблемы индейцев шерифа не интересуют.
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"Я уверена, что это в полной мере осознают ключевые должностные лица в украинском правительстве и депутаты Верховной Рады...", - резюмировала М.Йованович.
к сожалению они все осознают.
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пора вводити персональні санкції до тих рил під куполом,хто не проголосує...я думаю,що закон,тим більше в редакції міжнародних партнерів,не буде прийнятий...зараз це видно по медіаконтексту...
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Запад уже ввел санкции против тех, кто такие рыла выбирает в Раду, Президенты, мэры...
Так что, винить некого.
Учитывая короткую память украинского избирателя, выборы раз в два-три года могли бы сильно помочь Украине.
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тільки арешт майна і рахунків педри мальдівського,
кананенкі, грановського, хвірташа, ахметки змусять
їх погодитися на незалежний суд..
або якщо виганяти палками з кабінетів..
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Достал петруха уже запад окончательно))))Скоро как овощ поедет в мордор кредит просить у своего брата северного))).Самое печальное сам утонет и нас потянет за собой.
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не чекал бы ты тут - а то томагавк аж из рук рветься сам)))))
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Так тАмагавк у тАбЕ из чакалята.... или из говна, вылизал и слепил!
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Как же отчаянно США борется с нашей системой ))
Всё больше люблю эту страну...
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о, повылазили борцуны диванные. завтра все под ВР, не примут штурмом брать, или вы только кнопки давить спецы?
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діло майдану зупинилось на півдорозі,море людей загинуло,а при владі такі ж самі гниди...море реформ провалено,або виглядають бутафорією...пора звідси валити
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так вперед, запоребрик уже давно за тобой плачет.
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Україна порошенка нічим не краща за мордор,корупція така ж сама...слава богу,є на світі нормальні місця
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Все кто угодно переживают за Украину кроме нашего Праителсьтва Рады и Президента. Какой то паноптикум.
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не торопись ты так - а то индейцем станешь))))))
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так - кто не умеет смеяться над собой - не имеет право смеяться над другими)))
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Главно, что таким как ты точно не станет...
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Все международное сообщество ставит раком этих воров а им по.....й а самое главное народ безмолвно молчит как не дадут транш и начнется дефолт некого будет венит кроме самих себя
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Спасибо ! Не давайте шоколадной власти . денег пока она не примет закон о Антикор суде с управлением запада !
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А еще Украина должна поднять квартплату на 40%, газ до 11тыс.грв. за куб, тогда и дадут транш МВФ.
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А чем обычный суд не годится что нужен специальный, антикоррупционный? В США есть антикоррупционный суд? Сомневаюсь что-то...
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В США со дня основания суды были отделены то власти. А у нас это кормушка для валсти
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Обычные суды, в Украние, контролировать невозможно. А так, все крупные дела будут идти конкретно в АК, судьи которого контролируюца Западом.
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вот и я о том же, ка-то странно все вцепились в этот суд, все же количеством качества не добиться, хватит уже нам хваленного НАБУ. Проедают миллионы, а отдают тысячи и то если повезет. Создание антикорурпционого суда явно выгодно лишь самим антикорурпционерам, так хоть есть на чем пиарится и о чем говорить
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Ввести, в Украине, на 3 года, административное управление США!

Как в Японии, после 2 мировой войны. Результат, надеюсь, озвучивать не нада?
Или есть несогласные? Тада прасю аргументы.
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Смотрю тебя в прорыв кинули. Повышение получил или проверка?
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Это ЧЕМУ завидовать? Лизоблюду(жополизу)? Ну у тебя и фантазия....
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Следопыт его в очко трахнул, жертву Фенимора Купера.
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Ага... Чингачгук Большой Змей. Могу томагавк тебе в жопень воткнуть.
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какие вы все смелые интернет бойцы ))))))))))
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БЭЗ аГРументов, Пэдя нЭ согласен. И Фсё!
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в США смертная казнь, там полным ходом вешают, вводят смертельную иньекцию, садят на электрический стульчик. И что то я не слышу скулежа от Ывропейских толерастов о том что Америка не может входить в цивилизованоое общество потому что там смертная казнь.. А попробуй в Украине вернуть смертную казнь. --знаешь как все евротолерасты заскулят, завоют??
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Так Америга и есть цивилизованное общество. Шел я по НьюЙорку, с кислой харей (виски попались, с не свежим печеньем), так человек 30, за полчаса, спросило: все ли у меня в порядке?
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Эко ты придумала - антикорупционный суд! Тяжело это..ВОт если бы МВФ потребовал тарифы на газ\ свет поднять, как бы радостно повизгивала эта щоколядная мафия задирая тарифы в разы, и пересчитывая украденные барыши. А ты тут со своим антикорупционым судом лезешь...настроение соевой мафии только портишь..изыди ведьма..
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твари, которые на костях и крови пришли в раду уже ничего не боятся...
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Боятся и еще как. Придет новый През, далее расследования, Интерпол и пестец загранишной жизни. Или жлпу на морду пересаживать или жрать бананы в Ю.Америге.
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Відкараскатися від Антикорупційного суду за міжнародними вимогами не вийде - Пекар
06.06.2018, 16:48 • 7 • 0

Отже, що я дізнався останніми днями:
1. Що корупція - це не біда.
2. Що МВФ нам не потрібен.
3. Що антикорупціонери гірші за корупціонерів.
4. Що Захід є ворогом України і хоче скупити наші чорноземи.
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5. Що в нас профіцит бюджету внаслідок стрімкого економічного зростання.
6. Що Ахметов не сидить, а значить, НАБУ не потрібно.
7. Що антикорупціонери зацікавлені в корупції, бо інакше їм грошей не дадуть.
8. Що в усьому винен Сорос.
9. Що НАБУ нікого не посадило, а значить, не працює (нагадаю, посадити може лише суд, але багато людей вважають інакше).
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10. Що Україна не має великих боргів, а це нас просто лякають.
11. Що Україні треба обрати власний шлях і не слухати нічиїх порад.
12. Що корупцію вже переможено.
Чудові твердження, найближчим часом буде більше й різноманітніше.
Тому я завтра о 9:30 буду під Верховною Радою, щоб нагадати народним депутатам: відкараскатися від створення Антикорупційного суду за міжнародними вимогами не вийде.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram Валерій ПЕКАР
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Складається таке враження,що створення антикорупційного суду біль потрібно іноземцям,чим нашим достойникам-захребетникам...
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Було б чудово якби взагалі перестали видавати ублюдкам будь які кредити. Адже вони всерівно всі розкрадуються цими нелюдями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не соответствующий требованиям МВФ закон об Антикоррупционном суде, - посол США
 
 
 
 
 
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