 Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы совета Нацбанка Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Конфликт между премьер-министром и министром финансов очень удобно отвлекает нас от финансовых проблем правительства. Возможно, эти финансовые проблемы и желание избежать ответственности и являются настоящей причиной конфликта. В любом случае, открытое письмо от экономистов и бизнеса", - сообщил Милованов и опубликовал текст открытого письма.

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Далее приводим текст открытого письма:

"Открытое письмо:

Считаем своим долгом заявить: украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса.

Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам. В следующем году около 7 млрд. Этих средств у государства нет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан.

Для выплаты есть три опции:

- продолжение программы сотрудничества с МВФ;

- займы у частных инвесторов;

- радикальное сокращение расходов бюджета.

Опция с частными инвесторами на самом деле означает лишь откладывание проблемы на год с последующим еще большим затягиванием долговой петли. Поскольку деньги можно будет одолжить не менее чем под 8% или все 10-12%.

Радикальное сокращение расходов бюджета - пенсии, зарплаты, образование, медицина, оборона - маловероятно.

Поэтому остается дальнейшее сотрудничество с МВФ, где годовая ставка займа составляет 3%. Но эта программа не будет продолжена пока Украина не вернется на путь реформ. С МВФ или без, из-за отсутствия борьбы с коррупцией и медленные реформы мы теряем последний шанс.

У нас есть недели (не месяцы). Парламент, правительство и Президент должны сделать выбор сейчас. Перед тем, как парламент уйдет на каникулы", - говорится в письме.

Среди подписантов, кроме Милованова, также указаны:

Юрий Городниченко, PhD, председатель академического совета Киевской Школы Экономики.

Юлия Клименко, директор программы MBA, Киевская школа экономики; бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины; член правления Transparency International Украина

Роман Шпек, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник ПАО "Альфа Банк"

Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ

Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ

Маргарита Карпенко, партнер, DLA Piper

Андрей Логвин, соучредитель и Генеральный директор компании Кasta

Сергей Гусовский, стратегический советник почетного президента, Киевская школа экономики

Сергей Башлаков

Наталия Шаповал, вице-президент по экономико-политическим исследованиям, Киевская школа экономики

Наталя Мостепанюк, вице-президент по финансам, Киевская школа экономики

Павел Кухта, заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.



