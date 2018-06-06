 Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы совета Нацбанка Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Конфликт между премьер-министром и министром финансов очень удобно отвлекает нас от финансовых проблем правительства. Возможно, эти финансовые проблемы и желание избежать ответственности и являются настоящей причиной конфликта. В любом случае, открытое письмо от экономистов и бизнеса", - сообщил Милованов и опубликовал текст открытого письма.
Далее приводим текст открытого письма:
"Открытое письмо:
Считаем своим долгом заявить: украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса.
Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам. В следующем году около 7 млрд. Этих средств у государства нет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан.
Для выплаты есть три опции:
- продолжение программы сотрудничества с МВФ;
- займы у частных инвесторов;
- радикальное сокращение расходов бюджета.
Опция с частными инвесторами на самом деле означает лишь откладывание проблемы на год с последующим еще большим затягиванием долговой петли. Поскольку деньги можно будет одолжить не менее чем под 8% или все 10-12%.
Радикальное сокращение расходов бюджета - пенсии, зарплаты, образование, медицина, оборона - маловероятно.
Поэтому остается дальнейшее сотрудничество с МВФ, где годовая ставка займа составляет 3%. Но эта программа не будет продолжена пока Украина не вернется на путь реформ. С МВФ или без, из-за отсутствия борьбы с коррупцией и медленные реформы мы теряем последний шанс.
У нас есть недели (не месяцы). Парламент, правительство и Президент должны сделать выбор сейчас. Перед тем, как парламент уйдет на каникулы", - говорится в письме.
Среди подписантов, кроме Милованова, также указаны:
Юрий Городниченко, PhD, председатель академического совета Киевской Школы Экономики.
Юлия Клименко, директор программы MBA, Киевская школа экономики; бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины; член правления Transparency International Украина
Роман Шпек, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник ПАО "Альфа Банк"
Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital
Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ
Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ
Маргарита Карпенко, партнер, DLA Piper
Андрей Логвин, соучредитель и Генеральный директор компании Кasta
Сергей Гусовский, стратегический советник почетного президента, Киевская школа экономики
Сергей Башлаков
Наталия Шаповал, вице-президент по экономико-политическим исследованиям, Киевская школа экономики
Наталя Мостепанюк, вице-президент по финансам, Киевская школа экономики
Павел Кухта, заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.
"Украина похожа на плавца,который решил переплыть реку,в 2014 году после майдана начал плыть в Европу,доплыл до середины реки устал и начал сомневаться,ну если он не будет плыть дальше,он просто утонет и никто ему не поможет",так вот дело антикоррупционного суда это дело всех украинцев,не Запад,а люди в первую очередь заинтересованы в наведении порядка в стране,могли бы и выйти на улицу,хотя бы Киев
Тогда Россия здорово покарячилась, пока ей наконец- то удалось сковырнуть Данилыча.
И "Кольчуги", и Тузла, и "плёнки Мельниченко", и "дело Гонгадзе"...
И таки подключив донецких удалось его убрать ...
А вот пуйлу обидно, пятый год ждет, а все никак...
Депутатам все по барабану. Законопроект вони завалять і підуть на телешоу вищати, що в усьому винен "гнусний шикаладний барига-а-а-а-а!"
Піпл схаває. Бо у нашого народу курячі мізки та куряча память.
все пропало, мы все умрем, власти виноваты во всем, меняйте власть на прокацапскую аааааааааааа!!!!1
Не то, что легитимные проффесионаллы. ..
Во главе - Президент фартовый дважды несудимый енакиевский завгар, Премьер- министр - географ, министр обороны - гражданин РФ сотрудник ФСБ, ну и остальные - некоторых до сих пор Интерпол ищет...
Вот это было "правительство"!
Где то вулканы, гады ползучие, цунами... а у нас ось,такэ життя..Кому невдопоби той вже поїхав.
- и их дети будут начальниками ваших детей....
Блин..., так позорно, что даже смешно....
Кто ты и откуда мы все прекрасно понимаем, поэтом, твоим словам ноль цена
Но в любом случае не получится у шыкаладных поднять еще цену на газ. Ибо юденрату будет очень больно.
Ну вот как можно сравнивать собственную нежную розовую ШКУРУ и какой то мааахоньким экономическим кризисом ?
С тем количеством нала под подушкой и за рубежом - на них это никак не повлияет.
Взятки ж они не в гривнах берут!
не буде грошей на військових..
військові залишать фронт..
і далі всі наслідки.....
Хотя в стране величественного быдла, это видимо, не проблема
При Россиюшке то перед каждым огромная кастрюля стояла, доверху наполненная салом. Проглатывали, жевать не успевая.
То же самое с МВФ, с той разницей что проблема откладывается на дольше а долговая петля затягивается медленнее. Альтернативы развитию реальной экономики нет (не путать с экономическим ростом в кредит).
- Дайте мне скидку.
- У нас скидок сейчас нет.
- Я 30 лет преподаю маркетинг. Я знаю, что раз я хочу купить, то вы меня должны заинтересовать. Давайте скидку. Я 30 лет этому учу студентов.
- Господин проффессор, у нас в данный момент скидок нет.
В данном случае громкие заявы возможно не лишены обоснования, но Украине они не делают хорошо!
у руля четыре года команда невъ@бенных патриотов и профессионалов.
Страна подошла к грани глубокого экономического кризиса..
@бать ковырять!!! Да когда же это закончится???
Или для того что бы хоть немного пожить в нормальной стабильной стране - надо отсюда у@бать???