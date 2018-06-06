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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (389) Минфин (1216) экономика (3438) Гройсман (4100) Данилюк Александр (281) Гусовский Сергей (15) Миклош (47) Милованов Тимофей (3)

 Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям

Экономисты и представители бизнеса обнародовали открытое письмо к украинской власти, в котором призвали продолжить сотрудничество с МВФ и выполнить требования Фонда по проведению реформ в Украине. В противном случае, по мнению экспертов, Украина не сможет расплатиться со своими долгами, что приведет к девальвации гривни с последствиями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы совета Нацбанка Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ

"Конфликт между премьер-министром и министром финансов очень удобно отвлекает нас от финансовых проблем правительства. Возможно, эти финансовые проблемы и желание избежать ответственности и являются настоящей причиной конфликта. В любом случае, открытое письмо от экономистов и бизнеса", - сообщил Милованов и опубликовал текст открытого письма.

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Далее приводим текст открытого письма:

"Открытое письмо:

Считаем своим долгом заявить: украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса.

Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам. В следующем году около 7 млрд. Этих средств у государства нет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан.

Для выплаты есть три опции:

- продолжение программы сотрудничества с МВФ;

- займы у частных инвесторов;

- радикальное сокращение расходов бюджета.

Опция с частными инвесторами на самом деле означает лишь откладывание проблемы на год с последующим еще большим затягиванием долговой петли. Поскольку деньги можно будет одолжить не менее чем под 8% или все 10-12%.

Радикальное сокращение расходов бюджета - пенсии, зарплаты, образование, медицина, оборона - маловероятно.

Поэтому остается дальнейшее сотрудничество с МВФ, где годовая ставка займа составляет 3%. Но эта программа не будет продолжена пока Украина не вернется на путь реформ. С МВФ или без, из-за отсутствия борьбы с коррупцией и медленные реформы мы теряем последний шанс.

У нас есть недели (не месяцы). Парламент, правительство и Президент должны сделать выбор сейчас. Перед тем, как парламент уйдет на каникулы", - говорится в письме.

Среди подписантов, кроме Милованова, также указаны: 

Юрий Городниченко, PhD, председатель академического совета Киевской Школы Экономики.

Юлия Клименко, директор программы MBA, Киевская школа экономики; бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины; член правления Transparency International Украина

Роман Шпек, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник ПАО "Альфа Банк"

Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ

Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ

Маргарита Карпенко, партнер, DLA Piper

Андрей Логвин, соучредитель и Генеральный директор компании Кasta

Сергей Гусовский, стратегический советник почетного президента, Киевская школа экономики

Сергей Башлаков

Наталия Шаповал, вице-президент по экономико-политическим исследованиям, Киевская школа экономики

Наталя Мостепанюк, вице-президент по финансам, Киевская школа экономики

Павел Кухта, заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям 01
Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям 02

Источник: https://censor.net.ua/n3070086
 
   
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И хоть бы кто подумал про Украину, а не свои интересы.
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как то израильский политолог Аврам Шмулевич сказал:
"Украина похожа на плавца,который решил переплыть реку,в 2014 году после майдана начал плыть в Европу,доплыл до середины реки устал и начал сомневаться,ну если он не будет плыть дальше,он просто утонет и никто ему не поможет",так вот дело антикоррупционного суда это дело всех украинцев,не Запад,а люди в первую очередь заинтересованы в наведении порядка в стране,могли бы и выйти на улицу,хотя бы Киев
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Наш Вилкул такая же мразь, как и нынешние. Все из партии регионов. С Порошенко в одном правительстве работали в КМ азарова на януковича.
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Дупутатам пофігу гривня. У них все в долярах.
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Де фолт пофигу. Половина, если не больше, оборота в нале. Предприятия отпускают за нал, дизель за нал, зерно за нал.перевозки за нал... Все, включая левохранительные оргАны, это знают, и с давно, и прочно с этого имеют
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Упыри ублюдки захватили власть и уже 4 года ставят эксперимент над Украиной. Плодами Революции пользуются подонки, проходимцы, мерзавцы...Классика. Им то дефолт и курс доллара по 50 пофиг.наворовались , на долларах сидят падлы. Только персональные санкции США и Европы против ублюдков коррупционеров и их семейств!
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Фьодоровічь вернись! Микіла Яновічь - памагі!

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Кучма горил что ещё его будут вспоминать....Ну это тот которого ГЭТЬ! Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям - Цензор.НЕТ 5111
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Да.
Тогда Россия здорово покарячилась, пока ей наконец- то удалось сковырнуть Данилыча.
И "Кольчуги", и Тузла, и "плёнки Мельниченко", и "дело Гонгадзе"...
И таки подключив донецких удалось его убрать ...
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Ну, на третий срок он ведь и так не мог пойти по закону?
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А что мешало ему поступить, как Лукашенко, Назарбаев, да и тот же Путин ?
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Тогда он пошел бы против своего же утверждения "Украина - не россия".)
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а то сша и европе дефолт плохо, раздерут за долги что осталось от государства и хрен с ним
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Если бы дефолта хотели США и Европа, то он бы уже давно был.
А вот пуйлу обидно, пятый год ждет, а все никак...
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Кому ще й досі не зрозуміло - ну не будуть шахраї реформувати країну.. Не будуть.. Не для цього вони дорвалися до корита.. От такі вони "потужні і рішучі" 144 петіні реформи.. Мантри та імітація..
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Взагалі то Президент за. ВР - проти. В БПП, на яку є хоч якийсь вплив немає голосів.
Депутатам все по барабану. Законопроект вони завалять і підуть на телешоу вищати, що в усьому винен "гнусний шикаладний барига-а-а-а-а!"
Піпл схаває. Бо у нашого народу курячі мізки та куряча память.
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Згадай як кума югка призначали.. Тоді вийшло у петі, а тепер не виходить? Непереконливо.. Придумай щось правдоподібніше..
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баламутят:
все пропало, мы все умрем, власти виноваты во всем, меняйте власть на прокацапскую аааааааааааа!!!!1
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да, для вас кацапов все плохо, тут я согласен, а будет еще хуже, пока не вернете Крым.
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144 потужнi рехворми. Какой может быть дефолт?
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Вообще то все живет, причем по свои законам. Как показатель-автомагистрали забиты фурами, цена на бензин, соляру никого не останавливает, а вечером хрен поставишь машину во дворе-все забито. Откуда гроши,Зин?
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Из тени. Можно из их тени вывести, если захотеть конечно.
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Думаю, что очень даже легко! Но для этого нужна малость -"захотеть"...Но такой цели, а главное желания нет.
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Милованов знает почему правительства и государства все как один пошли за кредитами МВФ ? Неужели все государства по своей сути дегенеративны и не способны поддерживать свои расходы самостоятельно ? Вопрос риторический, господин Милованов.
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...Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса ...????????????????????????...марсіяни повернулися
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Президент образованный Барыга во главе ОПГ коррупционеров, Премьер неуч, фальсификатор с купленным дипломом техникума МАУП (за 2 года высшее, при этом одногруппников нет, преподаватели его в глаза не видели, зачётных ведомостей НЕТ), Спикер человек со справкой с ограниченными умственными способностями и манией величия, легко внушаемый и управляемый(полезный идиот), Генпрокурор популист коррупционер, алкоголик без профильного образования, ИО МОЗ сумасшедшая женщина, без подтверждённого образования с непонятным прошлым, прислана Соросом гробить Украинцев! И 2/3 новых лиц в Раде. И что??? переплюнули папередников, на работу не ходят, кнопкодавят, решают свои вопросы, политическая коррупция процветает, за голосования десятки тысяч долларов США.......
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Ну, конечно, же!
Не то, что легитимные проффесионаллы. ..
Во главе - Президент фартовый дважды несудимый енакиевский завгар, Премьер- министр - географ, министр обороны - гражданин РФ сотрудник ФСБ, ну и остальные - некоторых до сих пор Интерпол ищет...
Вот это было "правительство"!

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Этой семейки уже 4 года как не видно...хотя осколки рыгов сидят в Раде в том числе и БПП.
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Не понимаю, что Вас смущает? Все это давно знают, но молчат, значит приняли правила игры...
Где то вулканы, гады ползучие, цунами... а у нас ось,такэ життя..Кому невдопоби той вже поїхав.
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У нас так получается...молчат...молчат...молчат...А потом студентов, молодёжь побили и...понеслось. Только вот сейчас всё опаснее, оружие много на руках и ребят с нарушенной психикой после боевых действий много.
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И я о том же. Вспомните из учебника Великую Французкую революцию. Сколько крови пролили зря.Но там и тогда, худо бедно, была основа гражданского общества. А что будет тут, только одному Богу ведомо.
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только без крови выдавить этих внутренних оккупантов коррупционеров. Тщательно готовимся к выборам.
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Как поднять тарифы на газ\свет то барыга орёт усераеца что так МВФ требует, и быстро радостно поднимает эти тарифы в разы.. Если МВФ требует создать антикорупционный суд то барыга упираеца рогом намертво,...ясно..
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Так уже сколько раз поднимали во сколько раз...раз в 6...И тогда не было "внешнего иностранного" управления. А наоборот орали что это рекомендации партнёров и просто необходимы. Хотя сами это прописывали в своих предложениях к МВФ. Ну не офшоры же закрывать и меньше грабить бюджет в самом деле. Проще из карманов, кошельков граждан Украины.
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Чтож эти парни не назовут фамилии бенефициаров грядущего дефолта и не запросят у Запада персональных санкций? На войне как на войне...
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начальники тех кто поет - "Мы казацкого роду"....
- и их дети будут начальниками ваших детей....

Блин..., так позорно, что даже смешно.... Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям - Цензор.НЕТ 9387

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Я скажу проще ,если мы с вами господа не встанет и не уничтожив воров ,Украина прекратит своё существование в ближайшие несколько лет ,ворьё само себя яму не выроет ,ждать этого от них это АБСУРД !!! Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям - Цензор.НЕТ 4460
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Олежка, не сри в каждой теме.
Кто ты и откуда мы все прекрасно понимаем, поэтом, твоим словам ноль цена
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Ноль это ты ,а мои слова могут подтвердить минимум процентов 85 украинцев а возможно и больше ...
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Да нет, дядя. Это у вас в скрепной и "великой" 85 процентов магическая цифра...
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а... а.. как же потужные лиформы? как же так...
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весь кагал в сборе, хоть рэбэ приглашай.

Но в любом случае не получится у шыкаладных поднять еще цену на газ. Ибо юденрату будет очень больно.
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Є у Вас досвід робити боляче юденрату?
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Шо за паника...опять кремлеботы лодку шатают....Я требую дополнить "список 47ми" теми фамилиями кто подписался под этим письмом!!
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ойц... а там ужо про очередной мировой каканомический спад заговорили... как все удобно складывается...
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Глупенькие!
Ну вот как можно сравнивать собственную нежную розовую ШКУРУ и какой то мааахоньким экономическим кризисом ?
С тем количеством нала под подушкой и за рубежом - на них это никак не повлияет.
Взятки ж они не в гривнах берут!
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щось порохоботів не видно, завмерли чи чекають рошенок? зарплатня завтра повинна бути?
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Ось вам і потужний результат чотирирічного перебування сивочолого гетьмана на посаді президента України.. Вчора-сьогодні - якраз річниця інавгурації..
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Як би не було, але дійсно за всі роки для розвитку економіки України зроблено дуже мало і криза повинна бути. Але де знайти того, хто реформує економіку та змусить українців ставати прагматичними і заробляти в Україні? Мабуть це риторичне запитання, яке не має відповіді.
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дефолт і війна..
не буде грошей на військових..
військові залишать фронт..
і далі всі наслідки.....
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залишать фронт - олігархи можуть втратити заводи і інші активи, отже нехай платять , тим більше грошей в них багато
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У Пети был расчет на то, что запад будет давать бабло только по чисто геополитическим причинам. Я вас предупреждал, Лера Ларченко = Лера Лера, что не будет. Дефолтик у порога. Если с антикор судом протупите и примите вариант Рошенко, то денег вам все равно не дадут. Так шо гривна по 50.
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Кацапня на Расейке Госдура уже штрафы приняла за использование ВПН, так шо дефолт в твоей деревне намечаеца.
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Раз Порошенко не ушел в отставку под гарантии своей личной безопасности, то есть у него в рукаве козырная карта, есть какой-то расчет. Нормальный бы человек ушел, а этот решил, что еще не все доворовал, или такой жадный, что ради проклятого бабла готов идти на любые риски.
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Откуда вас таких убогих пригожин выковыривает?
Хотя в стране величественного быдла, это видимо, не проблема
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И к сожалению, цены на нефть идут вверх.
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Что, новые хозяева вас на голодном пайке держат? Ой бяда, бяда, бяда-разбяда.
При Россиюшке то перед каждым огромная кастрюля стояла, доверху наполненная салом. Проглатывали, жевать не успевая.
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хозяева у вас, ху..лопов, а мы со своим ворьем разберемся, не переживай, а то от изжоги лечиться придется.
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Поки в Україні буде керувати 5та колона Кремля на чолі з Парашенко війна не закінчиться а українська економіка буде і далі котиться в прірву
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"Опция с частными инвесторами на самом деле означает лишь откладывание проблемы на год с последующим еще большим затягиванием долговой петли."



То же самое с МВФ, с той разницей что проблема откладывается на дольше а долговая петля затягивается медленнее. Альтернативы развитию реальной экономики нет (не путать с экономическим ростом в кредит).
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Якщо там нема підпису академіка Данилишина - то все дурниці.
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Один проффессор в магазине.
- Дайте мне скидку.
- У нас скидок сейчас нет.
- Я 30 лет преподаю маркетинг. Я знаю, что раз я хочу купить, то вы меня должны заинтересовать. Давайте скидку. Я 30 лет этому учу студентов.
- Господин проффессор, у нас в данный момент скидок нет.
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Когда-то мой препод говорил - экономисты, которые разводят панику, не экономисты, а паникеры! Паника главный враг финансовой системы!
В данном случае громкие заявы возможно не лишены обоснования, но Украине они не делают хорошо!
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янукович привел экономику к кризису..
у руля четыре года команда невъ@бенных патриотов и профессионалов.
Страна подошла к грани глубокого экономического кризиса..
@бать ковырять!!! Да когда же это закончится???
Или для того что бы хоть немного пожить в нормальной стабильной стране - надо отсюда у@бать???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям
 
 
 
 
 
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