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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепр_город (2410) Резниченко (94)

 Днепропетровская ОГА впервые возводит многоэтажку под социальное жилье, - Резниченко. ФОТОрепортаж

В Слобожанский общине Днепропетровской области строят современную и комфортную девятиэтажку.

Об этом сообщил председатель ДнипроОГА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ. По словам Резниченко, в новых квартирах будут жить люди, которые стояли в очереди на получение жилья. Сейчас подрядчики строят уже восьмой этаж здания и утепляют фасад.

"Слобожанская община - одна из лидирующих в Украине, ведь она активно развивается. В 2016 году Президент Украины Петр Порошенко открыл там современный детсад на 220 мест, построенный "с нуля". Сейчас рядом мы строим спорткомплекс и девятиэтажку для 106 семей, которые стоят в очереди на получение жилья. Все это - результат децентрализации власти", - рассказал Валентин Резниченко.

Подрядчики уже возвели семь этажей дома для очередников, установили там окна, частично смонтировали электросеть, индивидуальное отопление, водоснабжение, вентиляцию и канализацию. Сейчас они строят уже восьмой этаж, утепляют фасад, в квартирах укладывают плитку и шпаклюют стены. Позже будут клеить обои, установят сантехнику и кухонные плиты. В каждом из двух подъездов будут тепловые насосы, лифты и подъемники.

По данным представителя исполкома Слобожанского поселкового совета Тамилы Жорняк, жилье в этом доме получат 106 семей воинов АТО, учителей, медиков, многодетных инвалидов, одиноких матерей, детей-сирот.

Общая площадь новостройки - более 10 тыс. квадратных метров. В ней будет 54 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.

Рядом с домом обустроят детские площадки, заасфальтируют дорожки и высадят деревья. Все работы планируется завершить в 2018 году.

Днепропетровская ОГА впервые возводит многоэтажку под социальное жилье, - Резниченко 01
Днепропетровская ОГА впервые возводит многоэтажку под социальное жилье, - Резниченко 02
Днепропетровская ОГА впервые возводит многоэтажку под социальное жилье, - Резниченко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3070085
 
 
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Оно будет таким же социальным,как я марсианин .... Днепропетровская ОГА впервые возводит многоэтажку под социальное жилье, - Резниченко - Цензор.НЕТ 5975
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Щось мені підказує що там житимуть "свої люди".
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Хочется верить. Но на практике, в таких домах получают квартиры прокуроры, СБУ-шники и т.п.
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Хотя... Я же в очереди на квартиру в жизни не стояла, а эти - с утра заняли.
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Лучше жить рядом с СБУшником или прокурором, чем с нарколыгой, которого "социализировали".
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Общая площадь новостройки - более 10 тыс. квадратных метров. В ней будет 54 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.
Поддерживаю и одобряю.
Сейчас много одиноких людей к старости, однокомнатных квартир должно быть побольше.
Источник: https://censor.net.ua/n3070085
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Социальное жильё это будущее гетто.
Их надо расселять не больше 2 человек на дом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДнепропетровская ОГА впервые возводит многоэтажку под социальное жилье, - Резниченко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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