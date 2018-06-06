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 Политика Украины
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Все про:ВР (22013) комитет (329) Юрчишин (22) Антикоррупционный суд (222)

 В Раде отменили заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - директор TI Ukraine Юрчишин

Директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин отметил, что это означает, что окончательного решения относительно формата участия иностранных экспертов не найдено.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В парламенте отменили заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикорупционном суде", - написал Юрчишин.

"Это достаточно плохо, потому что означает, что окончательного решения относительно формата участия иностранных экспертов не найдено. Переговоры продолжаются. Оптимальный сценарий - до завтра решение найдут и проведут комитет под куполом. Возможный - не найдут и перенесут на следующую неделю ( хотя это трудно с 200-мя правками в день). Плохой - попытаются решать в зале, что делает возможным провал законопроекта", - отметил директор Transparency International Ukraine.

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"Говорят, что в окружении президента есть группа людей, которые его убеждают блокировать принятие законопроекта. По их словам, международные партнеры не допустят дефолта. Очень плохая стратегия, ею могут играть только те, чьи доходы явно не в Украине", - резюмировал Юрчишин.

Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.

Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

В Раде отменили заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - директор TI Ukraine Юрчишин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070083
 
 
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так правительству предложили сыграт в еврейскую рулетку- и так и так капец
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лайк... МВФ загнал рошено-реформаторов в "котел"... Или АКС - или политическая смерть...

но они придурки все еще планируют выйти из этого "котла" по "хитро-зеленому коридору" - но Народ Украины не пропустит их по этому коридору и уже не простит..... В Раде отменили заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - директор TI Ukraine Юрчишин - Цензор.НЕТ 7309
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Денег не буде...
ТОЧКА! панове готовте свои карманы...

В них снова залезут липкие о шоколада рученки
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не власть будет меньше воровать,а народ меньше есть
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жить на диете,голосуй за блок петра порошенко
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не залезут Пеця как только тюкнет дефолт его смоет как гумно с речки волной.. и кстати как у Януковича я просите кому чаво должен но я ушел потому что меня хотели убить..
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Ну неужели не понятно ,что ворьё никакого нормального антикоррупционного суда создавать не будет,они мерзавцы и подонки,но не дураки ,кто же сам себе будет приговор выносить с конфискацией и длительным сроком заключения .....
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с конфискацией и длительным сроком заключения - самых тупых и отмороженных
с конфискацией - и G7 справится
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конечно так оно и есть
На процентиках МВФ грели липкие ручонки кучка ворья
Остальная Украина их всё равно не видела
А промышленному ворью этот закон и на не на.
Вместе с МВФ, т.к. первой же волной их и смоет и придут новые хузяева
И будут они похлеще старых.
Ворья.
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"Говорят, что в окружении президента есть группа людей, которые его убеждают блокировать принятие законопроекта. По их словам, международные партнеры не допустят дефолта.."

Откуда такая уверенность, бараны- казнокрады. Все уже давно устали от хитрого Пети и Украины
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Та ти шо, чи вже орієнтацію змінив?
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Иностранец в "суде" Украины! Это издевательство, он и дня не прживёт, умрёт от умиления...
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не в суде, а в комиссии по их назначению
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Да без разницы! КТО его туда пустит....
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Темы про Бабченко временно закончились.
Тема антикоррупционного суда, так себе тема, но для кремлеботов на безрыбье и рак рыба
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Гройцмен подал в отставку,или ещё живой?А писец уже подкрался,соевые посматривают на чемоданы .
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Гройсман еще ходит на работу или уже всё?
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пропоную міжнародним кредиторам заблокувати всі закордонні рахунки і нерухомість українських олігархів і чиновників.... розрахуємось повністю з МВФ і почнемо фінансувати ЄС В Раде отменили заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - директор TI Ukraine Юрчишин - Цензор.НЕТ 6916
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Надо организовать такую петицию от имени Украинского народа.
Я думаю, пару миллионов подписей наберется за неделю.
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Не дефолтом нужно угрожать, а персональными санкциями.
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под каким стаканчиком шарик ? Эти не люди продолжают крутит наперстки, обманывая народ и грабя страну
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овощь тоже блефовал, рыгоотрыжки на ушко шепчут
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Западные партнёры, настаивающие на принятии закона о антикоррупционном суде, для большего стимула наших депутатов. должны показательно заблокировать счета в их офшорчиках и начать судебные преследования. Другого выхода по видимому нет. Непонятно почему это до сих пор не сделано. Законы о отмывании финансовых средств у них есть. Иначе этот водевиль будет длиться бесконечно.
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В парламенте отменили заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия , теперь ничего не помешает :
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Похоже на уговоры самоубийцы отойти от края крыши ! И только наследники сжав кулаки с надеждой ждут прыжка!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде отменили заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - директор TI Ukraine Юрчишин
 
 
 
 
 
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