 В Раде отменили заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - директор TI Ukraine Юрчишин

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В парламенте отменили заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикорупционном суде", - написал Юрчишин.

"Это достаточно плохо, потому что означает, что окончательного решения относительно формата участия иностранных экспертов не найдено. Переговоры продолжаются. Оптимальный сценарий - до завтра решение найдут и проведут комитет под куполом. Возможный - не найдут и перенесут на следующую неделю ( хотя это трудно с 200-мя правками в день). Плохой - попытаются решать в зале, что делает возможным провал законопроекта", - отметил директор Transparency International Ukraine.

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"Говорят, что в окружении президента есть группа людей, которые его убеждают блокировать принятие законопроекта. По их словам, международные партнеры не допустят дефолта. Очень плохая стратегия, ею могут играть только те, чьи доходы явно не в Украине", - резюмировал Юрчишин.

Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.

Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.