 В Раде отменили заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - директор TI Ukraine Юрчишин

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В парламенте отменили заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был окончательно рассмотреть законопроект об Антикорупционном суде", - написал Юрчишин.
"Это достаточно плохо, потому что означает, что окончательного решения относительно формата участия иностранных экспертов не найдено. Переговоры продолжаются. Оптимальный сценарий - до завтра решение найдут и проведут комитет под куполом. Возможный - не найдут и перенесут на следующую неделю ( хотя это трудно с 200-мя правками в день). Плохой - попытаются решать в зале, что делает возможным провал законопроекта", - отметил директор Transparency International Ukraine.
"Говорят, что в окружении президента есть группа людей, которые его убеждают блокировать принятие законопроекта. По их словам, международные партнеры не допустят дефолта. Очень плохая стратегия, ею могут играть только те, чьи доходы явно не в Украине", - резюмировал Юрчишин.
Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.
Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
но они придурки все еще планируют выйти из этого "котла" по "хитро-зеленому коридору" - но Народ Украины не пропустит их по этому коридору и уже не простит.....
ТОЧКА! панове готовте свои карманы...
В них снова залезут липкие о шоколада рученки
О житти ПА НАВОМУ)))
с конфискацией - и G7 справится
На процентиках МВФ грели липкие ручонки кучка ворья
Остальная Украина их всё равно не видела
А промышленному ворью этот закон и на не на.
Вместе с МВФ, т.к. первой же волной их и смоет и придут новые хузяева
И будут они похлеще старых.
Ворья.
Откуда такая уверенность, бараны- казнокрады. Все уже давно устали от хитрого Пети и Украины
Тема антикоррупционного суда, так себе тема, но для кремлеботов на безрыбье и рак рыба
Я думаю, пару миллионов подписей наберется за неделю.