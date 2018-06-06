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 Экономика, Происшествия
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 Прокуратура проверяет причастность отдельных руководителей ГФС Житомирщины к деятельности конвертцентра, - ГПУ

Генеральной прокуратурой Украины проверяется причастность отдельных руководителей ГУ ГФС в Житомирской области к деятельности конвертационного центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Досудебным расследованием установлена ​​группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом свыше 200 млн грн. ФОТО

В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления ГФС в Житомирской области, которые помогали избежать проведению налоговых проверок, предоставляя возможность длительном функционированию и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время проведения следственных действий сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС в Житомирской области. В результате изъята документация, черновые записи, компьютерная техникаи, флеш накопители. В рабочем кабинете одного из чиновников изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.

Также читайте: Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре. ФОТО

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3070081
 
 
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а что еще есть дурачки верящие что эти центры создаются без крыши одной из трех структур??
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Ни один конверт в принципе не может работать без крыши налоговой, а проверять будут те, кто и сам этим активно занимается в сговоре с налоговой.

Команда должна придти с самого верха примерно такая "..с сегодняшнего дня ни один "конверт" не работает, а кто, вдруг, все - таки решится, должен сесть в тюрьму". Но кто же эту команду даст, когда командир получает гарантированную "долю малую".
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Прокуратура проверяет причастность отдельных руководителей ГФС Житомирщины к деятельности конвертцентра, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1377Макар Ернстенко 🇺🇦‏ @MakarErnst 3 ч.3 часа назад
Дякую за реформи

https://twitter.com/zn_ua/status/1004308938358214657

Европейский суд отменил санкции против Арбузова, введенные в 2017 году

Прокуратура проверяет причастность отдельных руководителей ГФС Житомирщины к деятельности конвертцентра, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2968
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Но оставил в силе другие санкции против него.

"Данное решение не отменяет действующего в настоящий момент решения Совета ЕС о заморозке активов Арбузова и других бывших украинских чиновников на период с марта текущего года по март следующего года." ( источник тот же, "Зеркало недели" )

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А вообще, эти отмененные санкции, действовали по март 2018 года.
Сейчас уже июнь 2018 года.....

Европейский суд в Люксембурге отменил санкции Европейского союза, введенные против бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и бывшего главы Национального банка Сергея Арбузова с 5 марта 2017 года по 5 марта 2018 года.
"Зеркало недели".
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПрокуратура проверяет причастность отдельных руководителей ГФС Житомирщины к деятельности конвертцентра, - ГПУ
 
 
 
 
 
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