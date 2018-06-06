 Прокуратура проверяет причастность отдельных руководителей ГФС Житомирщины к деятельности конвертцентра, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Досудебным расследованием установлена ​​группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн грн.

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В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления ГФС в Житомирской области, которые помогали избежать проведению налоговых проверок, предоставляя возможность длительном функционированию и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время проведения следственных действий сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС в Житомирской области. В результате изъята документация, черновые записи, компьютерная техникаи, флеш накопители. В рабочем кабинете одного из чиновников изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.

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В настоящее время следственные действия продолжаются.