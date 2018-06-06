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 Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС

В одну из предыдущих ночей российско-оккупационные войска совершили попытку захвата позиций Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской. Эту попытку террористов единолично пресек военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, уничтожив огневую точку противника и несколько наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В нем отмечается, что "недавно ночью противник совершил минометный обстрел одного из ротных опорных пунктов вблизи Станицы Луганской. Под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия враг предпринял попытку захвата наших позиций".

Военный фельдшер Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь. Между тем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить. Прапорщик Никифореску быстро перенес огонь ДШК в сторону ДРГ российских наемников, чем заставил ее отступить.

"Во время боя военный фельдшер лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков. Своими умелыми действиями он не допустил попытки продвижения противника в сторону украинских позиций", - сообщили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска ПВО сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3070078
 
   
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Прям Рембо какой! А чего один, остальные не успели, сам справился?
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А где были сами ВСУ?
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а,он кто?и вообще такое бывает и было в прошлых войнах
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это еще только фельдшер был,если бы повара выпустили,он бы и искандер угнал у противника
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Не люблю героизма: он всегда следствие того, что кто-то где-то что-то недодумал. Причем сильно недодумал."
А.Круз "Странник".
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Видавав рецепти сепарам направо і наліво
І не забував щедро насипати свинцевих пілюль )))
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Фельдшер вступил в бой,а остальные снимали на видео.
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и это простой фельдшер...( с не простой фамилией)
молодчина!!!
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Тот случай, когда реальность круче, чем в голливудских боевиках
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Один наш воїн вартує 20 кацапів як мінімум.
Молодець ! Справжній козак !
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все меньше и меньше лаптеногих желают ехать подыхать в Украину! Слава нашим воинам!
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Он - молодец.
Вопросы к его командованию - получается что на посту кроме фельдшера никого не было?
И если б он погиб - был бы прорыв !
Ох-ть!
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а себе представляю, шо за звери-штурмовики в этой роте, раз такой боевой фельдшер
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Фельдшер выписал больным ватностью свинцовые инъекции. И лично ввел их. Последовавшее улучшение пациентов не заставило себя ждать. Врач принимает ежедневно, стоимость боекомплекта автоматически включена в счет лечения.
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Украинские и британские инженеры компании "Stiletto Systems" придумали совершенно новый вид боевого патрона против танков и БТРов.Назвали цацку BS-13.Шмалять по танкам можно будет из обыкновенного калаша.Это поменяет всю мировую систему индтвидуального оружия а также тактику и стратегию ведения боя.
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Британские ученые утверждают, что этим зарядом можно сбивать танки даже из рогатки. А также низколетящие бомбардировщики. Главное - не попасть патроном по бомбам. Сбивает все на свете. В первую очередь - легковеров. Со здравого смысла.
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Главное что придумали не Педофилы Плешивого Уркагана
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https://defence-ua.com/index.php/statti/1811-v-ukraine-razrabotali-unikal-nye-puli-sposobnye-reshat-zadachi-artillerii

С полной уверенностью можно заявить, что специалистам компании «Stiletto Systems» удалось разработать уникальную технологию производства современных боеприпасов, которые придают стрелковому оружию возможности войсковой артиллерии. Проведённые многочисленные испытания, как на территории Украины, так и в ведущих европейских и мировых сертификационных центрах, подтвердили уникальные возможности боеприпасов от компании «Stiletto Systems».
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Дякую,именно это я и прочитал 2 часа назад
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Без мультиков никогда не поверим! Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7950
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зачет - хороший фельдшер...

Как он лечит мы не знаем, но с ДШК дырки в человечках делает лихо.....
Респект тому медучреждению, которое он закончил....
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Народ, хто в темі, - підкажіть де проходить лінія фронту біля Станиці Луганської?
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Эвтаназепама прописал. От души причём! Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5165
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Молодчина! Уважение и почёт! Скорейшего завершения войны. Домой вернуться живым здоровым, без ранений. Это же всем защитникам Украины! Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9457
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Агенты Госдепа сообщили.
Под Крымским мостом кацаПсины затопили 60 контейнеров с Химическим оружием.Это дополнительно к тем 1 200 бочкам с Ипритом и Люизитом затопленным в Крыму в 1941 году.Нашли Свалку,ядрён батон..
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К обыденным задачам военного фельдшера лечить, добавилась и попутная и как оказалось главная - истреблять орков и тем самым спасать всех живущих, что и было блестяще исполнено.
Фельдшер в одиночку остановил наступление врага. Срочно награду и денежное вознаграждение !!!
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Надеюсь, чтобы предотвратить заражение крови, патроны были смочены в зеленке?
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тільки йод, - зеленку Супрун особисто забракувала!..
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Служил срочную на Балтике с 1965 по 68гг..Решил проверить подвиг Александра Матросова,грудью закрыть амбразуру немецкого дзота,благо их там было тогда пруд пруди.В эту туфту перестал верить сразу же,потому что это сделать невозможно.У меня тогда комплекция была под 87 кг и рост 193.У Матросова окурка около 170 см..
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Читал про "подвиг Матросова" - помимо комплекции, основной цимес в том, что с таким же успехом можно броситься грудью на бензопилу (особенно если учесть огневые характеристики MG-42).
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по любому пилили диаметром 12.7 мм пошли дамбасне на пользу.
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ну медицина, ты даешь...
может, не на того учился? )
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Батя рассказывал что во время войны простой зубной врач делал сложнейшие хирургические операции,хотя на гражданке рвал только зубы... Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6244Тяжело в учении ,легко в бою...
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"Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС" - слава героям Украины! надо ещё попросить молдаван, чтобы они нам убрали вора Рошена, так как украинцы почему то сильно терпеливые к ворам, и коллаборантамм, даже ценой своего благополучия, и будущего своих детей.
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кого вместо Рошена предлагаешь? Вопрос ведь открытым останется, Рошена уберут и кого - Тимошенко, Гриценко или может... Бойко? ))
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Сракашвили Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8528рыхВОРматора Грузии Абхахии и Осетии...
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ДШК штука серъёзная... молодец Цезарь ))
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Срочно из Донецка...,30-я ОМБр Украины продвинулась к Донецку совсем близко,4,5 км.
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а где остальные были и что это за такие попытки сегодня....это не вчера, когда Армия только формировалась. Молодец, что не растерялся, а работал как при SOS
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пока выскочили пока то да сё менять медика у дашки не посчитали нужным Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5894
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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