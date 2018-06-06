 Военный фельдшер ВСУ Никифореску единолично отбил атаку ДРГ наемников РФ на опорный пункт, уничтожив огневую точку и несколько террористов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В нем отмечается, что "недавно ночью противник совершил минометный обстрел одного из ротных опорных пунктов вблизи Станицы Луганской. Под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия враг предпринял попытку захвата наших позиций".

Военный фельдшер Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь. Между тем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить. Прапорщик Никифореску быстро перенес огонь ДШК в сторону ДРГ российских наемников, чем заставил ее отступить.

"Во время боя военный фельдшер лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков. Своими умелыми действиями он не допустил попытки продвижения противника в сторону украинских позиций", - сообщили в штабе ООС.

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