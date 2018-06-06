 Кабмин назначил специальные стипендии 100 студентам и 35 аспирантам

Соответствующее распоряжение было принято сегодня, 6 июня 2018 года, во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Аспирантам стипендии назначены на 2018/2019 учебный год в размере более 5200 грн в месяц.

Студенты получат стипендии за второй семестр 2017/2018 учебного года, назначенные по итогам семестрового контроля. Их размер составляет почти 2500 грн в месяц.

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Кандидатов на получение стипендии из числа отличников выдвигаливузы по предложению ученого совета, согласованному с органом студенческого самоуправления.