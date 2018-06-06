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Все про:аспирантура (5) Кабмин (10503) стипендии (134) студенты (443)

 Кабмин назначил специальные стипендии 100 студентам и 35 аспирантам

Правительство назначило академические стипендии Кабинета Министров Украины 100 студентам и 35 аспирантам.

Соответствующее распоряжение было принято сегодня, 6 июня 2018 года, во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Аспирантам стипендии назначены на 2018/2019 учебный год в размере более 5200 грн в месяц.

Студенты получат стипендии за второй семестр 2017/2018 учебного года, назначенные по итогам семестрового контроля. Их размер составляет почти 2500 грн в месяц. 

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Кандидатов на получение стипендии из числа отличников выдвигаливузы по предложению ученого совета, согласованному с органом студенческого самоуправления.

Источник: https://censor.net.ua/n3070074
 
 
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А "Нафтогаз" на премию 45 сотрудникам выделил 43 млн.$. То есть каждому примерно 25 000 000 гривен. Каждый из них мог бы оплачивать стипендии в течении года 400 студентам и 140 аспирантам....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин назначил специальные стипендии 100 студентам и 35 аспирантам
 
 
 
 
 
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