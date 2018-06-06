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Все про:Винницкая область (427) Всемирный Банк (298) ЕБРР (196) экология (950) территориальная община (63) Мироновский хлебопродукт (2)

 Общины трех сел подали жалобу в ЕБРР и Всемирный банк на "Мироновский хлебопродукт"

Общины трех сел Винницкой области подали официальные жалобы во Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на компанию "Мироновский хлебопродукт" по поводу загрязнения ею окружающей среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОО "Экодия".

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Как отмечается, жители сел в Винницкой области - Оляница, Заозерное и Клебань, обратились к советнику по соблюдению требований Международной финансовой корпорации (Омбудсмену МФК - CAO) и Механизму подачи жалоб по проектам (МПСП) ЕБРР, чтобы найти решение проблемы взаимодействия МХП с общественностью. Обращения были сделаны с помощью общественных организаций ОО "Екодия", сети "Бенквоч" и союза адвокатов "Совет подотчетности",

В жалобе указано, что с начала деятельности МХП в Винницкой области в ​​2010 году местные жители страдают от постоянного смрада и пыли от многочисленных производственных мощностей, а хранение куриного помета под открытым небом на соседних полях осложняет жизнь местных общин.

Кроме этого, в жалобе отмечают, что деятельность МХП также привела к существенному увеличению движения грузовиков через села, вибрация от которых разрушает близлежащие дома, а вес разбивает дороги. Риск загрязнения воздуха, воды и почвы не был изучен должным образом, говорится в жалобе.

Общины сел требуют в своих жалобах от международных структур инициировать диалог между клиентами банка и общинами, пострадавшими от их деятельности.

"МХП стремится стать крупнейшим экспортером куриного мяса в Европу, но есть проблемы с соблюдением европейских и международных стандартов. Мы надеемся, что банки будут способствовать тому, чтобы компания села за стол переговоров для решения проблем общин и предоставила информацию, чтобы люди могли принимать сознательное решение, как использовать свои земли", - заявила Владлена Марцинкевич, координатор проектов "Бенквоч" и ОО "Экодия".

Кейтлин Даниэл, адвокат "Совета подотчетности", подчеркнула, что эти жалобы на данном этапе позволяют решить проблему путем диалога.

"В жалобе описываются значительные проблемы, но члены общин надеются, что их еще можно решить. MХП декларирует в публичном пространстве и в общении со своими международными кредиторами стремление придерживаться принципов социальной и экологической устойчивости ", - говорит Дэниел.

Тексты жалоб: в ЕБРР и Всемирный банк.

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Напомним, что с 2003 года МХП получил 9 займов от МФК и ЕБРР на общую сумму более 0,5 миллиарда евро в расширение операций на плодородных землях центральной Украины, что сделало его крупнейшим экспортером курятины в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3070069
 
 
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косюку нужно просто больше дотаций дать. пэтя порешает.
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деятельность МХП также привела к существенному увеличению движения грузовиков через села, вибрация от которых разрушает близлежащие дома, а вес разбивает дороги.Источник: https://censor.net.ua/n3070069 Давно пора платные дороги вводить. Почему белорусы на шару ездят-портят дороги к Черному морю, а кацапские дальнобои едут с Европы через Киев к себе в Рашу? Кто ездит - пусть и платит!
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Напомню - Косюк - "Герой Украины". Ему засирать Украину можно. И оттяпать под свое поместье кусок парка Феофания можно.
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А Косюку не воняет! На Мальдивах на яхте дует морской бриз....и с бюджета поддержка капает.....
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кремлевские провокаторы и агенты
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так медицинскую лихформу, вот для чего, провели, шоб селяне коньки откинули и не мешали землю засирать
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С уваженьем, дата, подпись,
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь,
Мы напишем в Спортлото!
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Дякуйте долі, що ви не в Китаї чи Індії, там взагалі клозет зробили міжнародні компанії.
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На Петиного однопартийца батон крошить?!
Все ка один агенты Кремля!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбщины трех сел подали жалобу в ЕБРР и Всемирный банк на "Мироновский хлебопродукт"
 
 
 
 
 
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