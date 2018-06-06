EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  2022  19
Все про:иск (435) Климкин (1709)

 Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин

Украина подготовила и 12 июня подаст завершенный иск против Российской Федерации за нарушение двух конвенций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал в Харькове во время встречи со студентами Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Предмет иска - нарушение Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации", - отметил Климкин.

Министр уверил, что нарушения этих конвенций будут доказаны.

По его словам, иск будет подан 12 июня.

Встреча со студентами была посвящена 20-летию сотрудничества МИД с Национальным юридическим университетом им. Ярослава Мудрого, поэтому Климкин призвал студентов присоединяться к команде юристов МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дополнит свой иск к РФ, рассматриваемый Морским арбитражем, в связи с открытием Керченского моста, - МИД

Напомним, Министерство иностранных дел готовит в Международный суд ООН меморандум, который содержит информацию относительно нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму и вопросы, связанные с финансированием РФ терроризма на Донбассе.

По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, меморандум по этому поводу будет подан 12 июня, он будет касаться и Конвенции о запрете финансирования терроризма.

Источник: https://censor.net.ua/n3070066
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Климкин с замом тоже захотели 1% от крыма и донбасса.
 показать весь комментарий
 
чекаєм подання у верховній раді про відставку клімкіна !
 показать весь комментарий
 
Бедные кацаПсины,пинают их все кому не лень. Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин - Цензор.НЕТ 2624
 показать весь комментарий
 
 
12 июня запуск нового газопровода в ЕС TANAP.Эрдоган и Алиев уже речуху поздравительную сочинили... Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин - Цензор.НЕТ 5392
 показать весь комментарий
 
 
Деды воевали, а не знали, что можно было просто в суд подать.
 показать весь комментарий
 
Московия пусть отдаёт нам Керченский мост в украинскую Кубань
 показать весь комментарий
 
 
Зачем московской Орде мост,если у неё морей нет? Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин - Цензор.НЕТ 5046
 показать весь комментарий
 
 
Британский Парламент принял в феврале новый Закон по которому каждый КацаПсин обязан доказать происхождение своего бабла на территории Королевства с суммой свыше 40 000 фунтиков стерлингов. Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин - Цензор.НЕТ 6653Не смог доказать что легальное баблище ,пиши письма в ООН...,На сегодня под Коллпак Мюллера попали 140 кацаПсинов включая Кошелёк Плешивого,Рому Абрамовича.Рома слинял в Израиль,а "Челси" продает за 2 ярда баксов минус налоги с этой суммы... Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин - Цензор.НЕТ 6653
 показать весь комментарий
 
Буряты демократы,что древние что сегодняшние,но Хай Батый был отцом Александра Невского...,типа приемный Отрок... Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин - Цензор.НЕТ 1845
 показать весь комментарий
 
Украино-британская компания разработала боевой патрон позволяющий пробивать броню любого танка не говоря о БТРе... Україна 12 червня подасть завершений позов проти Росії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1474Ось якось такось...
 показать весь комментарий
 
 
Ну про танки, это наверное загнуто, а вот : то что "Украинская компания «Стилетто Украина», которая входит в состав международной инжиниринговой компании Stiletto Systems Limited, разработала новое поколение боеприпасов для стрелкового оружия."
То это есть.
 показать весь комментарий
 
Новые патроны BS-13 можно будет шмалять из обыкнвеного Калаша...,этот прорыв украинских инженеров поменяет всю стратегию и тактику в ведении боевых Действий. Україна 12 червня подасть завершений позов проти Росії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9289Слава Україні !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну й сон у теперішніх!!!! Ведмідь спить зиму,а ці вже четвертий рік!!!
 показать весь комментарий
 
Senator больной на голову.К черту иски..Все на ЧМ-2018!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх