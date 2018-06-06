 Украина 12 июня подаст завершенный иск против России, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал в Харькове во время встречи со студентами Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Предмет иска - нарушение Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации", - отметил Климкин.

Министр уверил, что нарушения этих конвенций будут доказаны.

По его словам, иск будет подан 12 июня.

Встреча со студентами была посвящена 20-летию сотрудничества МИД с Национальным юридическим университетом им. Ярослава Мудрого, поэтому Климкин призвал студентов присоединяться к команде юристов МИД Украины.

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Напомним, Министерство иностранных дел готовит в Международный суд ООН меморандум, который содержит информацию относительно нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму и вопросы, связанные с финансированием РФ терроризма на Донбассе.

По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, меморандум по этому поводу будет подан 12 июня, он будет касаться и Конвенции о запрете финансирования терроризма.