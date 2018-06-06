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 Политика Украины
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Все про:G7 (213) ВР (22013) посол (1201) Антикоррупционный суд (222)

 Послы стран G7 призывают Раду проголосовать законопроект об Антикоррупционном суде, - заявление

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали депутатов Верховной Рады проголосовать в целом за законопроект о создании независимого Антикоррупционного суда в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Канадского председательствования в G7.

Смотрите: Порошенко призвал Раду поддержать его законопроект об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане", - говорится в заявлении дипломатов.

Послы подчеркнули, что эксперты должны отыгрывать центральную роль в отборе квалифицированных судей. "Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - добавили послы стран "Большой семерки".

"Большая семерка" ("G7") - международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко

Как сообщалось, парламентарии подали ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде 1927 правок, работу над которыми в сессионном зале депутаты начали 23 мая.

Закрывая пленарное заседание в среду, спикер парламента Андрей Парубий отметил, что нардепам осталось рассмотреть "немного – буквально 55-60 правок", и заявил, что голосование во втором чтении и в целом за проект закона о Высшем антикоррупционном суде в Верховной Раде состоится на утреннем пленарном заседании в четверг, 7 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3070065
 
   
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болше всего мне нравится позиция простых граждан Украины,где они?
ВСЕМ ПОХ,это что странам G7 больше всего надо или украинцам,которых дрючат как хотят
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А вам какая разница? Я понимаю, что вы с колен не встаете никогда и вас дрюча в хвост и в гриву, но это не означает, что и украинцев. Если бы нас дрючили, как вас, то мы бы свергли эту власть, как в 14-ом году. Пока идет все нормально, хоть и потихоньку. Если бы ваши выблядки войной не пошли на нас и до этого не правили Украиной через своих вассалов, то мы бы давно были в НАТО и ЕС. Так что иди кури кури помет куриный, лапоть Послы стран G7 призывают Раду проголосовать законопроект об Антикоррупционном суде, - заявление - Цензор.НЕТ 2590
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Навіщо відповідати класичному порохобу? в спам гидоту і всі справи!
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остуди свою скрепу в луже,медведчук кум путина ходит в гости решать вопросы к порошенко,кацап новинский агитирует в раде против украинской автокефалии,4 год порошенко блокирует создание антикоррупционного суда,состоянии ахметова расте вместе с платежками,пол Украины в Польше на заработках,все хорошо в Украине идет только для ХУЙЛА И ПОДХУЙЛОВНИКОВ как ты и тебе подобные
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Они сделали все, что просил МВФ- подняли возраст для пенсий. Подняли в десятки раз цену на газ, электричество, воду и квартлату. Не повышают и не индексируют зарплаты и пенсии. Короче , все что касалось карманов простых людей - все выполнили . Но вот суд против себя антикорупционный они не проголосуют никогда. Вот пишут уже, что могут и без МВФ обойтись.
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ребяты - в отставку все!!! Рада, Грося и его кабинет - в отставку!!!Хватит, накеровались
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Лучше за пуйлом своим присматривайте и не суйте свой вонючий пятак в Украину. Послы стран G7 призывают Раду проголосовать законопроект об Антикоррупционном суде, - заявление - Цензор.НЕТ 5711
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И проголосуют ведь, сомнений нет. И неприкосновенность снимут с депов.
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ну проголосуют, ну создадут, а дальше что? Вот кто будет работать в новом суде, если в Украине не проводилась судебная реформа? Понабирают по объявлению, и будут также под залог всех отпускать, как и раньше, только вот залоги выше будут))
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накера тогда бучу под радой устраивали с требованием срочно создать суд.
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передергиваете уважаемый мол нахер он нужен и так все сволочи знакомый метод с банковой мол все одинаковые к вашему огорчению в процессе назначения судей принимает активное участие наблюдательный совет с представителями иностранных государств в этом все зло для банковой и лично петра лексеича .... читайте книгу петр пятый и прогрессируйте. кстати злые языки утверждают что набу заинтересовалось фактами коррупции изложенными в этой книге. и не говорите мол книгу написал онищенко еще тот му.к мы и так знаем . вопрос не в том кто написал вопрос в том что если это правда то кто ответит а вот тут конституционный суд и нужен . удачи
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Да примут. Вон с НАБУ уже неучились договариваться, Коломойский на свободе и никто его не трогает за выведенные миллионы из Привата. А за это Сытник получает свою порцию пиара на 1+1
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вот если бы у нас меньше удиляли внимание пиару, а больше думали как уменьшить уровень коррупции в стране, то возможно и ситуация была бы другая. а так что Сытник, что Лещенко, что пол ВР лишь вечно шумять о проблемах и переводят стрелки с одного на другого(
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примитивно за что вам там только бабки платят учитесь ..... интересно когда уже набу обратит внимание на махинации коломойского с продажей привата а сытник расскажет об этом по каналу 1+1
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Люблю я эти страны ))) Призывают))) Давят сапогом на голову лолите. Вот как они призывают ) - И это правильно !
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Чітко і недвозначно посли закликали петю не шахраювати, та погодитись на міжнародний експертний контроль за призначенням суддів.. Мені дуже сподобалась фраза: ".. якому будуть довіряти громадяни.."
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заставьте пчел проголосовать против меда))
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Как стать умным, справедливым, честным и порядочным судьей?
Всего четыре правила:
1. Умный судья принимает взятку через адвоката, а не напрямую от подсудимого.
2. Справедливый - назначает меру наказания строго в соответствии с прейскурантом.
3. Честный - не скрывает, что берет.
4. Порядочный - делится (с коллегами, с начальством, с прокурором, да мало ли...)
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вот это про всех украинских судей)) И обидно, что в Украине так и не было чистки в судебной системе, поэтому такие судьи и будут работать в АКС, но видимо никого это не волнует, особенно "антикоррупционеров", которые хотят протянуть в новый суд своих "ручных" судей.
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очень удобно иметь свой ручной суд, поэтому и антикоррупционеры еще так просят создать. О борьбе с коррупцией тутт даже и речи идти не может, цели явно другие
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реформы из под палки, трудно назвать реформами
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спочатку приймуть, а потім споганять
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странно чего так все вцепились в єтот суд, все же количеством качества не добиться, хватит уже хваленного НАБУ. Проедают миллионы, а отдают тысячи. Создание антикорурпционого суда явно выгодно лишь самим антикорурпционерам, так хоть есть на чем пиарится и о чем говорить
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Из этого заявления следует что МВФ командует семью независимыми, наиболее развитыми государствами мира. Вот оно, Мировое правительство; а всё ходили слухи что это конспирология какая-то.
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из этого следует, что умные плохому не научат.
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Ну примут, ну создадут опять наспех и наберут старые кадры, все, как было с НАБУ. А борьба с корурпцией от этого с мертвой точки все равно не сдвинется. Суд будет таким же инструментом, как и Бюро для борьбы с оппонентами или для вытаскивания своих.
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чтобы не сделали, зрадоепы всегда будут недовольны. одно дело кричать давай-давай, делайте все красиво и быстро - другое дело реально что-то сделать.
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ну так "борцы с коррупцией" этого и хотят, что бы в АКС набрали "ручных" судей и те принимали правильные решения для Бюро, а больше им ничего и не нужно.
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А посли G7 за своє життя хоч одну собачу будку збудували, щоб робити такі заклики?
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многие из них даже не были на мальдивах,плохо работали в своих странах с бюджетом
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Это как призывать вора не воровать. Результат предсказуем. Для этого есть другие, более действенные меры - зона. Со всеми вытекающими.
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Прикинте как у ПЕТРА подгорает...
Украсть сумел...а сохранить НЕ ДАЮТ
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а грыгорыч де?
Классика - трое в лодке, не считая собаки...
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Так его таки и утопили, как Герасим Му-му, гы. Он зае*ал деньги клянчить.
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В антікорупційних питаннях треба зовнішний нагляд, інакше це зло не подолати в Україні. Коли покарання за такий злочин буде невідворотним, тоді хабарників і буде лякати давати та брати хабарі, та що суд їх не звільнить,'взагалі скасувати заставу за хабарі чи застава в 10 разів більша ніж хабар.
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не волнуйся, перед выборами у всех неугодных кандидатов будут резко "находить" коррупцию. не хватало чтобы рашка занесла чемодан денег надзирателям и те влияли на выборы. вон даже в австрию занесли чемоданы, а ты хочешь отдать таким все рычаги управления.
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послы 7 стран предлагают власти еврейскую рулетку
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Україна на межі глибокої економічної кризи: відкритий лист економістів і бізнесу
06.06.2018, 15:36 • 352 • 1

Економіст Тимофій Милованов оприлюднив відкритий лист лист українському суспільству від бізнесу та провідних економістів
Вважаємо своїм обов'язком заявити: українська держава стоїть на межі глибокої економічної кризи.
У другій половині цього року український уряд має заплатити понад 3 млрд доларів кредиторам. Наступного року біля 7 млрд. Цих коштів держава не має, і джерела їх отримання поки відсутні. Невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні з неминучим стрімким зубожінням більшості українських громадян.
Для виплати є три опції:
- продовження програми співробітництва з МВФ;
Читайте також: Просте пояснення жорсткої позиції МВФ щодо Антикорупційного суду
- позики у приватних інвесторів;
- радикальне скорочення видатків бюджету.
Опція зі приватними інвесторами насправді означає лише відкладання проблеми на рік із подальшим іще більшим затягуванням боргового зашморгу. Оскільки гроші можна буде позичити не менше ніж під 8% або всі 10-12%.
Радикальне скорочення видатків бюджету - пенсії, зарплати, освіта, медицина, оборона - малоймовірне.
Тому залишається подальше співробітництво з МВФ, де річна ставка позики складає 3%. Але ця програма не буде продовжена, доки Україна не повернеться на шлях реформ. Із МВФ чи без, через відсутність боротьби з корупцією та повільні реформи ми втрачаємо останній шанс.
У нас є тижні (не місяці). Парламент, уряд і президент повинні зробити вибір зараз. Перед тим, як парламент піде на канікули.
Читайте також: Як зупинити повзуче захоплення України
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Тимофій Милованов, PhD, Почесний президент Київської Школи Економіки.

Юрій Городніченко, PhD, Голова академічної ради Київської Школи Економіки.

Юлія Клименко, директор програми MBA, Київська школа економіки; Колишній заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України; Член правління Transparency International Україна

Роман Шпек, Голова Ради Незалежної асоціації банків України, Старший Радник ПАТ "Альфа Банк"

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Какой позор...На 5м году войны в разворованной стране с более чем 10000 убитыми, 1.5 млн. переселенцев и с несчетным количеством раненых, инвалидов и искалеченными судьбами людей, весь мир уговаривает это дерьмо сделать хотя бы одну вещь для пользы обворованного и измученного войной народа! А эти ублюдки в готовый проект вносят сотни своих поправок, имитируя бурную деятельность, чтобы в конечном итоге ночью втихаря все-таки принять редакцию главного вора в законе. И утром нам скажут: так получилось, мы не поняли за что голосовали, но сейчас будем исправлять и т.д. и .т п. как было не один раз.
Суки, когда вы уже нажретесь?!?!?!
Пусть все наворованное вами бабло встанет поперек горла вам и всем вашим ближним и дальним родственникам. Не говорю до седьмого колена - не выведете столько своих паразитов. На вас этот ваш род и закончится!
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победить коррупцию в Украине можно одним только методом .... повесить на майдане главного корупционера ......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы стран G7 призывают Раду проголосовать законопроект об Антикоррупционном суде, - заявление
 
 
 
 
 
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