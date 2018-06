 Послы стран G7 призывают Раду проголосовать законопроект об Антикоррупционном суде, - заявление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Канадского председательствования в G7.

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане", - говорится в заявлении дипломатов.

Послы подчеркнули, что эксперты должны отыгрывать центральную роль в отборе квалифицированных судей. "Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - добавили послы стран "Большой семерки".

G7 Ambassadors encourage the Verkhovna Rada to pass a law establishing an independent and credible #anticorruptioncourt. pic.twitter.com/pZ4mQerI18