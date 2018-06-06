 Послы стран G7 призывают Раду проголосовать законопроект об Антикоррупционном суде, - заявление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Канадского председательствования в G7.
"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане", - говорится в заявлении дипломатов.
Послы подчеркнули, что эксперты должны отыгрывать центральную роль в отборе квалифицированных судей. "Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - добавили послы стран "Большой семерки".
G7 Ambassadors encourage the Verkhovna Rada to pass a law establishing an independent and credible #anticorruptioncourt. pic.twitter.com/pZ4mQerI18— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 6 июня 2018 г.
"Большая семерка" ("G7") - международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.
Как сообщалось, парламентарии подали ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде 1927 правок, работу над которыми в сессионном зале депутаты начали 23 мая.
Закрывая пленарное заседание в среду, спикер парламента Андрей Парубий отметил, что нардепам осталось рассмотреть "немного – буквально 55-60 правок", и заявил, что голосование во втором чтении и в целом за проект закона о Высшем антикоррупционном суде в Верховной Раде состоится на утреннем пленарном заседании в четверг, 7 июня.
ВСЕМ ПОХ,это что странам G7 больше всего надо или украинцам,которых дрючат как хотят
Всего четыре правила:
1. Умный судья принимает взятку через адвоката, а не напрямую от подсудимого.
2. Справедливый - назначает меру наказания строго в соответствии с прейскурантом.
3. Честный - не скрывает, что берет.
4. Порядочный - делится (с коллегами, с начальством, с прокурором, да мало ли...)
Украсть сумел...а сохранить НЕ ДАЮТ
Классика - трое в лодке, не считая собаки...
06.06.2018, 15:36 • 352 • 1
Економіст Тимофій Милованов оприлюднив відкритий лист лист українському суспільству від бізнесу та провідних економістів
Вважаємо своїм обов'язком заявити: українська держава стоїть на межі глибокої економічної кризи.
У другій половині цього року український уряд має заплатити понад 3 млрд доларів кредиторам. Наступного року біля 7 млрд. Цих коштів держава не має, і джерела їх отримання поки відсутні. Невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні з неминучим стрімким зубожінням більшості українських громадян.
Для виплати є три опції:
- продовження програми співробітництва з МВФ;
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- позики у приватних інвесторів;
- радикальне скорочення видатків бюджету.
Опція зі приватними інвесторами насправді означає лише відкладання проблеми на рік із подальшим іще більшим затягуванням боргового зашморгу. Оскільки гроші можна буде позичити не менше ніж під 8% або всі 10-12%.
Радикальне скорочення видатків бюджету - пенсії, зарплати, освіта, медицина, оборона - малоймовірне.
Тому залишається подальше співробітництво з МВФ, де річна ставка позики складає 3%. Але ця програма не буде продовжена, доки Україна не повернеться на шлях реформ. Із МВФ чи без, через відсутність боротьби з корупцією та повільні реформи ми втрачаємо останній шанс.
У нас є тижні (не місяці). Парламент, уряд і президент повинні зробити вибір зараз. Перед тим, як парламент піде на канікули.
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Тимофій Милованов, PhD, Почесний президент Київської Школи Економіки.
Юрій Городніченко, PhD, Голова академічної ради Київської Школи Економіки.
Юлія Клименко, директор програми MBA, Київська школа економіки; Колишній заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України; Член правління Transparency International Україна
Роман Шпек, Голова Ради Незалежної асоціації банків України, Старший Радник ПАТ "Альфа Банк"
Томаш Фіала, генеральний директор, Dragon Capital
Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ
Іван Міклош, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ
Маргарита Карпенко, партнерка, DLA Piper
Андрій Логвін, Співзасновник та Генеральний директор компанії Кasta
Сергій Гусовський, стратегічний радник почесного президента, Київська школа економіки
Сергій Башлаков
Наталія Шаповал, віце-президент з економіко-політичних досліджень, Київська школа економіки
Наталія Мостепанюк, віце-президент з фінансів, Київська школа економіки
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Суки, когда вы уже нажретесь?!?!?!
Пусть все наворованное вами бабло встанет поперек горла вам и всем вашим ближним и дальним родственникам. Не говорю до седьмого колена - не выведете столько своих паразитов. На вас этот ваш род и закончится!