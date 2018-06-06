 Послы стран G7 призывают Раду проголосовать законопроект об Антикоррупционном суде, - заявление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Канадского председательствования в G7.

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"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане", - говорится в заявлении дипломатов.

Послы подчеркнули, что эксперты должны отыгрывать центральную роль в отборе квалифицированных судей. "Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - добавили послы стран "Большой семерки".

G7 Ambassadors encourage the Verkhovna Rada to pass a law establishing an independent and credible #anticorruptioncourt. pic.twitter.com/pZ4mQerI18 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 6 июня 2018 г.

"Большая семерка" ("G7") - международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

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Как сообщалось, парламентарии подали ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде 1927 правок, работу над которыми в сессионном зале депутаты начали 23 мая.

Закрывая пленарное заседание в среду, спикер парламента Андрей Парубий отметил, что нардепам осталось рассмотреть "немного – буквально 55-60 правок", и заявил, что голосование во втором чтении и в целом за проект закона о Высшем антикоррупционном суде в Верховной Раде состоится на утреннем пленарном заседании в четверг, 7 июня.