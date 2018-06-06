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 Политика Украины
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Все про:голодовка (594) политзаключенные (776) Балух Владимир (130)

 Балух голодает уже 80-й день. Он потерял 30 кг веса, - адвокат Динзе

Украинский активист Владимир Балух, который уже 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, потерял 30 кг веса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом 6 июня на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе.

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду", – отметила Динзе.

Балух продолжает голодовку, начатую 19 марта, из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070061
 
 
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перейти на сухари и кисель? 30-дней голодал (макс 25)?
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Ирла́ндская голодо́вка 1981 го́да. Киран Дохерти Прожил дольше всех из 10 погибших от голода 73 дня. Но то была голодовка по настоящему.......
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это настоящие принципиальные и патриоты. Разница большая
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Ото то и оно! А то 80-й день. Согласен, это ОЧЕНЬ тяжело. Но выдумывать то зачем!
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помнишь как опускалась по трапу Савченко из самолета?! На голодовку не похоже
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по настоящому тільки гадя-надя може у неї жопний запас великий
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Не сперечаюсь, але я день не поїм - і вже не в своїй тарілці, до вечора кишки марш грають.....
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Ну, хотя бы так. Значит будет жить. А это - главное!!!
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Украинцы, вы все же такие же ватаны, как и кацапы... Вас 40 миллионов человек. Вы можете массой своей закатать кацапов в землю, если всей толпой попрете на мордор. Вопрос с рашкой будет решен за неделю и никакие кацапские ракеты и бомбы не помогут. Ну вы же - такие же терпилы, как россияне. Вы никогда ни на что не решитесь. Поэтому, от вас, как и от кацапов шарахается весь Мир. Вы - хлебанный совок - что украинцы, что русские, что белорусы, что казахи. Те народы, которые послали совок нах - это Прибалтика, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия... Эти страны выгнали в 90-е всю гебню, а вы с ней в десна долбились и долбитесь до сих пор. Для нас вы - русня и русней останетесь
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Герой , йо моє .... На кацапів йти пропонує . А на що нам кацапстан ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБалух голодает уже 80-й день. Он потерял 30 кг веса, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
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