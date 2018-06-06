 Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на 112.
"Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Австрии.
Кстати, вовсе не только украинское. Фрицы сальце едят аж на раз, поляки тоже любят. Хорошо хранится, сытно, вкусно - универсальный продукт.
б) ничего плохого в свиньях и собаках по отдельности нет. Весь ужас именно в их противоестественном гибриде.
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Ваша гордість це путін, давно померлі діди з НКВД, матрьошкі з балалайками.
тобто вас, кацапіків...
Для свиньи и собаки.
Найди в архиве цензора песни 2014, как США ПОМОЖЕТ Украине, интересно станет!
Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
ДЕ ХТО
Сливает Ивропа Украину помаленьку..
Про це він оголосив на прес-конференції у Санкт-Петербурзі після зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним, повідомляє Reuters.
ДЕ ХТО
Сливает и только свидонутые на всю голову этого не видят!
"Как известно, намедни Норвежский суверенный фонд (GPFG) сделал еще один шаг на пути к отказу от вложений в акции нефтегазовых компаний, а именно - привлек на свою сторону армию ученых, экспертов и прочих уважаемых граждан Норвегии, которые могут повлиять на решение правительства. А Норвегия это как раз та страна, в которой к мнению людей науки прислушиваются", - пише у своєму блозі Злий Одесит, повідомляють Патріоти України, і продовжує:
"И вот, казалось бы, перипетии с данным фондом, пускай и объемом ни много ни мало, а $1 триллион, в далекой холодной Норвегии нас не сильно должны волновать. А вот как раз и нет!
Дело в том, что если Норвежский суверенный фонд таки получит "зеленый свет" на слив акций нефтегазовых компаний, то он нанесет ничуть не меньший удар по Российской Федерации, чем любые другие санкции, которые вводились в течение последних четырех лет. А все потому, что именно норвежцы являются одними из крупнейших держателей российских ценных бумаг, суммой на $2.9 млрд.
С учетом же развивающихся вокруг РФ санкционных событий не удивительным будет, если в первую же очередь в Осло примут решение избавляться именно от российской целлюлозы.
Этот визг уже ПЯТЫЙ год продолжается, а толку?
ДЕ ХТО
Мне ГЛУБОКО НАС..АТЬ, что на паРАШЕ делается!!! Пусть хоть на Марсе колонию строят. Я тут живу и визг по поводу "все за нас", "Раше гаплык" и тд уже тошнит!!!!!да мне тожа "АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ а санкции давят в радость рюським чуханам (с 15г сан)
Активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов
Нууу вы и тупыыые!
Пример Сименса не единственный я думаю.
б) репарации в размере "дох*я" (точный размер дох*я обсудим отдельно)
в) Хуйло и его приспешников - под суд
Это то, что НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. Остальные детали позже.
Только мордой в говно, только так. Или удавка на шее, чтоб макаронам были рады - тогда с ними можно говорить.
P.S.
как правильно вставить видео с ютуб?
деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», -
сказал актер.
Отношения с Киевом, полагает он, наладятся
посредством денежных вложений. Например, бесплатно посылать стране газ в
течение 10-15 лет.
«Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», - подчеркнул Ефремов.
Ефремов, на поверку, оказался таким же ватником как и все остальные. Уже не первый раз слышу от него, что проблему оккупации Крыма можно решить деньгами.
В его хлипком мозге не возникает варианта при котором его страна забирает свои войска из Крыма и уходит навсегда. Нет, такая версия развития событий, видимо, очень ранит его имперское сознание. Просто заплатить хохлам и довольно. Пусть ещё они нам спасибо скажут
По сути Ефремов, такой же барский холоп, как и многие его соотечественники из артистического цеха.
"Когда нацисты, придя к власти, начали нарушать условия Версальского договора, строить армию, осуществили ремилитаризацию Рейнской зоны, начали нарушать свои внешнеторговые обязательства, то западные политические лидеры демократических стран очень часто смотрели на эти нарушения сквозь пальцы и они имели на это как минимум две причины", - говорит историк Иван Патриляк.
Первой причиной была сильная боязнь коммунизма, который мог продвинуться с Востока дальше в Европу, однако нацистская Германия открыто показывала свою враждебную позицию к этой идеологии.
Вторая причина - неофициальное сочувствие других стран Запада к Германии, которая оправляется от сложных санкций Версальского договора.
"Французы и англичане понимали, что они немножко переборщили в Версале, что они унизили великий народ, все-таки они же культурные, немцы - поэты, композиторы, "мы немного круто с ними обошлись". Они думали, что Гитлер где-то определенно прав. "Австрийцы в 1920 году попросились объединиться с немцами, но мы не дали. Хотят - давайте мы Германии дадим то, что она хочет, выведем ее назад в круг равноправных наций, позволим им вернуться", - отмечает историк.
1. "Боязнь коммунизма", у ваших европейских товарищей, в первой половине 20 века, была такой сильной, что они продали СССР все самые современные технологии и сдали в наем своих специалистов, которые непосредственно участвовали в индустриальном подъеме большевистской России.
Запомните раз и навсегда: это Европа и США подняли экономику сталинского СССР! Ни один крупный промышленный объект не был построен без участия заграничных спецов.
2. Далее, хитрожопый Сталин, влекомый идеей стравливания стран Европы, с целью их ослабления, взрастил Гитлера, приведя его к власти и снабжая всеми необходимыми ресурсами, вплоть до июня 1941 г.
Ну, а далее...
Вывод: Все решают свои мелкотравчатые идеи, не задумываясь о будущем.
Вот о чем это чучело должно подумать прежде чем открывать рот.