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Все про:Австрия (366) Россия (69527) санкции (6795) Курц (46)

 Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии

Во время встречи в Вене президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца был обсужден вопрос санкций и политического решения по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на 112.

"Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Австрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-канцлер Австрии Штрахе предлагает отменить "возмутительные" антироссийские санкции

Источник: https://censor.net.ua/n3070057
 
   
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Сливает Ивропа Украину помаленьку...
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дивися щоб тебе в унітаз не змило.
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Зечем его смывать, если он там отродясь? Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 5370
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Я, кстати, тоже не понимаю тех, кто придумал называть кацапов свинособаками. Свинья как источник сала - тотемное украинское животное. Так зачем же украинцам отдавать мокшанам часть своей идентичности?!
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"..., и заведите, мамо, свинью и назовите её "прапорщик Сидоров" . Приду из армии - зарежу!".
Кстати, вовсе не только украинское. Фрицы сальце едят аж на раз, поляки тоже любят. Хорошо хранится, сытно, вкусно - универсальный продукт.
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Украинцы свиней режут. А как зарежут, то радуются. Поэтому мы и кацапов называем свиньями, от чувства радости. 😄
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Я свинью резал для мяса и засолки сала.Радости или горя не испытывал.Ты садист?
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а) недавно Рыбников написал шедевральную статью "Входит свинособака" - там в комментах есть и про немецкое происхождение термина
б) ничего плохого в свиньях и собаках по отдельности нет. Весь ужас именно в их противоестественном гибриде.

Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 7019
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Если всё дело в противоестественности гибрида, то можно назвать кацапов, например, медведеолени. Но совершенно недопустимо, чтобы в их названии присутствовало название нашего национального животного, предмета нашей любви и гордости.. По крайней мере, я так считаю.
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"чтобы в их названии присутствовало название нашего национального животного, предмета нашей любви и гордости.."
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Ваша гордість це путін, давно померлі діди з НКВД, матрьошкі з балалайками.
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річ у тому, що ми полюбляємо різати кабанців, голосливих як собак..
тобто вас, кацапіків...
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Ксюша.Помнишь говорил,что Бабченко будет окей?Можете его зарезать..
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Во-первых, что значит "вас, кацапіків"?! Я к кацапам никакого отношения не имею. Во-вторых, в том, что вы написали - непаханное поле работы для психоаналитиков, социальных психологов (потому что в этом смысле высказались не вы одна) и даже психиатров. По-вашему получается, что кацапы украинцев уничтожали-истребляли-геноцидили, а те, вместо достойного ответа своим обидчикам, отыгрываются на свиньях, потому что когда они их режут, то им, видите ли, представляется, что это не свинья, а москаль?
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Сравнить свинью, собаку с русскими - действительно обзывательство.
Для свиньи и собаки.
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Просто в ваших вышитых мозгах это ещё не сложилось, но время покажет.
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Сарёжа, неужто ты в самом деле такой тупой? Или в твоей методичка написано не так?
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та не бзди ватнік, час вже виграно, а США Україну не залишать, бо у штатів свої інтереси і посилення рашки не цікаво.
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та да, потихоньку мир привыкает к новым границам...
Найди в архиве цензора песни 2014, как США ПОМОЖЕТ Украине, интересно станет!
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І хто визнав Крим російським?) а лугандон?)
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І хто визнав Курильські острови російськими? США ніколи не визнавали країни Балтії сесесерівськими і шо?
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В тому то і справа що у США є фінансові важилі впливу на рашку, а рф практично не має нічого. А Крим прибутків до казни рф не приносить тільки збитки величезні на дотації та компенсації, раніше вони платили аренду за базу у Севасі це копійки у порівнянні скільки збитків на міст, воду електрику зараз.
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Справа в тому шо мене цікавлять справи в Україні, а не та, що робиться десь там. А в Україні ВСЕ вельми погано, на жаль!
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Ти просто ї@анутий на всю голову ватоголий даун - це на паРашу санкції накладають, а п...тін ще додатково її ізолює. Скоро час покаже, що паРаша в кам'яному віці живе.
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05.06.18 19:18 Австрия в качестве председателя ЕС поддержит европейские санкции против России, - Курц по итогам переговоров с Путиным
Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 4177Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 4177 ДЕ ХТО

Сливает Ивропа Украину помаленьку..
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Сливает и только свидонутые на всю голову этого не видят!
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що Євросоюз не скасує антиросійських санкцій без прогресу в Україні.
Про це він оголосив на прес-конференції у Санкт-Петербурзі після зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним, повідомляє Reuters.
Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 9817 ДЕ ХТО

Сливает и только свидонутые на всю голову этого не видят!
"Как известно, намедни Норвежский суверенный фонд (GPFG) сделал еще один шаг на пути к отказу от вложений в акции нефтегазовых компаний, а именно - привлек на свою сторону армию ученых, экспертов и прочих уважаемых граждан Норвегии, которые могут повлиять на решение правительства. А Норвегия это как раз та страна, в которой к мнению людей науки прислушиваются", - пише у своєму блозі Злий Одесит, повідомляють Патріоти України, і продовжує:
"И вот, казалось бы, перипетии с данным фондом, пускай и объемом ни много ни мало, а $1 триллион, в далекой холодной Норвегии нас не сильно должны волновать. А вот как раз и нет!
Дело в том, что если Норвежский суверенный фонд таки получит "зеленый свет" на слив акций нефтегазовых компаний, то он нанесет ничуть не меньший удар по Российской Федерации, чем любые другие санкции, которые вводились в течение последних четырех лет. А все потому, что именно норвежцы являются одними из крупнейших держателей российских ценных бумаг, суммой на $2.9 млрд.
С учетом же развивающихся вокруг РФ санкционных событий не удивительным будет, если в первую же очередь в Осло примут решение избавляться именно от российской целлюлозы.
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Этот визг уже ПЯТЫЙ год продолжается, а толку?
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. В целом с начала 2018 года топливо в россии подорожало на 7,2%. +5 мес 7,2 %=15 %к крнцу 2019 г
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Мне ГЛУБОКО НАС..АТЬ, что на паРАШЕ делается!!! Пусть хоть на Марсе колонию строят. Я тут живу и визг по поводу "все за нас", "Раше гаплык" и тд уже тошнит!!!!!
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Очікуємо від Росії політичного рішення щодо України, що дозволить скасувати санкції, - уряд Австрії - Цензор.НЕТ 7076 ДЕ ХТО

Этот визг уже ПЯТЫЙ год продолжается, а толку?
ДЕ ХТО

Мне ГЛУБОКО НАС..АТЬ, что на паРАШЕ делается!!! Пусть хоть на Марсе колонию строят. Я тут живу и визг по поводу "все за нас", "Раше гаплык" и тд уже тошнит!!!!!да мне тожа "АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ а санкции давят в радость рюським чуханам (с 15г сан)
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владимир путин провёл в понедельник рабочее совещание по ЖКХ. Фраза президента, обращенная к коммунальщикам - «С ума сошли, что ли?!» - стала знаковой - речь шла о запредельном росте тарифов.
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Может про наши тарифы напишешь чего? Скоро про газ напишут, посмотрим кто с чего сойдёт.
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с позывным Воха (Владимир Жога) попал в реанимацию.

Активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов
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...и начато строительство очередного северного потока, да и южного похоже тоже....
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ваш брат уже 4 года про это хрюкает))
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Украине уже ПЯТЫЙ год всем миром помогают....
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Владимир Путин провёл в понедельник рабочее совещание по ЖКХ. Фраза президента, обращенная к коммунальщикам - «С ума сошли, что ли?!» - стала знаковой - речь шла о запредельном росте тарифов.
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Хоть ты с заглавных имя президента написал.Спс брат..
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"Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся дружить семьями Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отметить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 3858 Источник: https://censor.net.ua/n3070057
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Вам же путя сказал - Крым не верну ни за какие каврижки....
Нууу вы и тупыыые!
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Значит австрияки зря надеются...Бедненькие 3.14дорасики.
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Да им пох...
Пример Сименса не единственный я думаю.
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а) полное прекращение военной агрессии и поддержки ОРДЛО
б) репарации в размере "дох*я" (точный размер дох*я обсудим отдельно)
в) Хуйло и его приспешников - под суд

Это то, что НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. Остальные детали позже.
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Та ваши санкции то пшик, лучше б пример с америкосов брали
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Думаю,рашка готова уже идти на попятую. Все признаки на лицо.
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Будущая встреча Трампа с путей. Он просто так не встречается. Без результата.
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Есть еще косвенные. Дороги в дыре не строят. Перекрывают границу с рашкой.Нет привоза бензина.
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хуйло скзал что это все на пользу касабам
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Вот , полюбуйтесь на проституток.
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Австрия зашкварилась об опущенного хуйла Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 8901
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четвертий рік все обговорюють, четвертий рік надіються, четвертий рік все засідають і....теревені точать. Ну, звісно, не їм же в окопах сидіти, не їхніх дітей та братів в Україні хоронять.....Вони далеко....в Європі.....звідти завжди краще видно.
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голодной куме ... на уме,этим лишь бы санкции отменить
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Политическое решение по Украине - возвращение украденного+репарации за ущерб.
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Это типа Х#йло подкинь нам бабла или как... Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии - Цензор.НЕТ 3408
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ну когда уже они поймут, что никакие решения на бумаге ни к чему Рашку сраную не обязывают?...
Только мордой в говно, только так. Или удавка на шее, чтоб макаронам были рады - тогда с ними можно говорить.
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Жаль. Очень жаль. Насколько помню историю, Вену хоть и освобождали войска Красной армии, но она не попала в советскую зону ответственности(окупации) Сейчас бы австрийцы пели иначe!
P.S.
как правильно вставить видео с ютуб?
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германия попала, но это им никак не мешает. фрау с хуйлом в десны бьется только так, скучает по ГДР.
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Может она берет пример с Украины вообще, и с Порошенко в частности? И да, я хоть с доброй долей "зрадностi", зато без " порохоботства!
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друзья кацапов четко проявились: германия, австрия, италия, греция. если бы не Штаты, эти шалавы уже в открытую посасывали трубу хуйла, а так, из страха перед США, пока еще прикидываются метросексуалами.
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Вот же коварные австрияки! Хотят отменить такие полезные санкции!
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Жили-были три брата: двое умных, а третий дурак.
Очікуємо від Росії політичного рішення щодо України, що дозволить скасувати санкції, - уряд Австрії - Цензор.НЕТ 7198

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двое КУРЦЫ( с немецкого -короткий) , и средний - дурак ))
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российский актер Ефремов предложил отдать Керченский мост Украине.
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«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. <…> Пускай они
деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», -
сказал актер.
Отношения с Киевом, полагает он, наладятся
посредством денежных вложений. Например, бесплатно посылать стране газ в
течение 10-15 лет.
«Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», - подчеркнул Ефремов.

Ефремов, на поверку, оказался таким же ватником как и все остальные. Уже не первый раз слышу от него, что проблему оккупации Крыма можно решить деньгами.

В его хлипком мозге не возникает варианта при котором его страна забирает свои войска из Крыма и уходит навсегда. Нет, такая версия развития событий, видимо, очень ранит его имперское сознание. Просто заплатить хохлам и довольно. Пусть ещё они нам спасибо скажут
По сути Ефремов, такой же барский холоп, как и многие его соотечественники из артистического цеха.
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Поменяйте гитлера на пуйло , нацистскую германию на скрепнуую парашу и найдите 10 отличий :
"Когда нацисты, придя к власти, начали нарушать условия Версальского договора, строить армию, осуществили ремилитаризацию Рейнской зоны, начали нарушать свои внешнеторговые обязательства, то западные политические лидеры демократических стран очень часто смотрели на эти нарушения сквозь пальцы и они имели на это как минимум две причины", - говорит историк Иван Патриляк.
Первой причиной была сильная боязнь коммунизма, который мог продвинуться с Востока дальше в Европу, однако нацистская Германия открыто показывала свою враждебную позицию к этой идеологии.
Вторая причина - неофициальное сочувствие других стран Запада к Германии, которая оправляется от сложных санкций Версальского договора.
"Французы и англичане понимали, что они немножко переборщили в Версале, что они унизили великий народ, все-таки они же культурные, немцы - поэты, композиторы, "мы немного круто с ними обошлись". Они думали, что Гитлер где-то определенно прав. "Австрийцы в 1920 году попросились объединиться с немцами, но мы не дали. Хотят - давайте мы Германии дадим то, что она хочет, выведем ее назад в круг равноправных наций, позволим им вернуться", - отмечает историк.
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Теперь пазвольте, пару слов без протокола!

1. "Боязнь коммунизма", у ваших европейских товарищей, в первой половине 20 века, была такой сильной, что они продали СССР все самые современные технологии и сдали в наем своих специалистов, которые непосредственно участвовали в индустриальном подъеме большевистской России.

Запомните раз и навсегда: это Европа и США подняли экономику сталинского СССР! Ни один крупный промышленный объект не был построен без участия заграничных спецов.

2. Далее, хитрожопый Сталин, влекомый идеей стравливания стран Европы, с целью их ослабления, взрастил Гитлера, приведя его к власти и снабжая всеми необходимыми ресурсами, вплоть до июня 1941 г.

Ну, а далее...
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Ну, а далее нарыв вскрылся и наступило излечение... ценой десятков миллионов погибших человеков.

Вывод: Все решают свои мелкотравчатые идеи, не задумываясь о будущем.
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Если бы силы антигитлеровской коалиции в 1945 ждали "мирного решения" по вопросу аннексированной Гитлером Австрии, то сейчас бы в Австрии канцлером был бы внук Гитлера.
Вот о чем это чучело должно подумать прежде чем открывать рот.
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К стати острайх получился даже более хитрожопым чем дойчлянд. Австрийцы бабло у карликового хуйленка взяли за ватные пробросы, но официально заявили что санкцЫи русне только на пользу и напользу они потдерживают. короче лукавый бацька из минимордора рыдает в стороне. Он явно думал что мастером в разводе мордовских лохов является он, а оказалось что переходящий кубок у австрийцев.
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Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии
Очікуємо від Росії політичного рішення щодо України, що дозволить скасувати санкції, - уряд Австрії - Цензор.НЕТ 6543
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОжидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии
 
 
 
 
 
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