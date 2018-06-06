 Ожидаем от России политического решения по Украине, что позволит отменить санкции, - правительство Австрии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на 112.

"Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Австрии.

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