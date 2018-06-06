 Пожарные остановили распространение огня в Чернобыльской зоне, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радио" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

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"Ликвидация пожара продолжается, но площадь пожара значительно уменьшилась, площадь пожара составляет менее 3 га. Работает авиация ГСЧС, осуществляются сбросы воды. Ситуация контролируется. Распространения огня нет", - отметила она.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Превышений допустимых норм радиации в Киеве и Чернобыле не зафиксировано.

Напомним, 5 июня в Зоне отчуждения и обязательного отселения загорелась сухая трава, пожар распространился на лесной массив на площади около 10 га.

Полиция открыла уголовное производство. ГСЧС не исключает поджог. На месте пожара были найдены факелы.