EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  1507  27
Все про:ВР (22013) КС (1186) неприкосновенность (830)

 КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - "Українські Новини"

Конституционный Суд признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил источник в суде.

Решение по делу было принято в среду, 6 июня, текст решения суда будет обнародован 7 июня.

КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта №6773 о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Судьей-докладчиком по данному вопросу была Наталья Шаптала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаемая Кабмином антикоррупционная стратегия предусматривает ликвидацию депутатской неприкосновенности, - глава НАПК

Это законопроект был внесен 158 депутатами парламента.

Законопроектом предлагается исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Для рассмотрения в парламенте проект закона должен получить заключение КС о соответствии ст. 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.

Также указано, что предполагаемые изменения не могут ограничивать права и свободы граждан и быть направленными на нарушение независимости и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, 18 апреля КС начал рассматривать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

8 июля Порошенко подготовил изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Источник: https://censor.net.ua/n3070047
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не кажи гоп....закон ще не прийнятий
 показать весь комментарий
 
 
Оце номер!
А за що ж тоді пєтіни бєркутасти покалічили фронтовиків і майданівців 3 березня?
Майдан під ВРУ якраз і вимагав скасування цієї недоторканості.
 показать весь комментарий
 
 
Вставай народ ,пойдём к депутатам прикоснёмся ... КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 7774
 показать весь комментарий
 
 
Желательно за горлышко к ним прикоснуться.
 показать весь комментарий
 
 
зрад...- зрад...- з радістю читаю новину.
і що ж викинуть кнопкодави в своє виправдання?
 показать весь комментарий
 
Ничего, они просто не проголосуют за этот законопроект и все
 показать весь комментарий
 
 
їм пофіг, бо закон буде стосуватися депутатів наступного скликання(якщо його взагалі приймуть, а треба мін. 300 голосів, бо це зміни до Конституції)
 показать весь комментарий
 
 
То що тепер можна депутатів 3,14здити?! Це мені до вподоби.
 показать весь комментарий
 
 
Так ще закон потрібно прийняти !? КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 8754
.. А барижні та інші навряд на це підуть !!!
 показать весь комментарий
 
За Витьком Енакиевским соскучился? Не надейся. КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 4627
 показать весь комментарий
 
 
отменят закон о неприкосновенности - сядет вся оппозиция барыгам.....
Чему радуетесь ущербные? Хотите что бы как в рашке было? Петр Лексеевич с бандой это быстро организует...
Не время сейчас отменять неприкосновенность, пока бандиты сажают....
 показать весь комментарий
 
 
Если сядет Оппозиционный блок в полном составе, то я только за.
 показать весь комментарий
 
 
Як в рашці не буде, вбогий. Просто Ростові стане переповненим. .

Недоторканість відміняти завжди "время", бо кожного разу на місце цих бандитів інші в черзі стоять.
 показать весь комментарий
 
 
Путинская братия во главе с ботоксной старушкой напряглась
 показать весь комментарий
 
Примут его в такой редакции, что он станет инструментом для посадки неугодных. Это Украина, детка.
 показать весь комментарий
 
 
ти так кажеш ніби ти не Мала Дец, а Мала Нец
 показать весь комментарий
 
Как приближаются выборы, сразу заходит разговор о снятии депутатской неприкосновенности. Выборы заканчиваются и новоизбранные замолкают КС визнав конституційним законопроект про скасування депутатської недоторканності, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 8740
 показать весь комментарий
 
 
От я гадаю, чому КС дав такий висновок?
Мабуть сподіваються, що його або не проголосують, або спотворять до невпізнанності.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - "Українські Новини"
 
 
 
 
 
 вверх