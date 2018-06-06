 КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - "Українські Новини"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил источник в суде.
Решение по делу было принято в среду, 6 июня, текст решения суда будет обнародован 7 июня.
КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта №6773 о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции.
Судьей-докладчиком по данному вопросу была Наталья Шаптала.
Это законопроект был внесен 158 депутатами парламента.
Законопроектом предлагается исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.
Для рассмотрения в парламенте проект закона должен получить заключение КС о соответствии ст. 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.
Также указано, что предполагаемые изменения не могут ограничивать права и свободы граждан и быть направленными на нарушение независимости и территориальной целостности Украины.
Как сообщалось, 18 апреля КС начал рассматривать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
8 июля Порошенко подготовил изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.
Вот так зрада!
А за що ж тоді пєтіни бєркутасти покалічили фронтовиків і майданівців 3 березня?
Майдан під ВРУ якраз і вимагав скасування цієї недоторканості.
і що ж викинуть кнопкодави в своє виправдання?
.. А барижні та інші навряд на це підуть !!!
Чему радуетесь ущербные? Хотите что бы как в рашке было? Петр Лексеевич с бандой это быстро организует...
Не время сейчас отменять неприкосновенность, пока бандиты сажают....
Недоторканість відміняти завжди "время", бо кожного разу на місце цих бандитів інші в черзі стоять.
Мабуть сподіваються, що його або не проголосують, або спотворять до невпізнанності.