 Полиция Харькова не нашла видимых признаков насильственной смерти на теле активиста Бычко

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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В полиции говорят, что к ним 5 июня около 12:00 обратилась 40-летняя мать погибшего. Женщина сообщила, что ее 23-летний сын 4 июня в 16:30 ушел из дома и не вернулся.

Тело погибшего нашли примерно в 21:10 в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем правозащитник Роман Лихачев высказал сомнение относительно самоубийства.

"Самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств. И пофигизм полиции подсказывает, что все спишут на скорую руку и на тормозах. Николай готовил документы для открытия общественной организации, перед смертью также мониторил очистные сооружения - и тут резко решил повеситься - не смешите", - подчеркнул правозащитник.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией.