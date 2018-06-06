 НАТО поддерживает экономические санкции против России, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что экономические санкции важны, чтобы отправить четкий сигнал о том, что Россия совершила в Украине. Последствия должны быть, чтобы Россия изменила свое поведение", - сказал глава Альянса.

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Он напомнил о двойном подходе НАТО в контексте политики в отношении России, который предусматривает сочетание укрепления сдерживания и обороны с одновременным сохранением политического диалога.