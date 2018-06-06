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 НАТО поддерживает экономические санкции против России, - Столтенберг

Североатлантический альянс поддерживает экономические санкции, введенные против России, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что экономические санкции важны, чтобы отправить четкий сигнал о том, что Россия совершила в Украине. Последствия должны быть, чтобы Россия изменила свое поведение", - сказал глава Альянса.

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Он напомнил о двойном подходе НАТО в контексте политики в отношении России, который предусматривает сочетание укрепления сдерживания и обороны с одновременным сохранением политического диалога.

Источник: https://censor.net.ua/n3070030
 
 
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Хуйлу без санкций нельзя, ведь они на пользу ватанам
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО поддерживает экономические санкции против России, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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