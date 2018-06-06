 Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Сегодня его (законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". - Ред.) будут еще согласовывать. Конечная редакция, которую будут выносить для голосования, будет готовиться сегодня вечером, ночью в комитете по вопросам правосудия", - сказал Геращенко.

В окончательный вариант документа должно, в частности, войти положение относительно полномочий общественного совета международных экспертов в отборе судей, в котором должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.

Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.

Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

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