EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  672  41
Материалы по теме:
Все про:ВР (22006) Геращенко Антон (910) Антикоррупционный суд (222)

 Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия должен до конца суток 6 июня подготовить окончательную редакцию законопроекта о "Высшем антикоррупционном суде".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Сегодня его (законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". - Ред.) будут еще согласовывать. Конечная редакция, которую будут выносить для голосования, будет готовиться сегодня вечером, ночью в комитете по вопросам правосудия", - сказал Геращенко.

В окончательный вариант документа должно, в частности, войти положение относительно полномочий общественного совета международных экспертов в отборе судей, в котором должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.

Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.

Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев призвали прийти в четверг под ВР на митинг в поддержку законопроекта об Антикоррупционном суде: Назад дороги нет, мы должны перейти к новым правилам игры

Источник: https://censor.net.ua/n3070023
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Многовековая традиция ГОПНИКОВ- свои дела делать по ночам и вечерам !
 показать весь комментарий
 
 
Им 3 года не хватило!!!!
Поднимать тарифы по два раза в год времени хватает, а переписать вариант закона с козы, который дал МВФ и ЕС - времени не было!
Кодла шулеров-наперсточников!
 показать весь комментарий
 
 
Уже нет сил смотреть и терпеть ЭТУ МЕРЗОТУ !!!! !!!!!
 показать весь комментарий
 
зная наших извращенцев, все шо ночью - все через жо..у
 показать весь комментарий
 
 
Ну побалуются ночкой, не без того! Ляшко доволен Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6228
 показать весь комментарий
 
 
В кулуарах парламента шепчутся два депутата:
- У меня тут проблемка - после секса обнаружилось, что презерватив остался внутри...
- Да не парься ты, сходишь посрать - он и сам выйдет.
 показать весь комментарий
 
да, забыл дописать, сперва прочиталось "конченую редакцию"
 показать весь комментарий
 
Самый ВАЖНЫЙ закон з авсю историю Украины.
450 тварей во главе с кондитером ссут напором при одном только упоминании о зарубежных судьях.
 показать весь комментарий
 
 
ну те их посадят всех а выдумки поотменяют
так же как и новации в математике = типа 0=5200 Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6632

а само это типа судо - будет 2 наЕбу - иного крику и 0 результата
 показать весь комментарий
 
Что за идиотизм готовить важные законы по ночам когда уже никто ничего не соображает и подпишет что угодно лишь бы свалить домой спать.
 показать весь комментарий
 
 
будут протягивать "нужные" поправки измором.
 показать весь комментарий
 
 
Прижали, депутатскую сволочь, неподецки! Или дефолт, или пустые карманы... ГЫ!
А у моей жены, сержанта ВСУ, пенсия 1800 грн. Не стыдно, Гавнокомандующий?
 показать весь комментарий
 
 
Хорошие дела (кроме детей) ночью не делаются.
Наши депутаты вообще привыкли важные законы в последние минуты подавать.
Все последние бюджеты, скандальные законы - тоже до последнего тянули.
 показать весь комментарий
 
 
Да гнать их сраной метлой, этих долбоепов! У них даже высшего образования нет, практически ни у кого. Какие-то "Академии управления, при Президенте...". Гавна понавыбирали, себе на голову, бычар ипучих!
 показать весь комментарий
 
 
Петрик , главное у шоколадных не образование , а послушность и личная преданность !!
 показать весь комментарий
 
Коррумпированные быдло мечется: и транш МВФ распилить охота и АКор. суд в ж.опу печет. Тут настоящая "сшибка", по терминологии психиатров.
Американцы они такие... Они раком поставят кого угодно...
 показать весь комментарий
 
 
Ночью добрые дела не делаются. Это как с наступлением темноты через чёрные ходы решалы, гонцы, просители съезжаются на Банковую.
 показать весь комментарий
 
 
Ентот соевый "закон" нада будут на туалетной бумаге напечатать...😎
Хер кого посадишь по нему- ночью примут 100%%...))))
 показать весь комментарий
 
 
Лолитке ШАКАЛадке все равно сплетут лапти это вопрос времени Долго на шпагате между кацапами и Америкой он не просидит тем более последние имеют не него огромный зуб
 показать весь комментарий
 
тёмные дела делаются под покровом ночи!
 показать весь комментарий
 
 
Постарайтесь подготовить закон таким , чтобы от ответственности уходили госслужащие и олигархат с кодлой , а рядовые граждане отвечали по всей строгости закона ! Вам подонкам это удастся это сделать на 5+ !
 показать весь комментарий
 
 
так це і в Росії робиться, російські олігархи з жиру казяться, а Ваня-дурачок горб гне на полі за плугом.
 показать весь комментарий
 
 
Главное, завернуть все чартеры, када эти депутатские свиньи будут бежать с Украины!
 показать весь комментарий
 
 
Это в смысле не дать им доехать, добежать?! Добробаты уже сказали что учли прошлую ошибку бегства семейки януковича. Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4488
 показать весь комментарий
 
"Слышь, Абдулла! Не много ли товару взял?" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Дык их всех послушать...Так им за державу обидно. Особенно прикольно что эта фраза висит с Таможнях Украины! Кінцеву редакцію закону про Антикорупційний суд комітет готуватиме ввечері-вночі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5885
 показать весь комментарий
 
Да... Верховну Зраду поставили раком, конкретно: Непринятие Закона, с правками МВФ, - гарантированный социальный взрыв. А вы, как думали, быдляры провластные, деньги пистить это наука и риск! За свои написженные баблосы придется отвечать!
 показать весь комментарий
 
от работяги...
как в пятницу - так в сессионном зале... три калеки в два ряда (плюс пару шалав в кулуарах)
а как супер важный документ - так ночью... на дурную голову...
(что им там грося... наообещал.. чтобы в отставку не идти?)
 показать весь комментарий
 
 
Тебе бы такие проблемы, как у наших депутатов: или с.осать, или в попу трахнут. Вот ночами и маются, болезные...
 показать весь комментарий
 
 
при свечах тебе лимон зелени тебе лимон зелени а закон хрен с ним пусть народ сдохнет мі его дефолтом закатаем каталі и наперсточники
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко проголосует, или как всегда поедет ботокс закачивать в рожу?
 показать весь комментарий
 
В рожу твоему Путину? Она закачает, она может... и дупло ему еще порвет.
 показать весь комментарий
 
У ублюдочного депутатья сущность прорывается наружу. Вот такой от Удар БПП юрист Кличка карлик-бочка Карпунцов....сказал что дефолт ему пофиг, он его не боится. НАРОДНЫЙ Депутат?! В семье 2 джипа Ауди, только в декларации 250 тыс. долларов, строит гараж 100 м2, сану 80м2 и т.т. ну что " обычно для среднего класса". Вот как то так. А что у них на уме? народ для них быдло лохторат интересен 2 раза на 5 лет!
 показать весь комментарий
 
у этой банды все дела совершаются ночью, вурдалаки при власти
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх