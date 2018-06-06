 Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.
"Сегодня его (законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". - Ред.) будут еще согласовывать. Конечная редакция, которую будут выносить для голосования, будет готовиться сегодня вечером, ночью в комитете по вопросам правосудия", - сказал Геращенко.
В окончательный вариант документа должно, в частности, войти положение относительно полномочий общественного совета международных экспертов в отборе судей, в котором должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.
Отметим, сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок в президентский законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". По состоянию на 12:00 их осталось более 200.
Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
Поднимать тарифы по два раза в год времени хватает, а переписать вариант закона с козы, который дал МВФ и ЕС - времени не было!
Кодла шулеров-наперсточников!
- У меня тут проблемка - после секса обнаружилось, что презерватив остался внутри...
- Да не парься ты, сходишь посрать - он и сам выйдет.
450 тварей во главе с кондитером ссут напором при одном только упоминании о зарубежных судьях.
так же как и новации в математике = типа 0=5200
а само это типа судо - будет 2 наЕбу - иного крику и 0 результата
А у моей жены, сержанта ВСУ, пенсия 1800 грн. Не стыдно, Гавнокомандующий?
Наши депутаты вообще привыкли важные законы в последние минуты подавать.
Все последние бюджеты, скандальные законы - тоже до последнего тянули.
Американцы они такие... Они раком поставят кого угодно...
Хер кого посадишь по нему- ночью примут 100%%...))))
как в пятницу - так в сессионном зале... три калеки в два ряда (плюс пару шалав в кулуарах)
а как супер важный документ - так ночью... на дурную голову...
(что им там грося... наообещал.. чтобы в отставку не идти?)