 Министры обороны НАТО утвердят новую инициативу боеготовности Альянса в четверг, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Эта инициатива готовности НАТО означает, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Генсек подчеркнул, что в данном случае не идет речь о создании или развертывании новых сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планирует повысить свою боеготовность из-за угрозы со стороны России

"Речь об увеличении готовности существующих сил. Причем, это касается каждого члена НАТО", - объяснил он.

Заседание министров обороны стран, входящих в Альянс, состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе 7-8 июня.