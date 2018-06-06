EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  202  5
Все про:НАТО (5838) Столтенберг (556)

 Министры обороны НАТО утвердят новую инициативу боеготовности Альянса в четверг, - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО в ходе заседания в четверг утвердят новую инициативу боеготовности Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Эта инициатива готовности НАТО означает, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Генсек подчеркнул, что в данном случае не идет речь о создании или развертывании новых сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планирует повысить свою боеготовность из-за угрозы со стороны России

"Речь об увеличении готовности существующих сил. Причем, это касается каждого члена НАТО", - объяснил он.

Заседание министров обороны стран, входящих в Альянс, состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе 7-8 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3070021
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют и прячут через Мальдіви на Панамскіх офшорах, а потом на эті деньгі випускают канфети в Ліпецку і платят налогі в Россію, а значіт делают торговлю на краві!
 показать весь комментарий
 
НАТО утвердят новую инициативу боеготовности Альянса в четверг, - Столтенберг

после дождичка у четверг!!!!!!!!!!!

5 год идет война рускага мира против человечества,
а они в ентой нато,
сподобились аж на 5 год в четверг что-то принять!!!!!!!

за 4 года закончилась 2-я мировая война,
а енти через 4 года только в среду (сегодня) проснулись и завтра (в четверг)
что-то там .....!!!!!!

ну не дебилы б****-дь ??

как спросил бы классик срусскага мира лавров
 показать весь комментарий
 
 
_Ну, судя по убитой расией верхушке страны НАТО под Смоленском, их кредо - не бейте меня, пожалуйста.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистры обороны НАТО утвердят новую инициативу боеготовности Альянса в четверг, - Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх