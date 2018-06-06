 Министры обороны НАТО утвердят новую инициативу боеготовности Альянса в четверг, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Эта инициатива готовности НАТО означает, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.
Генсек подчеркнул, что в данном случае не идет речь о создании или развертывании новых сил.
"Речь об увеличении готовности существующих сил. Причем, это касается каждого члена НАТО", - объяснил он.
Заседание министров обороны стран, входящих в Альянс, состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе 7-8 июня.
после дождичка у четверг!!!!!!!!!!!
5 год идет война рускага мира против человечества,
а они в ентой нато,
сподобились аж на 5 год в четверг что-то принять!!!!!!!
за 4 года закончилась 2-я мировая война,
а енти через 4 года только в среду (сегодня) проснулись и завтра (в четверг)
что-то там .....!!!!!!
ну не дебилы б****-дь ??
как спросил бы классик срусскага мира лавров