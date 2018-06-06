 За три месяца полицией изъято 947 гранат, 107 тыс. патронов и 98 кг взрывчатки, - Аброськин

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммункации Национальной полиции.

"За это время начато 2,3 тысячи уголовных производств по фактам незаконного оборота оружия, 1 356 лицам уже сообщено о подозрении в совершении таких преступлений. Изъяты тысячи единиц огнестрельного оружия, 947 гранат, 152 взрывных устройства, 107 тыс. патронов и 98 кг взрывчатых веществ", - отметил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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От добавил, что главным "фильтром" по предупреждению утечки оружия остаются блокпосты, а также проверки на железнодорожных и автовокзалах. В частности, это касается Донецкой и Луганской областей, а также смежных с ними - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

Наибольшее количество выявленных фактов приходится на уголовный розыск и подразделение превенции. В то же время важным является привлечение кинологической службы. Так, за период спецмероприятий благодаря служебным собакам установлено 50 фактов незаконного обращения с оружием и взрывчаткой.

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Всего же за пять месяцев года полиция выявила около 3,5 тыс. фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов.