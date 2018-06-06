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 Режиссер Кантер снял свою смерть на видео. Видеозапись подтверждает, что это было самоубийство, - пресс-секретарь Нацполиции Тракало

Украинский режиссер Леонид Кантер, которого вчера нашли мертвым, якобы снял свою смерть на видеокамеру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, видеозапись подтверждает, что это было самоубийство.

"Зафиксирован на видео весь этот процесс", - сказал Тракало.

По его словам, видео приобщено к материалам уголовного производства, изъято оружие.

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Отвечая на вопрос, видно ли оружие, из которого застрелился режиссер, Тракало сказал: "Я не видел видео. Но выводы экспертов – это было самоубийство".

Тракало добавил, что оружие отправили на экспертизу. Тело Кантера обнаружила подруга Леонида, она вызвала полицию.

5 июня 2018 года на арт-хуторе Обырок Борзнянского района Черниговской области было найдено тело режиссера, создателя фильма о "киборгах" Леонида Кантера. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070017
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРежиссер Кантер снял свою смерть на видео. Видеозапись подтверждает, что это было самоубийство, - пресс-секретарь Нацполиции Тракало
 
 
 
 
 
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