 Суд рассмотрит 11 июня апелляцию защиты на арест подозреваемого в организации "убийства" Бабченко Германа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киева от 31 мая 2018 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б., назначено на 11 июня 2018 года (10:35)", - сообщила пресс-служба Апелляционного суда г.Киева в среду.

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Автоматизированная система документооборота суда определила судьей-докладчиком Вячеслава Дзюбина.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.