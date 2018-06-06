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Все про:Каменское (Днепродзержинск) (95) радиация (211) Госпродпотребслужба (94)

 После ремонта на дороге в Каменском обнаружен повышенный радиационный фон, - Госпродпотребслужба

После ямочного ремонта на улице Шепетова в Каменском Днепропетровской области специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали превышение допустимого уровня радиационного фона. Дорога находится на балансе органов местного самоуправления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Измерение радиационного фона на 100 метровом участке дороги (28 контрольных точек) проведены Днепропетровской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы. Превышение допустимых уровней радиационного фона на данном участке дороги отмечалось локально, в отдельных точках – местах разрушенного дорожного покрытия, который засыпан неизвестным строительным материалом", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что полученные результаты направлены в Каменский городской совет для принятия решений и принятия соответствующих мер. Для более детального изучения радиационного фона территории, установления источника и причин загрязнения органам местного самоуправления специалистами рекомендовано провести дополнительные лабораторные измерения в селитебной зоне по улице Шепетова.

После ремонта на дороге в Каменском обнаружен повышенный радиационный фон, - Госпродпотребслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070012
 
 
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и чем же вы...(такие-сякие)... отсыпали-ремонтировали?
а людям теперь светиться по ночам?
или где?
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Щебень по дешевке на объекте "Укрытие" закупили?
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Ну это на самом деле.
А по документам - это редчайший щебень из пустыни Гоби по соответствующей цене.
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Так ето же хорошо. Будет бесплатная подсветка дороги.
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Ага. А заодно химеры, снорки и псевдособаки После ремонта на дороге в Каменском обнаружен повышенный радиационный фон, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 755
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Поднесите дозиметр к любой куче гранитного щебня. Очень удивитесь, но фон будет повышен. Любой гранит радиоактивен от природы.
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...эх, если бы зрадофилы еще могли убедить всех в том, что это Порошенко виноват... После ремонта на дороге в Каменском обнаружен повышенный радиационный фон, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6478 После ремонта на дороге в Каменском обнаружен повышенный радиационный фон, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1383
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Некоторые не удивятся, потому что знают...
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Странно, что об этом не знают специалисты? в Госпродпотребслужбе, заявление которых теперь будут долго разносить все СМИ как катастрофу и преступление.
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так "специалист" "специалисту" - рознь... Сейчас значительная часть "специалистов" - "позвоночники", по "звонку" назначенные... Бывает, такое городят, что и кучи не держится... Да даже тут, на "Цензоре", авторы статей такие "ляпы" допускают...
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я подоконнички себе думал гранитные,то сами продавцы отсоветовали..пальчиком у виска покрутили..заказал пластик..
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Можно было мрамор. У него такой проблемы нет.
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Є марки граніту, дозволені для застосування ВСЕРЕДИНІ приміщень, а є тільки для ЗОВНІШНІХ робіт. Продавці свої пальчики хай в дупу засунуть
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щебень буває різним за радіоактивністю,в залежності від місця походження,для будівництва житла має бути використаний найменш радіоактивний,для шляхів бодяжать до припустимих норм,а для підземних свай,мостових биків можна використовувати граничний за екологічними показниками щебень.
Граніт різний за показниками радіоактивності,пан Микола здопису нижче про підвіконня Конкретно Лоханувся,коли консультувася із продавцями підвіконь,а не принаймні з виробниками і не перевірив їх потім,дозиметр на сьогодні має бути доступним людині,що нібито збирається купувати гранітне підвіконня.
А гроші на ремонті дороги точно вкрали.З потурання Рошенка.
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Это нормально. Весь гранитный щебень, а именно он используется для подушки и ремонта имеет повышенный радиоактивный фон. Это естественный процесс.
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не має перевищувати встановлених показників.Гроші таки вкрали.
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Все да не все. Есть с допустимым фоном и есть с недопустимым фоном.
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Вот эта яма, на фотке, которую прозванивают... Это шо ш получается? Вот этот кошмар, это оказывается:" После ремонта на дороге в Каменском"(с) Ни хрена себе! Шо ш там было до "ремонта"???
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Скількі ікспердів повспливало! У місті де багато років працював завод зі збагачення урану знайти фонящій шлак чи щебень не є проблема.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле ремонта на дороге в Каменском обнаружен повышенный радиационный фон, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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