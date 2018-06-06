 После ремонта на дороге в Каменском обнаружен повышенный радиационный фон, - Госпродпотребслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Измерение радиационного фона на 100 метровом участке дороги (28 контрольных точек) проведены Днепропетровской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы. Превышение допустимых уровней радиационного фона на данном участке дороги отмечалось локально, в отдельных точках – местах разрушенного дорожного покрытия, который засыпан неизвестным строительным материалом", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что полученные результаты направлены в Каменский городской совет для принятия решений и принятия соответствующих мер. Для более детального изучения радиационного фона территории, установления источника и причин загрязнения органам местного самоуправления специалистами рекомендовано провести дополнительные лабораторные измерения в селитебной зоне по улице Шепетова.