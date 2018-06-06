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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1216) увольнение (1431) Гройсман (4095) Данилюк Александр (278)

 Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета Министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты", - написал Гройсман.

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По его словам, "к сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление".

"В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно", - добавил премьер.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Премьер-министр Украины В.Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов А.Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070008
 
   
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Неудачный персонаж в роли мента, бо Трусельман самолично метит у прызыденты.
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Горе то какое. Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка - Цензор.НЕТ 184 Возьмут нового казнокрада. Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка - Цензор.НЕТ 4743
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Боюсь, пане Гройсман, що за 28 років маланці у владі та бізнесі в таке багно Україну загнали, з якого не всякий геній її тепер витащить.....
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тепер-то якою мовою?шось твій тлумач тобі ляпаса дав
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там є зміст? Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка - Цензор.НЕТ 1962у якому слові?а,у слові "маланці" Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка - Цензор.НЕТ 8460.так то зміст твойого гарбуза,шо на шії
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що з посіпакою маланців говорити.......така твоя доля за господаря лай здіймати Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка - Цензор.НЕТ 9714
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якщо мова на перший план виходить -то почитай тут:
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Усё. Рубикон перейден. Данилюк креатура пэцька, а тут премьер крыса бунтует Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка - Цензор.НЕТ 8015
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Президент образованный Барыга во главе ОПГ коррупционеров, Премьер неуч, фальсификатор с купленным дипломом техникума МАУП (за 2 года высшее, при этом одногруппников нет, преподаватели его в глаза не видели, зачётных ведомостей НЕТ), Спикер человек со справкой с ограниченными умственными способностями и манией величия, легко внушаемый и управляемый(полезный идиот), Генпрокурор популист коррупционер, алкоголик без профильного образования, ИО МОЗ сумасшедшая женщина, без подтверждённого образования с непонятным прошлым, прислана Соросом гробить Украинцев.
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Дворкис точно так же с оппонентами ругался, а в конце, кто то грохнул Кишека....
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если бы реализатор умел писать комменты он бы поведал зачем три года по шестнадцать часов ежедневно перепечатывает сайты ДНР-РФ : за деньги или от большой и чистой любви к ДНР-РФ.
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Будет очередной И.О., а этот поедет на Багамы.....
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За найближчі два роки Україна має виплатити 10 мільярдів доларів. У 2018 цифра не надто критична - близько 2 мільярдів виплат. У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів щороку. - http://gk-press.if.ua/skilky-ukrayina-vynna-zovnishnim-kredytoram-pidrahunky-fahivtsiv/ Що маємо на сьогодні - золото-валютний резерв України - всього 18 млрд 119,7 млн доларів. - https://tsn.ua/groshi/u-nacbanku-nazvali-prichini-chomu-zolotovalyutni-rezervi-znovu-pochali-hudnuti-1166907.html. Цього резерву, виходить, хватить на 3 роки виплати боргів - а далі дупа (задниця). Через те нова влада і викручує як може гроші з народу шляхом підняття цін на компослуги, урізання субсидій і т.п. Причина цієї катаклізми криється в 1990 році, коли приватна власність на великі об'єкти виробництва перейшли у приватні руки. Олігархи, маючи величезні прибутки, побудували державну машину під себе, включаючи законодавчу, судову і виконавчу влади. Тапер, маючи владу, вони з народу викочують все, що можуть, зменшуючи свої видатки на утримання рабів.
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От що буде з тими, хто посилатиме нах уважаімихлюдєй крєпкіххазяйствєннікав Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка - Цензор.НЕТ 1038
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Зрадапои опять соревнуются в тупости и мерзости!
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Це право Прем'єр-міністра, мати у своїй команді людей в яких він впевнений та довіряє,адже,за промахи якогось з урядовців, люди будуть покладати відповідальність саме на голову уряду.Взагалі Данилюк негарно зробив ,так би мовити "виносити сміття з хати",ну хто так робить?Ви багато урядовців з країн ЄС бачили щоб вони самочинно зверталися до послів "сімки",тощо.
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Обратите внимание, Данилюка не за коррупцию, а за то, что не угодил имиджу Премьера. Сообщение министра западу о давлении на него для принятия им нужной кандидатуры - не преступление, а наиболее действенный способ обезопасить себя и получить оценку или поддержку от иностранных партнёров. А у нас это выставляют как "пауки в банке грызутся", "назначат другого". С олигархами, депутатами и послушными министрами Гройсман всегда договаривается.
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Вот эта красавица - БУГРИМОВА Яна Исааковна -, из-за которой разгорелся весь сыр-бор:


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Как выяснилось Данилюк сепаратист, путинский пропагандон, тайком смотрел российское ТВ, собирается на ЧМ в Самару. И воровал, воровал, воровал по заданию Кремля, чтобы дестабилизировать обстановку на Украине. ФСБ перенесло его из списка 100 врагов Путина в список 100 друзей Путина, о чем в СБУ есть справка. Ох и плачет по Данилюку сайт Миротворец.,
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На ключевой пост министра финансов специально поставили человека с хорошей репутацией и образованием (5 языков, учился в США...), чтобы потом списать на него все провалы в финансовой сфере. Ну так было хотя бы с тем же Балчуном и Саакашвили. Попиарились, сколько было исписано какие они классные борцы с коррупцией и реформаторы, но потом их тупо слили. Сейчас у нас Омелян и Труханов, который уже попался на воровстве более 100 млн. грн.
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За найближчі два роки Україна має виплатити 10 мільярдів доларів. У 2018 цифра не надто критична - близько 2 мільярдів виплат. У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів щороку. - http://gk-press.if.ua/skilky-ukrayina-vynna-zovnishnim-kredytoram-pidrahunky-fahivtsiv/ Що маємо на сьогодні - золото-валютний резерв України - всього 18 млрд 119,7 млн доларів. - https://tsn.ua/groshi/u-nacbanku-nazvali-prichini-chomu-zolotovalyutni-rezervi-znovu-pochali-hudnuti-1166907.html. Цього резерву, виходить, хватить на 3 роки виплати боргів - а далі … (задниця). Через те влада і викручує як може гроші з народу шляхом підняття цін на компослуги, урізання субсидій і т.п. Причина цієї катаклізми криється в 1990 році, коли приватна власність на великі об'єкти виробництва перейшли у приватні руки. Олігархи, маючи величезні прибутки, побудували державну машину під себе, включаючи законодавчу, судову і виконавчу влади. Тапер, маючи владу, вони з народу викачують все, що можуть, зменшуючи свої видатки на утримання рабів.

.. така статистика ..запитання до тих хто це вибирав -- ОБДУРЕНИХ ... емоційних НЕДОУМКІВ .. гонорових БАРАНІВ ..і т.п... Ви коли перестанете вибирати цих ЗЛОДІЇВ . прикриваючись патріотичними гаслами .. із 52 млн .. залишилось 31 млн жителів .. і то ? .. заводи фабрики -ваучери віддали олігархам .. електро газо-нафто енергетику теж .. тепер за Землю взялися .. Жінки уже поїхали за кордон .. туди ж Діти і Онуки заглядають .. де Ви - Українці -свідомі Громадяни ?
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Причина по другому взглянуть на Данилюка, если вошел в конфликт с нашими прикорытными мразями, значит, есть шанс, что он не так плох, как может казаться. Впрочем один в поле не воин, пережуют и выплюнут.
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одно говно другое говно говном поливает. это не тусовка копрофилов, это правительство Украины.
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