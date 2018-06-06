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Все про:авиация (1705) Россия (69527) самолет (2040) ГП "Антонов" (61) Антонов (43)

 Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов"

В Украине считают, что Россия не сможет возродить производство самолетов Ан-124 "Руслан", поскольку только "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией. В России считают эту задачу сложной, но решаемой. Впрочем, от подробных комментариев, как будет происходить это возрождение, российская сторона воздерживается.

На украинском предприятии "Антонов" считают недостижимыми планы России по возобновлению производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" под новым брендом без украинского участия, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.

"Только разработчик самолета — ГП "Антонов" — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", — заявили в "Антонове" изданию "Обозреватель".

При этом, как отметили на предприятии, вопрос о возобновлении серийного производства "Русланов" с российской стороной не обсуждается.

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Ан-124-"Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире, используется для специальных воздушных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов. Его длина превышает 69 м, максимальный взлетный вес – 392 т. С максимальной загрузкой он может пролететь 4800 км. Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Всего с момента появления первого "Руслана" было создано 55 Ан-124. В основном они эксплуатируются в России и Украине. Производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году.

В начале июня член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник сообщил о планах России модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом. При этом будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. Как заявил Сытник, "практически это будет другой самолет". Он также отметил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.

Как заявлял также на днях вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

"Самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности", – сказал Рогозин.

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Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности самолетов Ан-124 "Руслан" в России возложены на Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.

В феврале 2018 года стало известно о том, что власти Украины приняли решение о прекращении поставок двигателей Д-436 в Россию. Эти двигатели используются Россией в гражданской авиации. Ими оснащены самолеты моделей Ан-148 и Бе-200, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе (ВАСО) и на ТАНТК имени Г. М. Бериева соответственно.

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации сообщали, что самолет Бе-200 может быть ремоторизирован с помощью российско-французской силовой установки SaM146.

При этом, как пояснил исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олен Пантелеев, российская сторона не будет обращаться к разработчику, то есть к "Антонову", чтобы тот "привязал" к самолету Ан-148 новый двигатель.

"Во-первых, политика не позволит реализовать такой проект. Во-вторых, производство Ан-148 в России уже подходит к финалу, фактически — свернуто", — пояснял он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский самолет АН-124 "Руслан" помог SpaceX в запуске Falcon Heavy, - посольство Украины в США. ФОТО

Между тем попытки возродить производство Ан-124 в России начались давно. В октябре 2006 года совместный комитет президентов России и Украины принял решение возобновить серийное производство "Русланов". Самолеты должен был производить завод "Авиастар-СП" в Ульяновске.

В конце лета 2007 года было подписано соглашение о возобновлении серийного производства, согласно которому компания "Волга-Днепр" запланировала до 2030 года приобрести до 100 модернизированных Ан-124, поставки должны были начаться в 2013 году.

В середине августа 2014 года заместитель главы российского Минпромторга Юрий Слюсарь заявил, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации Ан-124 "Руслан" "в связи с политической ситуацией больше не стоит на повестке дня", как и другие совместные российско-украинские проекты в авиационной индустрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3070007
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Да какие самолеты?
Они за 27 лет в России не создали ни одного своего нового самолета.
Пользуются только тем, что СССР построил у них кучу авиазаводов, и сейчас они только допиливают советские заделы.
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МС-21 Проходят летные испытания.
Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 1416


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ну ты что, не печаль его
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Разрекламированный полёт "первого российского среднемагистрального авиалайнера" МС-21 обернулся очередной показухой. Первоначально машина должна была называться Як-242 и является модернизацией самолёта Як-42, возившего пассажиров в 1980-2003 гг.
полный текст -
http://www.apn-spb.ru/news/article26077.htm
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Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 3604Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 3604"Русский самолет" МС 21
На самолёт устанавливаются двигатели Pratt & Whitney PW1000G,
Кабина пилотов, а также часть авионики самолёта разработана и поставляется концерном «Радиоэлектронные технологии» и компанией Rockwell Collins при участии российской компании «Авионика».
Компании Honeywell, Thales и Elbit Systems поставляют многофукциональные экраны 9 X 12 для авионики, электронные планшеты лётчика, системы улучшенного/синтетического видения (EVS/SVS).[43] Компания UTC Aerospace Systems поставляет системы side-stick (боковых ручек управления по типу джойстиков), индикаторы на лобовое стекло и системы «стеклянной кабины».[44]
Компании Goodrich Corporation при участии российской компании «Авиаприбор» поставляют систему управления полётом.[45]
В августе 2009 компания Hamilton Sundstrand анонсировала поставки электрогенераторов и вспомогательного электрооборудования.[46]
Техническим оснащением пассажирского салона занимается НПО «Наука» и Hamilton Sundstrand .Интерьер салона создан фирмой Zodiac Aerospace
Некоторые другие компоненты для самолёта поставляют компании Meggitt CTT System.
Гидравлику разрабатывает Eaton.[35]
Системы пожаротушения Hamilton Sundstrand ."

Так, что "русское" в МС-21, это нефтебабло "Газпрома"

И поинтересуйся, сколько НОВЫХ типов самолетов создано в Украине.
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Ну раз пошла такая пьянка! Airbus - мультинациональная компания (Франция, Германия, Англия, Испания), и разные части самолетов производят на разных заводах в разных странах. Основные предприятия финальной сборки расположены в Тулузе(Франция) и Гамбург(Германия).
Корпорация Иркут производит ниши переднего шасси, килевые балки и детали закрылков (flap track) для самого массового самолета Эйрбас - семейства А-320.
Воронежское ВАСО производит компоненты пилонов двигателей для того же семейства.
ВСМПО-Ависма производит стойки основных шасси самых современных аэробусов - семейств А-350 и 380 (который двухэтажный, самый большой пассажирский самолет в мире). Эта же компания производит 60% (!!!) титановых деталей для всех аэробусов.
Нижегородский Гидромаш - блоки системы управления полетом, гидравлику и пневмоагрегаты. Гидромаш поставляет Эйрбасу, Либхерру, Мессье и Умбра Кусчинетти комплектующие для аэробусов А-320, А-340, А-380, эмбраеров Emb-135/145, Emb-170/175, Emb-190, Глобал Экспресс и вертолета Агуста АВ-139.
Завод Хэмилтона-Науки в Кимрах, Тверская область - делает для аэробусов теплообменнники, системы кондиционирования.
Вот это вот - вообще сложно переоценить. Хэмилтон всегда делал эти система для аэробусов, но делал их в Штатах. Вместо продолжать в Штатах, производство этих систем перенесено в Россию, да еще и на условиях СП с российской компанией.
Не забываем и о том, что Россия производит и комплектующие для двигателей Роллс-Ройса, которые потом опять-таки ставятся на аэробусы.
Это - то, что делается сейчас, и уже давно.
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это круто...ниша шасси,килевая балка и детали закрылков-архисложная продукция...пендосы с гейропейцами никогда не дотумкают,как это самим сделать-только рускавій ваня Виготовлення літаків Ан-124 в Росії без участі України неможливе, - ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 4901
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В Індонезії коли льотниє іспитанія почнуться? Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 6566
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Не надо выдавать желаемое за действительное. Ил-96 и Джет создали (из гражданских).
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Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году
Джет на 70% состоит из импортных деталей. ужасен в эксплуатации, авиакомпании плюются и предпочитают б/у импортную технику чем новый "джет" даже с учетом госкредита
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Они почту России тоже возят, как приснопамятный квадрокоптер? Тогда понятно, почему Джет оставил в Индонезии неизгладимый след... Или индонезийцы уже подрихтовали ту скалу?
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Скалу гастарбайтеры отштукатурили. А с квадрокоптером было прикольно. Как он промахнулся мимо окна?
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Потому что рукожопы делали и рукожопы управляли.
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Джет это крупноузловая сборка из зарубежных деталек... Снегерийцы могут и Мрию собрать, я не спорю, но что-то мне кажется, что литачок будет либо золотым либо тяжелей воздуха.... И есть ли смысл в производстве Русланов - снегерийская Волга-Днепр не особо загружена зказами (что не может не радовать АЛ Антонова)... Как вариант, за долги Газпрома перед Нафтогазом (и конечно по дешевке), мы можем забрать Русланы себе, а вы уж там летайте на скрепных Джетах, Илах и МС-21...
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ИЛ-96 - машина позавчерашнего дня, ужасная в эксплуатации и пилотировании.
Сухой SSJ - вообще бесперспективный, изначально провальный проект, запущенный когда-то в основном ради того, чтобы занять хоть чем-то завод в Комсомольске-на-Амуре (КНААПО). Те, что выпущены и имеются в парках авиакомпаний почти не летают из-за трудностей в обслуживании и в поставке запасных частей. Да они пока и не конкурентоспособны в сравнении с машинами мировых монополистов этом классе: бразильским Embraer, канадским Bombardier и меньшего масштаба итало-французским ATR. Чтобы "откусить" часть рынка, нужно выпустить хотя бы несколько сот машин и надежно их обслуживать.
Про МС-21: поживем - увидим. На входе у него больше шансов, чем у SSJ, но слабое место всех российских производителей - это обучение эксплуатирующего персонала и постава запасных частей: нет опыта, традиций и правильного коммерческого настроя у производителей, привыкших в основном работать с военными.
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Если 96 такой хреновый, чего на нем сам царь летает? Не боится е...нуться с высоты?
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ну на царя смогли набрать обученного персонала и сделать запас запчастей Виготовлення літаків Ан-124 в Росії без участі України неможливе, - ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 8809.бо чревато...
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...кацапы знают, что импортозамещение - страшная сила...

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Такой тупняк...Зачем говорить вообще об этом ? Просто делайте свое дело хорошо.Пусть враги сами это признают.Хотя и это нафиг признание не нужно.
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Манипуляция массовым сознанием (ср. «манипуляция общественным мнением») - один из способов управления большим количеством людей (коллективами, сообществами) путём создания иллюзий и условий для контролирования поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей установить контроль над поведением, лишить свободы выбора объект манипуляции посредством изменения представлений, мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе направлении. Манипуляция массовым сознанием служит ключевым элементом психологических операций и информационной войны.
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"Только разработчик самолета - ГП "Антонов" - обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы...
Это все задокументировано. Уверен на 99.9%, вся эта документация уже давно в России.
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И что? Рукожопы даже старое воспроизвести не могут. Не то, что новое освоить. Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 8585
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1. В Воронеже на предприятиях есть такая документация, но... не вся. Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5810 Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 1166
2. Цапы без наших специалистов ничего в этой сфере сделать не способны. Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 1166 Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5810
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а где сейчас эти специалисты по твоему
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Ну, тогда будем отлавливать по миру нелицензионные копии...
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пофигу ,что там у них в раиссе..без подписи генерального конструктора антонов.этот склепанный самопад не примут ни в одном зарубежном аэропорту.и не купит ни одна приличная авиакомпания.
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Нехай краще зосередяться на виготоленні рагозінських батутів...
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«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» - очень знаковое произведение. Кацапы никогда не ценили своих талантов, потому таких там практически не осталось.
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Виготовлення літаків Ан-124 в Росії без участі України неможливе, - ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 1116 підкови для блохи - це як навушники для І-пода Виготовлення літаків Ан-124 в Росії без участі України неможливе, - ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5160
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Насчет возможно - невозможно, то тут вопрос только во времени и бабках. То и другое у касабстана, к сожалению, есть.

Интересно другое. Зачем это касабам вдруг понадобились тяжелые грузовики? Вряд ли они смогут стать конкурентами Боингу и Локхиду. Тогда зачем?
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Кроме движков Украина поставляла центроплан, который невозможно сделать в России, топливные агрегаты ФЭД и еще много чего. А крылья делали в Ташкенте. Не по рукам Рашке сделать такой самолет. Максимум, на что она способна это "Говномашина" супер джет.
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под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно"
Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 3042

"Семёнов" 124 - могут?
Информацию о конструкции кто-то уже давно продал. Говорили, что китайцам, оказывается ...
.
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та ладно...
Китаю тоже не нужны брендовые мастера...или патенты...
и эти... из говна и палок какунить хрень слепят
(другое дело как оно будет летать и падать - то уже вопрос)
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Будем оптимистами - учитывая рукожопость скрепоносцев, можем прогнозировать, что падать эта хрень будет отлично.
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та да!
летать - не далеко а падать - громко и фотогинично!
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Гройсман підписав подання на звільнення голови Мінфіна ..
Данилюка ...
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Давно уже невозможно после того, как наши авиаконструктора послали цапов нахер в Воронеже и вернулись в Украину работать.
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Антонов заключил 3 сделки Саудиты Китай Азерайджан
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Нехай калораші краще займуться своїм звичним ділом... Вирощують фекальні сталагміти і проводять у себе чемпіонати по киданню коров`ячим лайном. https://youtu.be/4Bgbx1eDM5Q
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Про Крымский мост то же самое говорили. Если сидеть и ждать, когда у кацапов все развалится (как это обычно делают украинцы), обязательно будут изготовлять.
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ны дык торговые партнеры помогут друг другу, не?
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Хотя я не понимаю, зачем такие громадины пускать в серию.
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А вот и конструкторское бюро кацапского лаптелёта:
Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 466
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Крымский мост сдадут 20 декабря 2019 г,если смогут Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 9941
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Вы опресняйте там водичку, обещали к концу 2015 года решить все проблемы с недостатком воды в Крыму. Или будет как с Ё-мобилем?
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и чо? ну вбухали несколько сотен млрд фублей. толк в чем? цены у крысенышей упали? отдыхающие поперли? в чем смысл?
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Что, таки поперли туда толпы туристов? До" братского отжима" туда по 6 млн туристов за сезон приезжало.
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Железнодорожную часть сдают в 2019, а автомобильная уже...
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чего так все переполошились,на здоровье,они и айфон собрались выпускать,но тягать за спиной аккумуляторную батарею для него неудобно,в транспорте как-то мешает и тебе и людям
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Очередные иксперды, типа тех, что хрюкали про невозможность Крымского моста да вдруг языки в жопы позасовывали!!!
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Ну, предыдущий ведь тоже и построили и сдали, и даже поезда успели по нему поездить...
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А Украина сама-то в состоянии Ан-124 построить? Что-то сомневаюсь.
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А зачем, если у Антонова есть еще одна коробка для АН225 Мрия
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По Крымский мост тоже говорили, что невозможно... Целая подборка ыкспертов. Даже Монтян вписалась.
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Когда Кацапы в Москве самый большой в мире аквапарк хотели построить, западные эксперты говорили, что невозможно. Кацапы нашли архитектора, который таки построил. Трансвааль тот парк назывался...
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так вони хочуть підробки виробляти,так як у Китаї підробляють "айфони" та іншу техніку,деталі будуть не оригінальні, та якість сумнівна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов"
 
 
 
 
 
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