 Изготовление самолетов Ан-124 в России без участия Украины невозможно, - ГП "Антонов"

На украинском предприятии "Антонов" считают недостижимыми планы России по возобновлению производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" под новым брендом без украинского участия, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.
"Только разработчик самолета — ГП "Антонов" — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", — заявили в "Антонове" изданию "Обозреватель".
При этом, как отметили на предприятии, вопрос о возобновлении серийного производства "Русланов" с российской стороной не обсуждается.
Ан-124-"Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире, используется для специальных воздушных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов. Его длина превышает 69 м, максимальный взлетный вес – 392 т. С максимальной загрузкой он может пролететь 4800 км. Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Всего с момента появления первого "Руслана" было создано 55 Ан-124. В основном они эксплуатируются в России и Украине. Производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году.
В начале июня член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник сообщил о планах России модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом. При этом будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. Как заявил Сытник, "практически это будет другой самолет". Он также отметил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.
Как заявлял также на днях вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.
"Самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности", – сказал Рогозин.
Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности самолетов Ан-124 "Руслан" в России возложены на Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.
В феврале 2018 года стало известно о том, что власти Украины приняли решение о прекращении поставок двигателей Д-436 в Россию. Эти двигатели используются Россией в гражданской авиации. Ими оснащены самолеты моделей Ан-148 и Бе-200, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе (ВАСО) и на ТАНТК имени Г. М. Бериева соответственно.
В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации сообщали, что самолет Бе-200 может быть ремоторизирован с помощью российско-французской силовой установки SaM146.
При этом, как пояснил исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олен Пантелеев, российская сторона не будет обращаться к разработчику, то есть к "Антонову", чтобы тот "привязал" к самолету Ан-148 новый двигатель.
"Во-первых, политика не позволит реализовать такой проект. Во-вторых, производство Ан-148 в России уже подходит к финалу, фактически — свернуто", — пояснял он.
Между тем попытки возродить производство Ан-124 в России начались давно. В октябре 2006 года совместный комитет президентов России и Украины принял решение возобновить серийное производство "Русланов". Самолеты должен был производить завод "Авиастар-СП" в Ульяновске.
В конце лета 2007 года было подписано соглашение о возобновлении серийного производства, согласно которому компания "Волга-Днепр" запланировала до 2030 года приобрести до 100 модернизированных Ан-124, поставки должны были начаться в 2013 году.
В середине августа 2014 года заместитель главы российского Минпромторга Юрий Слюсарь заявил, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации Ан-124 "Руслан" "в связи с политической ситуацией больше не стоит на повестке дня", как и другие совместные российско-украинские проекты в авиационной индустрии.
Они за 27 лет в России не создали ни одного своего нового самолета.
Пользуются только тем, что СССР построил у них кучу авиазаводов, и сейчас они только допиливают советские заделы.
полный текст -
http://www.apn-spb.ru/news/article26077.htm
На самолёт устанавливаются двигатели Pratt & Whitney PW1000G,
Кабина пилотов, а также часть авионики самолёта разработана и поставляется концерном «Радиоэлектронные технологии» и компанией Rockwell Collins при участии российской компании «Авионика».
Компании Honeywell, Thales и Elbit Systems поставляют многофукциональные экраны 9 X 12 для авионики, электронные планшеты лётчика, системы улучшенного/синтетического видения (EVS/SVS).[43] Компания UTC Aerospace Systems поставляет системы side-stick (боковых ручек управления по типу джойстиков), индикаторы на лобовое стекло и системы «стеклянной кабины».[44]
Компании Goodrich Corporation при участии российской компании «Авиаприбор» поставляют систему управления полётом.[45]
В августе 2009 компания Hamilton Sundstrand анонсировала поставки электрогенераторов и вспомогательного электрооборудования.[46]
Техническим оснащением пассажирского салона занимается НПО «Наука» и Hamilton Sundstrand .Интерьер салона создан фирмой Zodiac Aerospace
Некоторые другие компоненты для самолёта поставляют компании Meggitt CTT System.
Гидравлику разрабатывает Eaton.[35]
Системы пожаротушения Hamilton Sundstrand ."
Так, что "русское" в МС-21, это нефтебабло "Газпрома"
И поинтересуйся, сколько НОВЫХ типов самолетов создано в Украине.
Корпорация Иркут производит ниши переднего шасси, килевые балки и детали закрылков (flap track) для самого массового самолета Эйрбас - семейства А-320.
Воронежское ВАСО производит компоненты пилонов двигателей для того же семейства.
ВСМПО-Ависма производит стойки основных шасси самых современных аэробусов - семейств А-350 и 380 (который двухэтажный, самый большой пассажирский самолет в мире). Эта же компания производит 60% (!!!) титановых деталей для всех аэробусов.
Нижегородский Гидромаш - блоки системы управления полетом, гидравлику и пневмоагрегаты. Гидромаш поставляет Эйрбасу, Либхерру, Мессье и Умбра Кусчинетти комплектующие для аэробусов А-320, А-340, А-380, эмбраеров Emb-135/145, Emb-170/175, Emb-190, Глобал Экспресс и вертолета Агуста АВ-139.
Завод Хэмилтона-Науки в Кимрах, Тверская область - делает для аэробусов теплообменнники, системы кондиционирования.
Вот это вот - вообще сложно переоценить. Хэмилтон всегда делал эти система для аэробусов, но делал их в Штатах. Вместо продолжать в Штатах, производство этих систем перенесено в Россию, да еще и на условиях СП с российской компанией.
Не забываем и о том, что Россия производит и комплектующие для двигателей Роллс-Ройса, которые потом опять-таки ставятся на аэробусы.
Это - то, что делается сейчас, и уже давно.
Джет на 70% состоит из импортных деталей. ужасен в эксплуатации, авиакомпании плюются и предпочитают б/у импортную технику чем новый "джет" даже с учетом госкредита
Сухой SSJ - вообще бесперспективный, изначально провальный проект, запущенный когда-то в основном ради того, чтобы занять хоть чем-то завод в Комсомольске-на-Амуре (КНААПО). Те, что выпущены и имеются в парках авиакомпаний почти не летают из-за трудностей в обслуживании и в поставке запасных частей. Да они пока и не конкурентоспособны в сравнении с машинами мировых монополистов этом классе: бразильским Embraer, канадским Bombardier и меньшего масштаба итало-французским ATR. Чтобы "откусить" часть рынка, нужно выпустить хотя бы несколько сот машин и надежно их обслуживать.
Про МС-21: поживем - увидим. На входе у него больше шансов, чем у SSJ, но слабое место всех российских производителей - это обучение эксплуатирующего персонала и постава запасных частей: нет опыта, традиций и правильного коммерческого настроя у производителей, привыкших в основном работать с военными.
Это все задокументировано. Уверен на 99.9%, вся эта документация уже давно в России.
2. Цапы без наших специалистов ничего в этой сфере сделать не способны.
Интересно другое. Зачем это касабам вдруг понадобились тяжелые грузовики? Вряд ли они смогут стать конкурентами Боингу и Локхиду. Тогда зачем?
"Семёнов" 124 - могут?
Информацию о конструкции кто-то уже давно продал. Говорили, что китайцам, оказывается ...
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Китаю тоже не нужны брендовые мастера...или патенты...
и эти... из говна и палок какунить хрень слепят
(другое дело как оно будет летать и падать - то уже вопрос)
летать - не далеко а падать - громко и фотогинично!
Данилюка ...