 Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте регулятора.

Сегодня состоялось закрытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на котором председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко. Она стала первой в истории женщиной во главе украинского регулятора.



Фото: сайт НКРЭКУ

Оксана Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности "Экономика предприятия"; программа "менеджмент проектов и консалтинг". В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность "Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища", специализация - обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация - инженер-механик. По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 г. была назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. До назначения членом НКРЭКУ работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в должности заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ

"Спасибо членам НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к непредвзятому, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила председатель НКРЭКУ Кривенко.