 Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте регулятора.
Сегодня состоялось закрытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на котором председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко. Она стала первой в истории женщиной во главе украинского регулятора.
Оксана Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности "Экономика предприятия"; программа "менеджмент проектов и консалтинг". В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность "Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища", специализация - обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация - инженер-механик. По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 г. была назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. До назначения членом НКРЭКУ работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в должности заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.
"Спасибо членам НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к непредвзятому, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила председатель НКРЭКУ Кривенко.
Ну а сегодня уже и еще выше взяла должность!!!!!!
головскружительная корьера,
от инженера механика по обслуживанию
АЖ до цельного скважинного всеобщеначальника.
Ждем повышения тарифов на очередные 100500%.
На 70% с 6800 до 11000 за 1 тыс куб м гросман уже пообещал с 1 июля.
Тоді зрозуміла "логіка" її призначення на місце "вовка".
Или скорее на формулу "Роттердам +++"?
Короче Кривенко свадебный генерал.Ширмочка.Хороводить буде Ленка Антонова