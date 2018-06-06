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 Политика Украины
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Все про:НКРЭКУ (245) Кривенко Оксана (1)

 Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко. ФОТО

Главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрана Оксана Кривенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте регулятора.

Сегодня состоялось закрытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на котором председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко. Она стала первой в истории женщиной во главе украинского регулятора. 

Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко 01
Фото: сайт НКРЭКУ

Оксана Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности "Экономика предприятия"; программа "менеджмент проектов и консалтинг". В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность "Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища", специализация - обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация - инженер-механик. По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 г. была назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. До назначения членом НКРЭКУ работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в должности заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ

"Спасибо членам НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к непредвзятому, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила председатель НКРЭКУ Кривенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3070006
 
 
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Это плохо для граждан Украины, или хорошо? В каком подразделении Рошен она работала? Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко - Цензор.НЕТ 1395
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И где эта кривенка ? Там как минимум две курицы зубы сушат.
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Уже небось домик с землицей себе под Киевом присматривает, автосалоны элитные посещает. Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко - Цензор.НЕТ 6286.....Роттердам ++, Дюссельдорф ++......
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Ну так Ахметка за год поднял миллиард баксов, есть на кого равняться.
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Поднял, благодаря НКРЭКУ и его прародителю (Указ Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года). Еще кто-то сомневается в результате удорожание газа до 12 грн?
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Теперь рехформы в виде неоднократного повышения тарифов до рыночных величин грянут с небывалой потужнистю и ришучестю.
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Хмм.. инженер-механик в области энергетики?
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Торговец карамельками Рошен, теперь вот это.......Хитро было бабу назначить. Ну чтоб по морде нельзя было дать. Чем ближе к выборам тем ситуация будет накаляться.
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Ничего не изменилось,просто вовк,ушел от ответственности,за свои шахеры,а назначили бывшую заступныцю вовка,ничего не ждите,груговорот га..вна в природе.
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при парашенці!? без найменшого сумніву.
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справу проти вовка НАБУ ще не закрило.... поживемо - побачимо....якщо дасть свідчення, хто його підштовхнув ротердамити, то, можливо, і не сяде
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Коренная уроженка лугандонии. Как-то прям навязчиво даже .
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.... В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет. обслуживание, квалификация - инженер-механик. По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 г. была назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.Источник: https://censor.net.ua/n3070006
Ну а сегодня уже и еще выше взяла должность!!!!!!

головскружительная корьера,
от инженера механика по обслуживанию

АЖ до цельного скважинного всеобщеначальника.

Ждем повышения тарифов на очередные 100500%.

На 70% с 6800 до 11000 за 1 тыс куб м гросман уже пообещал с 1 июля.
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Всех плательщиков по тарифам НКРУЭКУ "поздравляю" по последнему рейтингу Ахметов поднялся в мировом рейтинге на 111 позиций! Или соболезную...... Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко - Цензор.НЕТ 5890
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"Спасибо членам НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора"!!!!.......А може краще пообіцяла б прикладання зусиль, щоб захистити інтереси простих людей від свавіль можновладців?!!!! Але це щось я дурість ляпнув - як можна захистити інтереси простих людей від свавіль можновладців, коли ці можновладці на відповідну посаду її і призначили...... Главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко - Цензор.НЕТ 421 Источник: https://censor.net.ua/n3070006
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при парашенці!? без найменшого сумніву.
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А навіщо воно взагалі здалося,це нкреку (тьху,пляттт)? Мабудь, тільки для того,шоб всі там отримували економічно обгрунтовану зарплатню в 1-2 мільйони щомісячно...
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Очевидно же: для легитимизации и оправдания грабежа.
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"Інженер-механік" після "Економіка підприємства"? Щось тут не так. Навпаки -- можна, але так?
Тоді зрозуміла "логіка" її призначення на місце "вовка".
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Аггга, о народе ни слова, усьо о рейхформа- та ще падлюка, по пг служному списку видно..
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Так, что, можно расчитовать на формулу "Роттердам -" ?
Или скорее на формулу "Роттердам +++"?
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Прочел коменты и ужаснулся Лохи не поняли какое счастье на них обрушилось В тандэме с Гросей трусельным Она себя покажет очень скоро Будут нас ротэрдамить так сказать с новыми силами
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Новыми членами энергетического регулятора стали Оксана Кривенко, представитель ДТЭК Елена Антонова, представитель "Укргидроэнерго"Александр Фармагей, Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго") и сотрудник Госэнергоэффективности Евгений Маглеванный.
Короче Кривенко свадебный генерал.Ширмочка.Хороводить буде Ленка Антонова Головою НКРЕКП обрано Оксану Кривенко - Цензор.НЕТ 2355
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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