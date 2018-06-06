 Некоторые СМИ специально разгоняли панику по поводу пожара в лесу в Чернобыльской зоне, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета Министров сказал Премьер Владимир Гройсман.

"Начали разгонять панику в соцсетях… И некоторые телеканалы. Я думаю, что это делалось специально, потому что панику разгоняли определенные каналы, вязанные с Россией", - отметил он.

Премьер призвал доверять информации ГСЧС.

"Лично я доверяю только информации ГСЧС", - сказал он.

В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что по состоянию на утро 6 июня пожар удалось локализировать с 12 до 3 га. На сегодняшний момент, как и вчера, радиационный фон в норме. К примеру, в Киеве – 11 микрорентген в час при норме до 30.

По его словам, тушение пожара усложнялось сильным ветром, отсутствием просек и подъездов к лесным массивам. Также в отдельных лесных кварталах был очень высокий уровень радиации, куда не заводили наземные силы. На таких участках тушение происходило с помощью авиации.

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