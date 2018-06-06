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Все про:Кабмин (10503) пожар (3215) Зона отчуждения (84) ГСЧС (1539) Чечеткин (68)

 Некоторые СМИ специально разгоняли панику по поводу пожара в лесу в Чернобыльской зоне, - Гройсман

Некоторые средства массовой информации специально разгоняли панику по поводу вчерашнего пожара в лесу в Чернобыльской Зоне отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета Министров сказал Премьер Владимир Гройсман.

"Начали разгонять панику в соцсетях… И некоторые телеканалы. Я думаю, что это делалось специально, потому что панику разгоняли определенные каналы, вязанные с Россией", - отметил он.

Премьер призвал доверять информации ГСЧС.

"Лично я доверяю только информации ГСЧС", - сказал он.

В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что по состоянию на утро 6 июня пожар удалось локализировать с 12 до 3 га. На сегодняшний момент, как и вчера, радиационный фон в норме. К примеру, в Киеве – 11 микрорентген в час при норме до 30.

По его словам, тушение пожара усложнялось сильным ветром, отсутствием просек и подъездов к лесным массивам. Также в отдельных лесных кварталах был очень высокий уровень радиации, куда не заводили наземные силы. На таких участках тушение происходило с помощью авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное дело, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3070003
 
 
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В 86-му взагалі нічого не казали, якщо б шведи не підняли хай, то так би і продовжували мовчати
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Який у нас премьер вумний, аж жуть, прям як обіззяна...
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Да уж..., у нас, к сожалению, засилье кацапских каналов.
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Ну так съезди туда семьей на шашлыки, посади пару саженцев. Классные фото будут.
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Такие гниды в 1986 году детей на демонстрацию 1 мая выводили.
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Сегодня не 1986 год, дозиметры есть не только в ГСЧС.
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лично мне по фиг кому там доверяет грося...
любой пожар (а в Чернобыльской зоне так особенно) приводит к загрязнению окружающей среды продуктами сгорания (канцерогенами) - что уже само по себе не алоэ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые СМИ специально разгоняли панику по поводу пожара в лесу в Чернобыльской зоне, - Гройсман
 
 
 
 
 
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